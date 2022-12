Tromsø: På eventyr i den arktiske hovedstaden

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.

TROMSØ: På 69 breddegrader, nord for polarsirkelen, ligger Nord-Norges største by, omgitt av majestetiske fjell og fjorder. I 2018 ble Tromsø kåret til verdens tredje beste reisemål for opplevelser av TripAdvisor, verdens største reisenettsted, og det er ikke uten grunn.

Kombinasjonen av rå naturopplevelser og et livlig bysentrum gjør Tromsø til en attraktiv destinasjon for turister fra både fjernt og nært. Opplev den fantastiske naturen til fots, på ski, i kajakk eller i en slede trukket av et hundespann.

Til tross for byens størrelse finnes det et hav av aktiviteter for store og små, samt en rekke hoteller, butikker og restauranter å velge mellom for byens besøkende.

Utsikt: Om vinteren kan du få utsikt over snødekket landskap og dansende nordlys i ishavsbyen Tromsø. Foto: Yngve Olsen / Visit Norway

Nordlysets by

En av de mest populære attraksjonene i den arktiske byen er nordlyset, og hvert år reiser tusenvis av turister til Tromsø med håp om å oppleve himmelens fyrverkeri. Det dansende fargespillet på den svarte nattehimmelen sies faktisk å være en av de mest populære turistattraksjonene i hele Norge.

Med beliggenhet innenfor nordlysovalen er Tromsø et av de mest attraktive reisemålene i verden for å jage aurelia borealis. Her skal man kunne oppleve fenomenet fra hver annen til fjerde natt, så det er god sjanse for å se himmelen sprake på klare kvelder. Nordlyset viser seg faktisk opptil 40 prosent oftere i Tromsø enn i nordlyskonkurrenten Reykjavik.

Dersom man drar til Tromsø nærmest utelukkende for å oppleve naturfenomenet, bør man reise mellom september og mars. Nordlysforholdene er spesielt gode i desember, og opptrer hyppigst mellom klokken 18 og 01 på natten. For å få fullt utbytte av showet bør man unngå fullmåne og steder med mye lys, som kan gjøre opplevelsen betraktelig blekere.

Ut på tur: Dra på tur med hundeslede. Foto: Bård Løken / Visit Norway

Uforglemmelige opplevelser

Det finnes en rekke tilbud av nordlyssafarier, fra gruppeturer til private og skreddersydde opplegg. Blant annet tilbyr reisebyrået Up Norway! highend-opplevelser i Lyngsalpene, men de skreddersyr også andre eksklusive eventyr i Nord-Norge. Speid for eksempel etter himmelens fyrverkeri fra en slede trukket av reinsdyr eller i et hundespann over hvitkledde marker.

Tromsø Villmarkssenter tilbyr også en rekke hundekjøringtilbud. Blant annet blir man invitert med til Nordlyscampen deres, en halvtime utenfor Tromsø. Her får man servert bacalao til middag, og kan kose med 200 huskyer og valper mens man venter på himmelens fyrverkeri. Det er felles overnatting i lavvo, hvor man lærer å forberede seg til en natt ute under arktiske vinterforhold. Om morgenen serveres frokost før du blir med på hundesledetur, hvor man velger mellom å kjøre eget spann eller sitte på med en erfaren guide. Turen koster fra 2.990 kroner pr. person.

Eller hva med å jakte på nordlyset på fjorden fra en eksklusiv båt? Selskapet Arctic Cruise Norway stiller med skipper og den nye luksuskatamaranen “Arctic Princess”, hvor det blir servert varm fiskesuppe, snacks og drikke. Det er mulig å tilbringe en natt på sjøen, og våkne opp til frokost i soloppgangen, etterfulgt av torskefiske. Arctic Cruise har også mange andre turer til sjøs på ulike tider av døgnet, med varighet etter ønske.

Sov godt: Den lille byen i nord har et stort utvalg av hotellopplevelser. Foto: Scandic Hotels

4.600 sengeplasser å velge mellom

Selv om Tromsø er en liten by, er overnattingsalternativene relativt mange. Tromsøs turister har rundt 20 hoteller å velge mellom, med over 4.600 sengeplasser.

Helt nede ved vannkanten ligger Clarion Hotel The Egde og speiler seg i vannflaten med sine 11 etasjer og 214 hotellrom. Med sentral beliggenhet til nærmest alt Tromsø har å by på, er hotellet et perfekt utgangspunkt for eventyrlystne turister som ønsker å bo godt. Men The Egde, som er Tromsøs største konferansehotell, har også tilbud for de som ønsker en dag innendørs, med en eventkalender full av konserter og arrangementer.

