Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



ALPENE: - Av alle skilandsbyene i Frankrike er Val d’Isère den mest gjennomførte. Den er som en ordentlig by med alle fasiliteter, men samtidig er stilen tradisjonell og skikkelig forseggjort. For turister er det et sted der man blir dratt inn i en veldig koselig atmosfære, både på dagtid og kveldstid. For oss er det som å komme hjem,sier Marianne Bratt Ricketts til Kapital.

Hun er gründer og daglig leder i Vibbio, en “halvvoksen tech-startup” som har utviklet et skybasert videoverktøy for bedrifter, med store nordiske selskaper på kundelisten, og gryende ekspansjonsplaner i Nord-Europa.

Før hun grunnla videoselskapet i 2016, var det imidlertid ski og snø som fylte dagene.

Marianne Bratt Ricketts og familien har en spesiell tilknytning til Val d’Isère. Her er gründeren avbildet sammen med sønnen Marius. Foto: Privat

Ville starte skiskole



Det hele startet da Ricketts var bosatt i London, hvor hun jobbet og studerte grafisk design, mens han som skulle bli hennes ektemann kjedet seg og ville starte skiskole. Paret begynte å reise rundt for å kartlegge mulige steder å drive business, og forelsket seg i Val d’Isère, en kommune i de franske Alpene kjent for sin unike arkitektur og sitt fantastiske vintersportstilbud. Til slutt sa de opp storbyjobbene sine og hoppet i det.

– Vi giftet oss i 2002, pakket sammen litt av det vi eide i en gammel jeep og kjørte til Val d’Isère, hvor vi startet en liten skiskole med to engelsktalende instruktører og hjemmekontor på soverommet. Det var spekulativt, for å si det mildt, det var alt eller ingenting. Men etter en trang første sesong gikk det bra, og vi ble en god gjeng med instruktører fordelt på fem steder, mimrer Ricketts.

I flere år bodde og jobbet hun og ektemannen i Val d’Isère, og de knyttet etter hvert sterke bånd til stedet. Det er her deres eldste sønn er født – han tilbragte sine tre første år under pulten på mors hjemmekontor, og har stått på ski fra han var 18 måneder gammel. Mellom slagene i skivirksomheten ble det også skapt gode minner med venner og familie, som kom ned for å ta del i alt det Val d’Isère har å by på – både i og utenfor løypene.

Et tog tar de reisende gjennom fjellet og til toppen av Bellevarde på 2.600 meter. Foto: Privat

Mye moro med afterski og vannhull



I området finnes det nemlig mye morsomt utover det rent sportslige. Blant annet har det, i tillegg til de tradisjonsrike afterskistedene i bakken, dukket opp mange nye nattklubber og vannhull i sentrum.

– Her ligger det tett-i-tett med morsomme og sprø, små barer, hvor det ofte er mye liv, sier Ricketts.

Hun flyttet familien hjem til Norge da barn nummer to var på vei, og jobber ikke lenger med ski på fulltid. Men hun er fortsatt involvert i skiskolene, som drives videre av ektemannen Steve, og er jevnlig på besøk i Val d’Isère.

– Mannen min er ofte borte på vinterhalvåret, og etter hvert som barna har blitt større har vi vært mye på ferie sammen med ham. De siste par sesongene har vært spesielle, med full nedstengning, men nå ligger det an til at ting vekkes til live igjen, sier hun.

Marianne Bratt Ricketts og ektemannen Steve har vært vertskap for både venner og familie gjennom årene i Val d’Isère. Foto: Privat

Sove i Val d’Isère

Det beste tipset til Marianne Bratt Ricketts er å leie et chalet, en klassisk alpehytte. Her kan man få alt fra det helt grunnleggende til fullpensjonsløsninger med servering av frokost, «afternoon tea» med kaker og treretters middager inkludert.

– Nordmenn, som generelt er veldig glade i hytteliv, kan på denne måten oppleve hytteliv på fransk vis. Det finnes chaleter i alle varianter; fra det helt enkle der man ordner alt selv, til de mer fullspekkede stedene. Man kan velge å bo nær bakken eller i landsbyene, avhengig av hva slags gruppe man er, og om man ønsker å være nær fest eller ikke, sier hun.

Av hoteller trekker hun frem tradisjonsrike Hôtel Christiania, samt luksuriøse Hôtel Le Blizzard og nykommerne Hôtel Avenue Lodge og Hôtel le K2 Chogori, som begge ligger midt i sentrum. Disse befinner seg i øvre prisklasse, og kan by på det meste innen velvære, mat og drikke.

