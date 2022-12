NORGESFERIE: Norske troll inntar igjen verdensscenen – på skjerm.

Gjennom den nye spillefilmen «Troll» på Netflix vekkes århundrers norsk frykt og overtro til live igjen, i et filmatisk verk som anmelderne er superentuastiske for.

At Norge kan være trollenes hjemland, gjenspeiles ikke minst i folkeeventyrene og sangene – og de mørkeste delene av norsk tungsin inspirert av natur og vær:

«Uren, Luren, Himmelturen – Steinrøys, Steinrøys, Sveltihjel», som Anne Knutsdotter uttrykker det i sangen ved samme navn.

Vi har etter hvert mange evnetyrlige reisemål å by turistene på – enten det er nordmenn på Norgesferie eller utenlandske «troll-jegere».

Netflix byr på norske troll - og kanskje reklame for norske Troll-opplevelser. Foto: Netflix

Redd for sola



– Det var en gang et langstrakt land, der rare og mystiske skapninger vandret. De holdt til i fjell og skoger og beveget seg bare rundt om natten, for det var bare en ting som virkelig skremte dem: Solskinn! Som kjent gjør sola at trollene blir til stein, sier Visit Norway i en pressemelding.

I anledning verdens-interessen for nyvåkne troll har Visit Norway samlet et knippe steder hvor du kan reise i trollenes rike.

Troll i berget i det blå: Utkikkspunktet på toppen av Trollstigen. Foto: Øyvind Heen

Trollstigen

En av de mest kjente trolldestinasjonene her til lands er nok Trollstigen, et visuelt og arkitektonisk mesterverk. Kjenn adrenalinet pumpe når du manøvrerer de elleve hårnålssvingene opp Stigrøra, 858 meter over havet.

Stopp på Trollstigplatået og gå ut til de to flotte utsiktrampene med noramautsikt over den nasjonale turistvegen.

Trollveggen. Foto: Vidar Moløkken / Visit Norway

Trollveggen

Like ved Trollstigen ruver Trollveggen, Europas høyeste loddrette stup, på nesten 1000 meter.

Trollveggen er en del av Trolltindane, med topper som tårner hele 1700 meter over dalen. Veggen er en populær destinasjon for profesjonelle klatrere fra hele verden, men klatrerutene er svært krevende.

En enklere måte å utforske Trollveggen på, er den 14 minutter lange filmen som vises på Trollveggen besøkssenter.

Trolltunga. Foto: Trolltunga Active

Trolltunga

Trolltunga er en soleklar instagram-vinner, men husk at turen opp er lang og krevende. Gå alltid med guide hvis du ønsker å ta turen utenfor sommersesongen.

Kanskje ble Trolltunga til da et digert troll rakte tunge til solen, fordi han ikke trodde på at han ville bli til stein når den sto opp?

Trollpikken Foto: Christine Baglo / Visitnorway.com

Trollpikken

Vi burde imidlertid kanskje ikke prøve å forestille oss hva dette trollet holdt på med da solen sto opp…

Trollpikken rett utenfor Egersund ble verdenskjent da vandaler kuttet den av. En innsamlingsaksjon for å fikse Trollpikken ble satt i gang og trollreisemålet er nå like potent som før igjen.

Turen inn til Trollpikken er to kilometer og er en fin og enkel tur.

MS Nordkapp i Trollfjorden Foto: Tofoto - www.nordnorge.com

Trollfjord

Den tre kilometer lange Trollfjorden er knappe 70 meter bred og slynger seg forbi den 1000 meter høye Trolltinden.

Landskapet her er like dramatisk som i eventyrene.

Det går daglige sightseeingturer fra Svolvær eller du kan nyte fra orkesterplass på Hurtigruten.

Husk å holde utkikk etter havørner!

Trollkirka i Hustadvika. Foto: Eline Karlsdatter Fladseth

Trollkyrkja

Trollkyrkja utenfor Molde er ingen vanlig kirke! Den består av tre flotte marmor- og kalkgrotter, med underjordiske bekker og fossefall.

Den nederste grotten er 40 meter lang og formet som en S. Her er det en vakker foss som faller 14 meter ned i et marmorbasseng.

Har du overskudd, kan du vurdere å fortsette til Trolltindan og Stordalstinden like ved. Avslutt det

hele med et forfriskende bad i vakre Trolldalsvannene.

Netflix-troll. Foto: Jallo Faber / Netflix

Trollheimen

Trollheimen er eventyrlig vakker med spektakulære fjell og dramatisk natur.

Området har vært bebodd av mennesker siden steinalderen og har en sterk kulturarv.

Nyt flotte vandreturer og andre aktiviteter som sykling, fisking og ski.

Trollfoss. Foto: Marthe Flaatnes

Trollfoss

I Lardal i Vestfold kan du ta en forfriskende tur inn til den mindre kjente Trollfoss.

Vestfolds høyeste foss er bare snaue 12 meter høy, men vel verdt den 30 minutters lange turen inn.

Vær obs på noen bratte partier som ikke passer for alle.

Trollet ved Hunderfossen Foto: Hunderfossen

Trolleventyr

Det finst mange steder du kan møte trollene på kloss hold!

For eksempel det gigantiske trollet i Hunderfossen Eventyrpark , eller i digital form på Troll Museum i Tromsø.

Sjekk også ut eventyrmuseet i sveitservillaen Villa Fredheim i Nore eller gå en tur i Eventyrskogen på Lepsøya.

Noen av Theodor Kittelsens troll. Foto: Visit Norway

Trollmaleren

Kittelsen er kjent for sine eventyrlige illustrasjoner av norske folkeeventyr.

Kittelsens kunstneriske tolkninger av troll er lenge blitt sett på som standarden for hvordan troll og andre mytiske, norske vesener fra folketroen «egentlig» ser ut: Både groteske og nifs-vakre, inspirert av både østnorsk og nordnorsk landskap.

Du kan besøke Kittelsens hus, Lauvlia i Sigdal. Alle som besøker Lauvlia får en personlig omvisning i kunstnerhjemmet, og du kan i tillegg se en stor samling av Kittelsens skisser.

Og selvfølgelig har det nylig åpnede Nasjonalmuseet i Oslo en flott samling av Kittelsens kunst!