REISEINSPIRASJON: Sommeren viste at nordmenn er sultne på nye ferieopplevelser, både kortreiste og på fjerne kontinenter. Selv har vi foreløpig skriblet ned følgende reisemål med tanke på kommende mørketid: Sri Lanka, Patagonia, Sicilia, Arizona, Egypt.

Hva har disse til felles? Vi plukket dem ut på det ledende nettstedet Homeexchange.com – som er i hyppig bruk på vår mobiltelefon. Etter å ha vært medlem i snart ti år tilbyr tjenesten et spennende supplement til andre mer tradisjonelle søkemotorer når reisebasillen begynner å krible.

For 150 dollar kan vi velge mellom 450.000 hjem i 160 land, brorparten av dem beliggende i attraktive omgivelser – som vi kan bytte mot vår egen feriebolig (eller hjem).

Utover det årlige gebyret er det besnærende kostnadsfritt: Home Exchange anses å ha det beste tilbud i den raskt voksende globale deleøkonomien, basert på gjensidig tillit, samt en eksplosiv økning i antall ferieboliger som bare tidvis tas i bruk av eieren.

Lake Como: Utsikten mot Como-sjøen var upåklagelig. Foto: Arild Molstad

“Bytte-feriebørsen” var opprinnelig en amerikansk idé som for alvor skjøt fart da noen franskmenn overtok styringen av Home Exchange for ti år siden.

Enda mer populært ble selskapet da de nylig lanserte “Guest Points”-systemet: Dersom du får lyst til å stille ditt sted til rådighet, men ikke nødvendigvis ønsker å benytte deg av dine gjesters byttetilbud, opptjener du Home Exchange-poeng. De kan brukes hvor og når som helst du finner et sted som frister, og er ledig. Populariteten baserer seg på bytteobjektets attraksjonsverdi, som består av faktorer som beliggenhet, størrelse, interiørkvalitet, utsikt, om det er garasje eller terrasse – samt hvordan tidligere gjester har rangert oppholdet (etter “Tripadvisor”-modellen).

Kattepass: Én grunn til å melde oss på et program for feriebolig-bytte var at noen måtte passe på katten mens vi var på reise. Foto: Arild Molstad

Et smidig system

I tillegg til å administrere hele dette omfattende tilbudet (som nå er oppe i mer enn tre millioner gjestedøgn) inkluderer den årlige medlemsavgiften a) en forsikring som utbetales skulle utleier bryte avtalen b) skade som gjester påfører boligen og c) en kvalitetssvikt, som usikre trapper eller vannlekkasje, der skriftlig klage tas til følge av Home Exchanges hovedkontor.

Det er heller ikke lenger noe problem å fullføre et boligbytte, men ikke i samme tidsperiode. Vil du ønske dine gjester velkommen i juni, og selv hente nøkkelen til dine gjesters ferieparadis når det blir ledig utpå høsten, går det bra.

At systemet fungerer, er jo ikke minst det gjensidige tillitsforholdet som oppstår mellom utleier og gjest en tilnærmet garanti for. Og at byttebørsen sannsynligvis appellerer til en målgruppe som er seg sitt ansvar bevisst når de selv er på farten – noe som reisemålenes beliggenhet kan synes å tyde på: ettertraktede steder som innbyr til å vise respekt for både interiør og omliggende natur.

Denne målgruppen er sterkt voksende, ikke minst som et resultat av “det grønne skiftet”, som gjør seg gjeldende både i ferie- og feriehusmarkedet: Naturskjønne, autentiske steder som har unnsluppet masseturismen er sterkt etterspurt. Og det er ikke bare i Norge hvor regjeringen ser seg rundt etter tiltak som kan bremse ned fritidshusbyggingen, i et forsøk på å oppgradere miljø og naturkvalitet i utkantstrøkene.

Rivieraen: Langs Den franske rivieraen bugner det over av tilbud på Home Exchange. Foto: Arild Molstad

En utvidet vennekrets

Den voksende interessen for Home Exchange-lignende tilbud skyldes ikke bare at de leverer på eiendomsmeglerbransjens mantra om “beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet”. Det som tiltaler ved denne form for bobytte, er den menneskelige faktor. Mange eksempler fra historien om ferieboligbyttets relativt korte historie verserer om hva som begynte som et ukelangt besøk, ble til årlige gjenvisitter – og et varig vennskap.

Handlingen i filmsuksessen “The Holiday”, med Cameron Diaz, Kate Winslet og Jude Law i hovedrollene, dreide seg om akkurat dette: en munter-romantisk Hollywood-fortelling som starter med et tilfeldig bobytte mellom personer som finner hverandre til slutt – og ga Home Exchange vind i seilene.

