Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: Erica Dalstø trekker også fram seilasen på Svalbard, som ga plass til toppturer i uberørt terreng.

Favorittflyselskap

Jeg har ingen sterk favoritt, men foretrekker vanligvis flyselskaper hvor jeg har fordeler gjennom ulike programmer.

Ordning och reda!: Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB, har en klar pakkestrategi, både ved lange og korte turer. Foto: SEB

Reiseantrekk

I tillegg til arbeidsantrekk for kortere turer foretrekker jeg et behagelig antrekk – gjerne treningstights og en fin skjorte eller genser. Det blir ofte mye gåing på flyplasser, derfor er joggesko som er enkle å ta av på flyet et must.

Pakkestrategi

Ordning och reda! Jeg skriver alltid pakkeliste og planlegger på forhånd hva jeg trenger av klær og andre ting. Det gjør at jeg sjelden tar med for mye, samtidig som jeg får oversikt og kan pakke smart i relativt små kofferter. Bortsett fra på lengre ferieturer pakker jeg alltid i en liten kabinbag – det sparer mye tid på flyplassen. Håndbagasje er også viktig, og jeg pakker for at den ikke skal bli for tung å slepe rundt på.

Erica Dalstø ble hentet i båt på flyplassen og kjørt ut til Shangri-La på Boracay på Filippinene. Foto: Shangri-La

Beste hotell

Jeg har bodd på noen fine hoteller i storbyer i forbindelse med jobben, men foretrekker faktisk ofte flyplasshoteller fordi jeg ikke er et morgenmenneske. Det å kunne kjøpe seg mer tid til å sove om morgenen er gull verdt. Privat skiller Shangri-La på Boracay i Filippinene seg litt ekstra ut. Der ble jeg hentet med privat båt fra flyplassen, og servicen var helt fantastisk.

Tips-tips

Følg skikken uansett hvor du reiser. Det er viktig å huske at i land hvor tips utgjør en stor del av lønnen til de som jobber, er den reelle prisen sjelden det som står på menyen.

Beste praktiske reisetips

Sjekk ut tips om opplevelser på forhånd, og helst ikke fra de klassiske turistbrosjyrene. Velg et par «must do»-opplevelser, men ikke planlegg dagene for mye, og la det være rom for spontanitet. Det er en balansegang mellom en tettpakket timeplan som kan resultere i stress og som du ikke har tid til å glede deg over, og en helt åpen agenda hvor dagene fort flyr av gårde og du ender opp med ikke å ha gjort noe.

Uunnværlig gadget på reiser

Kanskje ikke så høyteknologisk, men min beste gadget på lengre turer er sengeputen. Folk ser rart på meg først, men det snur fort til misunnelse når lyset i kabinen blir skrudd av. Ellers har alt jeg trenger på iPaden min, og slipper da å slepe rundt på dokumenter og jobbpapirer.

Shoppingfavoritt

Jeg elsker å handle ting eller klær som ikke er tilgjengelig hjemme, selv om det blir stadig vanskeligere når det meste nå kan kjøpes på nett. New York er en klassiker, men når jeg ikke er på reise i en storby, prioriterer jeg ofte opplevelser fremfor shopping.

Toppturfestival på Svalbard var et høydepunkt for Erica Dalstø. Foto: Svalbard Events

Sterkeste reiseminne

Jeg foretrekker kontraster. En sterk favoritt er en tre ukers tur der vi startet med fantastisk pudderski-kjøring i Japan og endte opp i en solstol på en kritthvit sandstrand i Boracay i Filippinene. Toppturfestivalen på Svalbard ga en annen form for kontrast. Vi bodde på et gammelt Hurtigruten-skip, seilte kysten rundt i midnattssol og fikk oppleve flere klassiske turistmål, samtidig som vi ble guidet inn på fastlandsisen for å gå toppturer i helt urørt terreng. Det var en unik og kraftfull måte å oppleve Svalbard på.