Med fyrverkeri, droner, nanolys, farger og former - selvfølgelig koreografert til musikk - vil emiratet Ras Al Khaimah slå sin egen rekord fra i fjor for «Flest fjernbetjente multirotorer/droner som avfyrer fyrverkeri samtidig» og en ny rekord for «Største oppsett av multirotorer/droner». Foto: Ras Al Khaimah Tourism Department