Siden få av oss gir fra oss nøkkelen til et sted vi har kjært uten å vite hvem som kommer til gards, foregår et boligbytte sjelden uten en dialog mellom partene på forhånd, ikke bare skriftlig, men gjerne også muntlig. Ved flere anledninger føltes det som om vi i samtaler med kommende gjester hadde med nære venner å gjøre – selv om vi ikke alltid møtte dem fysisk.

Ritualer: Å bo på Bali betyr å være omringet av vakre ritualer fra morgen til kveld. Foto: Arild Molsta d

Paret i Provence

Slik var det med et britisk ekt epar som bodde i den vakreste delen i Provence, omgitt av frodige fjellsider og lavendelåkre så langt øyet kunne se. Hun var cellist, og brukte i fritiden sitt talent til å lære skuespillere med sceneskrekk pusteøvelser.

Mannen sin hadde hun truffet via et dokumentarprogram på BBC om kunstmaleren som var besatt av å fange inn den sørfranske naturens pastellkulører. Deres bolig var nesten minimalistisk innredet, i sterk kontrast til det overveldende landskapet utenfor.

Da de åpnet sitt hus for gjester fra alle verdenshjørner, endte dette i en bok der hvert kapittel åpnet med en hilsen fra gjester. Deres gjestfrihet ble eposet om deres liv. Og da de besøkte oss, la de boken igjen som presang.

Lavendel: Hos kunstnerne vi byttet bolig med i Provence, var veien kort til lavendelmarkene. Foto: Charlotte Molstad

Den omtenksomme gartneren

Det er selvsagt aldri noen garanti for at et boligbytte kan føre til at den ene parten ikke føler at bytteforholdet blir ulikt. At standarden man finner – tross alle bildene som Home Exchange-medlemmer må legge ut på nettsiden – ikke stemmer fullt ut med forventningene.

Som det lille huset vi leide ved bredden av den legendariske Comosjøen i Italia. Det var hyggelig, med en frodig hage og nær en sjarmerende landsby, men heller ikke mer. Men den pensjonerte gartneren som bodde der, var sjarmerende – en veritabel kilde av ideer til opplevelser som omegnen kunne by på. Og vi ble tilbudt gratis språkleksjoner av naboen, en enke som satte pris på nye ansikter i nabolaget.

Mon tro om den gamle gartneren, da han på samme tid tilbragte en uke på vårt feriested, følte at han skyldte oss enda en tjeneste? I hvert fall fant vi ved tilbakekomst busker, planter og blomster i hagen, som alle hadde fått seg et flott ansiktsløft i hendene på en fagmann.

Tilbydere av boligbytte: En rekke forskjellige tilbydere av ferieboligbytte er på markedet. Her er et lite knippe: Hyttebytte.no Homestay.com Boligbytte.com/no Lovehomeswap.com

Portugal: Vi byttet bolig med en portugisisk venn som hadde et sted med fin utsikt over Douro-dalen. Foto: Arild Molstad

En balinesisk drøm

Når man reiser med barn til en øy på et fremmed, fargerikt og folkerikt kontinent, kan det være en fordel å kunne låse opp døren til en bolig som formidler harmoni og sikkerhet.

Vår niese, en ung tenåringsjente på første langtur til Asia, falt umiddelbart for den herlige bungalowen med svømmebasseng. Villaen lå like ved en ubefolket strand på Bali, omgitt av en innhegning som oste trygghet. Sammen dro vi på utflukter til jungellandsbyer for å oppleve balinesernes eksotiske danser, skuespill og gamelan-konserter. Etter hjemkomsten holdt vår niese foredrag for skolekameratene, til og med i flere klasser over henne, om hva hun hadde opplevd. Kanskje var det et tilfelle at hun valgte musikkstudier og kunst senere?

Essensen av Home Exchange og lignende tilbud er først og fremst gjensidig tillit, autentisitet og gjestfrihet: ettertraktede verdier i tider som disse.

Kanskje er ikke bytte av feriebolig noe for alle og enhver, spesielt hvis feriestedet er møblert med sterkt personlige eiendeler og dyrebar kunst på veggene. Men noe kan alltids stues vekk en liten stund. Selv har vi følt oss hjemme. Men vi har også følt oss hjemme i boliger der et rom eller noen klesskap er låst.

Hjemme hos oss har vi satt én betingelse: Pus trenger mat hver dag. Og gjerne litt kos.