Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



JAMAICA: Vannet fosser frem, og drar den smale, avlange flåten nedover i stadig raskere tempo. Vi griper tak i kanten på flåten, en bambusstamme. Bambus utgjør alt det vi flyter på nå, og kun det. Det kiler i magen, nesten som et sug. Det gir assosiasjoner til en tur på berg og dal-bane. Vi er på vei rett mot en stor stein som ligger i svingen i elven, og flåtens hastighet ser ikke ut til å avta. Vannet presser seg gjennom bambusbjelkene, hvor de bare føttene våre hviler.

Den eldre herremannen som står foran oss på flåten, med nummeret 142 på ryggen, er helt rolig. Han bruker bambusstammen han har i hendene til å forsiktig navigere flåten gjennom strømmen. Og fører oss forbi alle tilsynelatende farer, også denne steinen.

Jamaicanske Walford Wallin har vært flåtekaptein på Rio Grande i 25 år, og geleidet tusenvis av turister gjennom den eventyrlige elven. Flåten vi sitter på er helt lik de tradisjonelle flåtene som tidligere ble brukt til å transportere bananer fra plantasjene og ut til de store frakteskipene ved kysten, foruten et litt opphøyd sete bakerst, hvor vi sitter tørre og fornøyde. I dag brukes flåtene kun for turister, og rafting.

Matpause: Stopp innom Belinda’s restaurant underveis for et autentisk jamaicansk måltid. Foto: Ingrid Elle / Kapital

Raftingen er ikke full av så mye spenning som det kanskje høres ut her. Det er bare noen få partier på elven som drar på litt ekstra, og det kun hvis det har regnet mye dagene i forveien. Noe det gjorde før vårt besøk. Turen er mer en Zen-opplevelse – helt avslappende. En riktig så naturskjønn ferd, hvor du kommer tett på det som er av dyre- og fugleliv. Rundt en rolig sving får vi øye på fire svære, svarte fugler som sitter ytterst på elvebredden.

– Gribber, sier kaptein Wallin. – De sitter alltid her, nøyaktig på samme sted.

Sikkert et godt sted, tenker vi i vårt stille sinn, for det er lett å stryke med i denne varmen. Og akkurat her er det i tillegg helt vindstille. Det er kanskje ikke så dumt å be kapteinen om å legge inn noen ekstra badestopp, for å slippe å bli gribbenes neste måltid. Det finnes mange vakre steder å stoppe for en dukkert, eller bare for å nyte naturens ro og fred. Kapteinen har heldigvis med noe som slukker tørsten, og vi tok også med en stor paraply til bruk som parasoll mot den sterke middagssolen.

Skygge: Finn skygge fra den sterke solen i den provisoriske restauranten langt fra nærmeste bebyggelse. Foto: Ingrid Elle / Kapital

Raftingen på Rio Grande kan ta flere timer, avhengig av elvens fart og hvor mange stopp du selv ønsker. Og med mindre du vil pakke med nistemat, anbefaler vi å bestille et rastestopp på Belinda’s Riverside Restaurant. Det eneste serveringsstedet, og egentlig det eneste som minner om sivilisasjon, på hele strekningen. Den tilsynelatende provisoriske restauranten ligger cirka halvveis på reisen, rett ved elvebredden blant tykk skog og langt fra nærmeste butikk. De holder derfor ikke alltid åpent, ei heller har nok mat med til de som stikker innom uanmeldt. Bestill derfor på forhånd. Alle hoteller og guider i området kjenner til Belinda, og kan bistå med det.

Test selv: Dra på flåtetur på elven Rio Grande og prøv å styre bambusflåten selv. Foto: Ingrid Elle / Kapital

The Other Jamaica

Vi er i Portland, et underutviklet turistområde i Jamaica. Her er det dårlig utbygde veier fulle av hull, enten de er av asfalt, leire eller grus. Her kan du oppdage det uoppdagede. Det ekte Jamaica. Det er sjarmerende fritt for turister og fullt av rå menneskemøter og naturopplevelser, som den beskrevet over. Det er en annen verden, og omtales som «The Other Jamaica» av de lokale i turistbransjen.

Og det er her, nesten på enden av kartet, nederst på sørkysten av Jamaica, at det ligger en diamant blant gråstein. Et hotell som har gjestet noen av verdens desidert største artister og musikkprodusenter, og inspirert til flere verdensberømte og prisvinnende låter og album. Det var blant annet her avdøde Amy Winehouse spilte inn albumet sitt Rehab og den Grammy-vinnende 90-tallsgruppen No Doubt med Gwen Stefani i spissen laget albumet Rocksteady.

Hollywood-stjernen Sharon Stone var hotellet Geejams aller første gjest, og siden har musikere som Bjørk, Alicia Keys, Drake, Beyonce, Rich the Kid, Meghan The Stallion, bandet Gorillaz og Sam Smith bodd og spilt inn musikk her. Og ikke lenge før Kapital Reise ankom Geejam la selveste Mick Jagger og resten av et av verdens største rockeband gjennom tidene, Rolling Stones, ut bilder på Instagram fra Portland og en av hotellets to utleievillaer, Panorama, hvor vi også fikk gleden av å sjekke inn en natt.