Val d’Isère kan by på en rekke matopplevelser i nærhet til skiløypene. Her fra terrassen på L'Ouillette. Foto: Privat

Spise i Val d’Isère

Val d’Isère er kjent for sitt kulinariske tilbud, både i og utenfor alpinbakken. Et av de mest tradisjonsrike serveringsstedene ligger ved toppen av hovedheisen fra La Daille, det første av tre dalfører som til sammen utgjør skiområdet i kommunen, og heter La Fruitière.

– Det er et skikkelig artig sted som serverer tradisjonell fransk mat i kult servise, alt fra krukker til forskjellige typer flasker. Man kan få utdelt kjempesvære bobledresser dersom man vil sitte ute, som folk har en tendens til å ake i etter maten, sier Ricketts.

I nærhet til skitrekkene finner man også L'Ouillette, en annen av familiens absolutte favoritter. Denne restauranten befinner seg på fjellet Solaise, og består hovedsakelig av en stor terrasse langs et frossent vann, der grillen fyres opp hver ettermiddag.

– Det er et skikkelig artig sted med alle mulige sittegrupper, liggestoler, puter og rosa palmer, hvor det alltid er masse musikk og stappfullt hver dag. Dette er noe man må få med seg om man er i Val d’Isère – et sted det er fort gjort å kjøre forbi, men som alle de lokale vet om.

Gode alternativer i bakken er stedene Edelweiss og Bellevarde. Blant restauranter i byen trekker Ricketts frem La Casserôle, som byr på byens beste fondue og raclette, og Quicksilver, om det er burgere, milkshake og kaker som frister. Andre anbefalinger er unge og artige Le Garage, samt Hotel Avenue Lodge Lounge & Restaurant og La Luge, som begge befinner seg i noen av byens beste hoteller.

Churros og kakao på lunchrestauranten La Datcha på Solaise. Foto: Privat

Drikke i Val d’Isère

Dersom man har inntatt et måltid på La Fruitière er veien kort til La Folie Douce, som deler terrasse med det nevnte spisestedet.

– Når man kommer over bakketoppen, møtes man av bassen i anlegget på terrassen. Uansett vær er det alltid skikkelig fest og dansing på bordene fra klokken 14. Det er ofte livemusikk, og det kan være sirkusoppvisninger, moteshow ved bordene og forskjellige former for galskap, sier Ricketts.

Er det après ski som står på programmet, er ellers steder som Cocorico, Bananas og Le Petit Danois å anbefale. Ønsker man så å danse videre, tilbyr Doudoune Club og Dicks Tea Bar klubbstemning til langt på natt.

Shoppe i Val d’Isère

De færreste drar til Val d’Isère ene og alene for shopping, men det er likevel gode muligheter for å komme hjem med noe nytt og eksklusivt i bagasjen.

– Val d’Isère er kjent for fine sportsbutikker som kanskje har vel så stort fokus på stæsj som kun på ski og staver. De fører alle de beste merkene og har veldig godt utvalg – her finner man eksklusive skiklær som damene vel så ofte bruker på afterski som i bakken, sier Ricketts.

Man kan også besøke tradisjonelle butikker som selger lærvarer, som støvler og frakker, og ukentlig arrangeres det marked i enden av hovedgaten. Da stenges veien for biler, og det kommer folk fra distriktet som stiller ut alle typer lokale matvarer og håndverksprodukter.

Hundespannkjøring er en av mange aktiviteter man kan forsøke seg på i Val d’Isère. Foto: Privat

Oppleve i Val d’Isère

– Det foregår egentlig veldig mye for familier, og grupper som drar på tur kan finne en hel rekke tilleggsaktiviteter. Det er et stort basseng- og spasenter som er relativt nytt, og på guttas bursdager har vi dratt på hundespannkjøring. En familie driver med dette oppe i den ene dalen, og det er fantastisk fin opplevelse, sier Ricketts.

Hun trekker ellers frem snøscooterkjøring og en type villmarkskvelder, hvor man får oppleve en helaften med blant annet mat, drikke og aking på programmet.

Men til syvende og sist er det selvfølgelig skikjøring som står i høysetet når man avlegger Val d’Isère en visitt. Dersom man ønsker å friske opp teknikken, eller å booke en proff som kan vise frem de mest spennende områdene, er British Alpine Ski School – bedriften som drives av Ricketts ektemann – et mulig sted å henvende seg.