Hotellet er også et av byens samlingspunkter for mat og drikke med restauranten Kitchen & Table, og skybar. Restauranten har et helt nytt matkonsept med fokus på fun dining, hvor gode råvarer og møter mellom mennesker står i fokus. Den svenske mesterkokken Marcus Samuelsson, som utviklet konseptet, har hentet det beste fra matverdenen på Manhattan, i kombinasjon med arktiske råvarer og nordnorske tradisjoner. På toppen av firestjerners-hotellet finner man også Tromsøs eneste skybar, hvor gjester og besøkende kan nyte noe godt i glasset til litt musikk og fantastisk utsikt.

Radisson Blue er et annet hotell i havnen, i samme klasse som The Egde. Hotellet er relativt nyoppusset, med 269 hotellrom innredet i skandinavisk stil. I hotellets 10. etasje finner man treningssenteret. Der kan man nyte utsikten over fjorden mens man svir av noen kalorier, før man slapper av i badstuen. Fra hotellets glassbro kan gjester se nordlyset om vinteren, eller feire sommerens midnattssol med musikkfestivaler og konserter.

Scandic Ishavshotell er et annet flott overnattingssted. Beliggende ved kaien får man flott utsikt over havneområdet, Ishavskatedralen og Tromsøbrua. Gjester bør sette av tid til frokostbuffeen, som i en årrekke er blitt kåret til byens beste. Hotellet passer både for familier, ettersom rommene er litt romsligere, og for firmaturer med flere konferansesaler.

Iglo: Bo i en iglo midt i naturen. Foto: Aurora Hut / The Arctic Drive

Overnatting for den eventyrlystne

Dersom sentral beliggenhet ikke er så viktig, og man ønsker en litt annerledes overnatting, finnes det flere unike tilbud.

I Tamokdalen, litt over en time fra Tromsø sentrum, finner vi et virkelig unikt hotell som fornyes hvert år – ishotellet. Hotellet brer seg over 600 kvadratmeter, og er som tatt ut av Disney-filmen “Frozen”. I desember åpner dørene frem til de stenger for sesongen i april – før det smelter. Det betyr at hotellet lager nye utskjæringer og temaer hvert år. På grunn av begrenset romkapasitet kan gjester kun overnatte én natt, og besøkende blir møtt av en guide som er tilgjengelig til man drar neste morgen.

Her kan man nyte en iskald drink i isbaren, spise et herlig måltid i isrestauranten, eller bli underholdt i iskinoen. Et opphold på “Disney”-hotellet koster 12.500 kroner pr. natt, og det inkluderer guide under hele oppholdet, frokost, hundesledetur, drink i isbaren, guidet trugetur og nordlyssafari med middag tilberedt på bål, varme klær, samt transport til/fra Tromsø sentrum. Det går også an å besøke hotellet uten overnatting.

Men listen over uforglemmelige overnattingstilbud tett på naturen stopper ikke her. Rett utenfor Tromsø befinner det seg et knippe glassigloer. Hver iglo rommer to personer og tilhører reisebyrået The Arctic Drive. Her sover man nærmest med himmelen som tak, og er man heldig, kommer nordlyset med på kjøpet. Dette er overnattingsstedet for de mer eventyrlystne – da det ikke går noen bilvei hit. Reisebyrået tilbyr igloovernatting gjennom en av sine pakkereiser, og ferden til det unike overnattingsstedet skjer enten via Sailyaks på vann eller fotturer på land. Det er også mulig å velge den mer luksuriøse varianten med helikopteradkomst.

Fjellheis: Ta fjellheisen opp for flott utsikt over Tromsø. Foto: Per Christian Lind / Visit Norway

Aktivitetsspenn fra fjord til fjell

Det er ikke kun unik overnatting The Arctic Drive byr på, selskapet har også en rekke opplevelsesturer litt utenom det vanlige. Kjenn for eksempel adrenalinet pumpe under en actionfylt rib-tur på fjorden, eller fang din egen middag under en fisketur på havet fra Tromsø til Lofoten, og tilbered den etterpå. Selskapet har operert i Nord-Skandinavia, inkludert Svalbard og Island, siden 2012, og drives av en eventyrlysten og reiseglad familie som tilbyr eksklusive opplevelser og skreddersydde turer for store og små, mange og få. Her er det nærmest kun fantasien som setter grenser.