Skjult perle: Portland har mange underutviklede turiststeder verdt et besøk, som den blå lagune og Frenchman’s Cove. Foto: Ingrid Elle / Kapital

Norsk-svensk par på eiersiden

Bak Geejam står, kanskje ikke så overraskende, to musikkprodusenter, som ved en tilfeldighet endte opp her for å spille inn musikk for et par tiår siden. De forelsket seg i det noe spartanske området Portland, og bygde et andre hjem og platestudio her, ikke bare for seg selv, men også for musikere og andre eventyrlystne verdensborgere.

I senere tid har de også fått et norsk-svensk par med på eiersiden. Even og Maria Aas-Eng, som begge har bakgrunn i markedsføring og reiselivsbransjen, har som mange før dem lagt sin elsk på den karibiske øya. Og valgt å investere i feriehjem her, nærmere bestemt Panorama, som er en av de to villaene hotellet Geejam leier ut til sine gjester.

Villaene leies ut med et fullt besatt team, inkludert butler, kokk, renholdere og sikkerhetsvakter – og ellers alt du skulle trenge.

Norsk eier: Det norsk-svenske paret Even og Maria Aas-Eng falt pladask for Jamaica under sitt første besøk og har siden blitt medeier i hotellet Geejam. Foto: Privat

– Superstjernene bor hos oss i villaene Panorama eller Cocosan, og de stjernene som kommer hit har ofte med lange lister på ting de vil ha. Teamet her er vant til å fikse det meste, forteller Even Aas-Eng til Kapital Reise.

Vanlige forespørsler inkluderer spabehandling på rommene eller på den private stranden, og villaene har treningsrom, så både personlig trener og yogainstruktør er flittig brukt.

– Og orker du ikke å kjøre hit med bil fra flyplassen, kan du fly inn med helikopter og lande i nærheten av villaen, fortsetter Aas-Eng.

Privat strand: Ta et bad og snorkeltur på Geejams private strand. Foto: Geejam Hotel/coreymus

– Upretensiøs luksus

Men det er ikke glitter og glam i flotte suiter, hytter og villaer som er trekkplasteret til Geejam. Det er det usminkede og virkelige Jamaica.

– Geejam er et spesielt luksushotell. Vi har ikke gullkraner. Det er upretensiøs luksus. En kombinasjon av godt design, kultur, mat, musikk, folk og natur – nettopp det vi selv falt for.

Her får du komforten til et luksushotell, men genuine møter med lokalbefolkningen i landsbyen Drapers like ved.

– Du kan i noen av hyttene våkne på morgenen og høre lyden fra høns og lekende barn i landsbyen, men uten at det er sjenerende. Du føler bare at du får en autentisk opplevelse. Vår favoritthytte er SKA. Den har fantastisk utsikt.

Bo som en stjerne: Bo som verdens største artister før deg på en av Geejams to utleievillaer. Foto: Geejam Hotel

Opplevelser Besøk landsbyen Drapers nedenfor Geejam og opplev gatefesten hver søndag.

Dra på skilpaddesafari- og badetur med båt i Den blå lagunen, hvor bl.a. Daniel Craig spilte inn noen scener til den siste James Bond-filmen.

Nyt en stranddag ved Frenchman’s Cove og ta bilder på de sjarmerende huskene ved elven.

Gjør som gutta i Rolling Stones; dra på elverafting på bambusflåte og spis på Belinda’s Riverside rRstaurant på Rio Grande – husk badetøy og paraply.

Dra alternativt på en kortere elverafting på Martha Brae River, en smalere elv med trær og busker som henger over som skygge for solen.

Besøk slottet, The Trident, en populær bryllupsdestinasjon i Portland, og overnatt på luksushotellet The Trident Hotel.

Dra på roadtrip og kjøp med ferske sukkerrør og avkjølt kokosnøtt fra en av fruktbodene i veikanten.

Prøv Jamaicas nasjonalrett Ackee and salt fish til frokost på Geejam.

Aas-Eng forteller at det er få andre luksushoteller i området, foruten The Trident, men at det finnes en rekke flotte villaer å leie.

– Portland har nesten ikke hatt turister. De som kommer hit er en miks av gjester på Geejam og folk som bor i Kingston og har feriehus her. Men området er i ferd med å få en renessanse, og det bygges bedre veier slik at det skal bli raskere å komme seg hit, forteller Aas-Eng.

Her skal det også være mindre kriminalitet enn andre steder på øya, ifølge nordmannen, og turister skal ikke være redde for å bruke og bevege seg i nærområdene.

– Det finnes en ekte jamaicansk musikkultur her og flotte, lokale fester som du kan delta på hvis du vil.

Kapital Reise var med Jamaicas offisielle turistkontor på pressetur til landet i mai 2022.