Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



COLORADO, USA: Aspen har en magisk klang i manges ører. Det finnes ikke flyplass i det luksuriøse og ettertraktede skistedet i delstaten Colorado, som er et yndet reisemål for velstående verden over. Men milliardærer finner løsninger.

Det er tross alt privat flyplass i nærheten av byen som gir mer landsbyfølelse med sine lave mursteinshus og dempet luksus omkranset av høye fjell, et rikt løypenett og vakker både løv- og barnålskog til tross for sine nesten 2.500 meter over havet – på det laveste.

Det var i fjellsiden i Aspen at hotellmilliardær Petter A. Stordalen fridde til Gunhild i sin tid, selv om de ikke lenger er gift.

Sommerfavoritt: – Jeg liker Aspen faktisk enda bedre om sommeren enn om vinteren, sier Are Traasdahl, som her er avbildet i New York. Foto: Lee Seidenberg

Kalde vintre og varme somre

Fjellandsbyen ble grunnlagt i 1879 og har færre enn 10.000 faste innbyggere. I 1950 ble det arrangert VM i alpint i byen som ligger i fjellkjeden Rocky Mountains, eller “Rockies”. Aspen er kjent for kalde vintre – og varme somre.

En som har lagt sin elsk på stedet er den norske techgründeren, investoren og milliardæren Are Traasdahl, som er bosatt i USA. Han har bygget opp og solgt flere selskaper, det mest kjente Tapad, som Telenor kjøpte for 3,1 milliarder kroner i 2016.

I et portrettintervju i Kapital nummer 13/21 fortalte han at han og familien, kona Siri og barna Felix og Iris, veksler mellom å bo i Florida, New York – og Aspen.

Idyllisk: Utsikt fra skibakken mot sentrum i Aspen. Det kjente hotellet Little Nell ligger i forgrunnen i bunnen av bakken til høyre. Foto: Aspen Chamber

Blitt mer helårsby

Traasdahl har bodd mer enn 20 år i USA. Første gang han var i Aspen var for 15 år siden.

– Men de siste fem årene har vi vært der mye. Det er et eldorado for barn og voksne. Det er masse utendørsaktiviteter. Av de amerikanske skistedene er Aspen det som har de beste aktivitetene hele året. Jeg liker det faktisk enda bedre om sommeren enn om vinteren, sier 48-åringen.

Trønderen forteller at familien har et eget sted i Aspen.

– Vi bruker det aktivt om sommeren og i skoleferier resten av året. Under Covid-19 var det mange som flyttet dit på fulltid. Det har blitt mer en “helårsby” enn før, sier han.

Sove i Aspen



Det er kjempekoselig å bo i sentrum. Du kan gå til alle butikker, restauranter og til den originale skibakken i Aspen.

Little Nell er et kjent hotell der. Det er også Airbnb-muligheter overalt. Alt innen en fem til ti minutters kjøretur fra Downtown Aspen er fint.

Highlands ligger under ti minutter fra sentrum og er det andre store skistedet.

Må oppleves: – Det er en restaurant som heter Pine Creek Cookhouse og som man kan ta hest og slede inn til om vinteren. Det må oppleves, sier Are Traasdahl. Foto: C2 Photography

Spise i Aspen



– Det er en restaurant som heter Pine Creek Cookhouse og som man kan ta hest og slede inn til om vinteren. Det må oppleves, sier Traasdahl.

– Hotel Jerome er et 100 år gammelt hotell med en fantastisk bar og en uformell burgerrestaurant i resepsjonen. Prøv Matsuhisa for japansk mat, og White Horse Tavern for amerikansk mat.

Landskapet rundt Maroon Bells i Aspen, Colorado. Foto: Colourbox

Oppleve i Aspen



– Aspen er et mekka for utendørsaktiviteter. Barn elsker det. Ski og snøscooter om vinteren og gåturer, samt jeep og ATV om sommeren. Det ligger i The Rockies, som er Amerikas fineste fjellkjede. Det er mange topper rundt Aspen som er godt over 4.000 meter over havet, og som har mange fine fjellturer. Her finnes det godt utbygde sykkelstier, og mange elver hvor man for eksempel kan fiske og rafte, sier Traasdahl.

– Prøv fjellturen opp mot Maroon Bells, en topp som ligger ca. 4.300 meter over havet, og hvor det også ligger en innsjø. Det er en enkel gåtur som barn kan bli med på. Aspen har også en jazzfestival om sommeren og forelesninger på Aspen Institute, sier techgründeren.

Ville vesten: Arkitekturen i Aspen minner om den i New England-området, med murstein og lave bygninger. Mange av bygningene har et touch av Det ville Vesten over seg. Her er Hotel Jerome avbildet. Foto: Aspen Chamber

Shoppe i Aspen



– Aspen har alt av shopping i koselige butikker i sentrum. Man kan også kjøre ned til Denver, som er ca. 3,5 time unna, sier Traasdahl.

Det er dempet luksus i hele byen. Kapital Reise var selv i Aspen i 2019, og det tok tid før vi for eksempel oppdaget at luksusmerkene Ermenegildo Zegna, Gucci og Dior hadde forretninger på rekke og rad.

Midt mellom dem lå Baldwin Gallery som selger kunstnere i verdensformat, deriblant Carroll Dunham, Eric Fischl, Rebecca Horn, Robert Mapplethorpe og James Turrell.

Byen har også flere vintage luksusbutikker. I en av dem var Hermès-vesker utstilt i vinduet, men butikken var stengt og hadde hengt opp skilt med: “Gone Fishing. Special opening times: Depends on if they’re jumping or not”.

Men et sted som har faste åpningstider er Aspen Art Museum. I inngangspartiet er de største bidragsyterne til museet ramset opp og rangert etter beløp.

På bidragslisten står blant annet Edlis og Gael Neeson, kåret til de fjerde største filantropene i 2015 av Forbes, som hadde regnet ut at de hadde gitt bort nesten fem milliarder kroner på det tidspunktet. En annen er Groupon-medgründer Eric Lefkofsky, som er på Forbes’ rikeliste og i år ble notert med en formue på 40 milliarder kroner.

På listen står også Nancy og Bob Magoon, eiendomsarving fra New York og øyelege. Mannen har nå gått bort, og hun selger feriehuset i Aspen. Det ligger ute for over 100 millioner kroner. Da følger ikke kunsten, som verk av Damien Hirst og Andy Warhol, med i beløpet.