En annen populær aktivitet i ishavsbyen er hvalsafari, med høysesong fra slutten av oktober og ut januar. Sammen med Fjord Tours kan man speide etter spekkhoggere og knølhval mens de jakter sild i arktiske fjorder. Selskapet bruker en stille hybridbåt for ikke å forstyrre naturen, og med 360-graders panoramautsikt gir det optimale forhold for et uforglemmelig møte med de store pattedyrene.

Et annet must når man besøker Tromsø er å ta Fjellheisen og oppleve den spektakulære utsikten over Tromsø i panorama. Gondolene ble satt opp i 1961 og bruker kun fire minutter til toppen, som ruver 421 meter over havet. I Fjellstua kan besøkende nyte middag basert på lokale råvarer, eller plukke ut småretter fra kafémenyen. Utsiktsplatået i Fjellstua er perfekt for å se nordlyset danse over Tromsø. Billettpris tur/retur varierer fra 120 kroner til 240 kroner pr. person.

Ved Tromsø havn befinner det seg også en sauna som har blitt svært populær de siste årene, både for turister og lokale. Pust byr på flott utsikt over fjellene fra den finske badstuen som kan romme 12 personer. Med temperaturer opp mot 100 grader er det fint å kunne hoppe i sjøen like utenfor døren hvis man trenger å kjøle seg ned.

Sauna: Hopp i det iskalde vannet og varm deg deretter i saunaen i sentrum av Tromsø. Foto: Yngve Olsen / Visit Norway

Norges råeste skiopplevelse

Med sine mektige og mange fjell er Tromsø en yndet destinasjon for toppturentusiaster fra hele verden. Ikke langt unna byen finner vi Lyngsalpene, hvor man kan skli fra toppen av fjell og rett ned i fjorden. Naturen og skikjøringsmulighetene i Lyngsalpene omtales som helt unike, og fjellene er et av verdens mest spektakulære toppturområder. Klassikere som Daltinden, Storhaugen, Russelvfjellet og Rørnestinden er svært populære turer. Her finnes det noe for enhver, enten man er nybegynner eller erfaren på ski. Lyngsalpenes høyeste fjell strekker seg 1.834 meter over havet, og den populære fjellkjeden sies å ha nok fjell for en livstid på ski.

Men dersom været er surt, eller man rett og slett er lei utendørsaktiviteter, har Tromsø mange alternativer. Ishavskatedralen er et av byens landemerker og en klassisk attraksjon med sin unike arkitektur. Det finnes også et bredt spekter av museer som Vitensenteret, Tromsø museum, Nordnorsk Kunstmuseum og Naturmuseet, hvor man får en arktisk opplevelse med storkobber som svømmer rundt i akvariet.

Den kreative kan dra til verdens nordligste glassblåserstudio lokalisert midt i sentrum. Blåst er også et naturlig stopp når man besøker polarbyen, og her blåses glass hver dag. Den som kommer innom kan se forvandlingen fra glødende og flytende glassmasse til de vakreste gjenstander før de selges i butikken. Man kan også forsøke på glassblåsing selv.

Det arktiske kjøkken med en moderne vri

Når det gjelder gastronomiske opplevelser, har Tromsø et bredt utvalg i ypperste klasse. Rett ved den vakre katedralen i sentrum befinner gourmetrestauranten Emmas Drømmekjøkken seg. Her serveres fransk og internasjonal mat med lokale ingredienser og råvarer. På Fiskekompaniet Sjøsiden disker kokkene opp førsteklasses retter av fersk fisk og skalldyr. Med på kjøpet får man en fantastisk havutsikt.

Hvis man ønsker fine dining, kan den eksklusive restauranten Smak varmt anbefales. Den sesongbaserte menyen med retter laget av kortreiste råvarer, gjenspeiler nordnorsk fauna. Mens pizzarestauranten Casa Inferno har hatt med seg litt av Italia til polarsirkelen, og serverer autentiske pizzaer, laget av italienske kokker.

På en brygge i Ersfjordbotn, en halvtimes kjøretur fra sentrum, ligger en koselig kafé med vakker utsikt over fjord og fjell. Bryggejentene byr på saftig bakst, kaker, supper, toast og salater. I tillegg bugner det av interiørvarer og mer sjeldne produkter av god kvalitet. Stedet kan absolutt anbefales for en kaffe eller matbit i flotte omgivelser.

KNUTEPUNKT: Hurtigruten kan by på naturopplevelser underveis til og fra Tromsø. Foto: Colourbox

Utelivsbyen Tromsø



Tromsø er kjent for et yrende natteliv og i helgene vrimler det av festglade mennesker langs gatene og på dansegulvene. Allerede på 1970-tallet oppstod begrepet “Utelivsbyen Tromsø” da det plutselig kom mange nye utesteder. Flesteparten av dagens barer og utesteder befinner seg i Storgata, som er hovedgaten i sentrum.

Bardus Bar er en populær destinasjon og omtaler seg selv som en nordnorsk opplevelse. Baren lager blant annet drinker med lokale råvarer, og besøkende bør teste ut den berømte drinken med navnet Arktisk sjøgress-cocktail.

Solid er en annen liten bar – og kaffebar – midt i Storgata, som ofte er full av folk i helgene. Stedet har en lun stemning, og serverer også enkle matretter.

Ølhallen, som er Tromsøs eldste pub, er absolutt verdt et besøk. Stedet åpnet i kjelleren på Macks bryggeri i 1928, og har siden vært en institusjon for både tilreisende og innbyggere i Tromsø. I dag kan gjester velge mellom et bredt spekter av øl fra lokalprodusenten Mack og andre norske bryggerier.

Brygg ditt eget øl

Tromsø huser verdens nest nordligste og Norges fjerde største bryggeri: Mack. Bryggeriet, som er verdt et besøk enten man er øl-entusiast eller ei, tilbyr en innholdsrik omvisning som starter i ølbutikken før man fortsetter inn i de gamle ølkjellerne fra 1877, da bryggeriet ble grunnlagt av Ludwig Mack. Omvisningen avsluttes i det moderne mikrobryggeriet, hvor man får smake på noen av de edle dråpene.

I tillegg til omvisninger byr Mack, som fortsatt eies av familien, på ølkurs og smaking for ølentusiaster og for de som ønsker å lære mer om den tradisjonsrike drikken.

Mack mini-smaking er en effektiv ølsmaking hvor ølverten presenterer et smaksbrett med fem ulike øl fra Macks sortiment som gjestene får smake på. Smakingen koster 360 kroner og varer i 15 minutter.

Mack ølkurs er en mer dyptgående smaking der verten går igjennom fem utvalgte Mack-øl, i tillegg får man en introduksjon i bryggeprosessen og hva som utgjør smaksforskjellene ved brygging. Kurset varer i en time og koster 560 kroner.

Eller kanskje man ønsker å lære hvordan man brygger sitt eget øl? Det historiske bryggeriet arrangerer også kurs i hjemmebrygging, et kurs som passer for de som vil lære grunnleggende ferdigheter innen ølbrygging, men også for de som ønsker å forbedre bryggeevnene sine. Her blir man tatt gjennom hele prosessen, hvor man starter med råvarer og vann, for til slutt å ende opp med et drikkeklart produkt etter cirka fire timer.

Nordens Paris

Kjært barn har mange navn og Tromsø har fått en rekke kallenavn som henger sammen med byens historie. Polarbyen omtales blant annet som Nordens Paris, noe som skal henge sammen med Tromsøs handelsvirksomhet flere hundre år tilbake. Tromsø ble grunnlagt i 1794, og ishavsfangst og handelsvirksomhet var viktige grunnlag for næringen. Spania, Italia og Frankrike var attraktive reisemål for mange av byens sjømenn, ettersom disse landene var sentrale for salg av fisk. På turene tok handelsmennene ofte med seg flotte stoffer og klær tilbake til konene sine, noe som skal ha gitt utspring i navnet “Nordens Paris”.

Det sies at på slutten av 1800-tallet hadde to tyske journalister fått i oppdrag å besøke Tromsø for å lage en sak om den lille, nordlige byen. Da journalistene ankom skal de ha blitt slått av motebevisstheten, spesielt blant damene, samt språkferdighetene til mange av handelsmennene. Og slik skal Nordens Paris ha blitt født.

På 1920-tallet ble byen satt på verdenskartet da Tromsø ble startpunktet i Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Umberto Nobiles ekspedisjoner til Arktis. I dag kan man følge i sporene til polfarerne på Polarmuseet og fra minnesmerkene rundt omkring i byen.