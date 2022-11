Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VINREISE: Som et friskt pust står hun der på vinmarken og hilser oss velkommen. Smilende og energisk, og med mye på hjertet. Margaux Laroche er bare 32 år, og har jobbet på Le Domaine d’Henri siden hun var 22. Etter at hun overtok hovedansvaret i 2017 er det lett å kalle henne for dronningen av Chablis. Som sjette generasjon Laroche er herkomsten hennes så adelig den kan bli i dette området.

– Familien vår har papirer på at de har eid land med vinstokker på tilbake til 1781, forteller Laroche til Finansavisen på et besøk nylig.

– Historien vår er lang her. Jeg har en forpliktelse til å bringe arven videre, men på min generasjons måte. Men det var min far Michel Laroche som gjorde de store stegene. Han var den første som kunne livnære seg av å produsere Chablis alene. I 1967 overtok han seks hektar vinmark, og i 2008 solgte han vinprodusenten, som fortsatt bærer vårt familienavn Laroche, til AdVini-gruppen.

– Min far hadde egentlig tenkt å pensjonere seg, men vi overtalte ham til å heller skape noe nytt sammen med oss. Ideen om Le Domaine d’Henri ble skapt, sier Laroche.

Gammel, men ny: Chablis har 5.800 hektar med vinmarker i dag, men var kun 750 hektar stor på 70-tallet. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Beholdt vinmarker

Hun og familien beholdt en del av familiens historiske vinmarker etter salget. Etterhvert har familien også overtatt andre vinmarker slik at de nå disponerer 22 hektar alt i alt, hovedsakelig i Fourchaume og Maligny.

– Vi kan naturligvis ikke kalle vinene Laroche lenger, men har valgt å gå videre under navnet Le Domaine d’Henri, som for øvrig er min bestefars fornavn. Målet vårt er ikke å bli like store som Laroche ble på over 100 hektar vinmarker, men å skape et familiedrevet lite vinhus som tar vare på arven av vinmarker som fantes i familien.

I Chablis i dag disponerer 400 produsenter nærmere 5.800 hektar med vinmarker, og årsproduksjonen passerte i 2022 hele 38 millioner flasker. Over 67 prosent av vinen eksporteres. Chablis var i begynnelsen av 50-tallet beplantet med under 500 hektar vinmarker. 20 år senere var tallet steget til 750 hektar.

Først og fremst matviner

For oss er vinene fra Le Domaine d’Henri først og fremst matviner. Chablis er uten tvil en vin som nytes best med sjømat; spesielt østers, sjøkreps, kongekrabbe eller hummer. Til hvit fisk som kveite, breiflabb og piggvar med smørsaus er en chablis midt i blinken om du velger en vin av litt høyere kvalitet.

Margaux Laroche tilhører den unge generasjonen som leder an med en dreining mot økologisk dyrking og biodynamisk tilnærming.

– Dette vil gjøre vinene spennende på nye måter samtidig som vi opprettholder det genuine i Chablis – klima, jordsmonn og forsiktig eikebruk. Spesielt vil vi trekke frem historiens første PetNat (mèthode ancestrale). Vinen er i en helt egen klasse når det gjelder kvalitet, egenart og nyskaping, og viser i sin enkelthet hvilket toppnivå Margaux Laroche holder som vinmaker.

Le Domaine d’Henri er utvilsomt under rett ledelse, og holder stø kurs mot å bli en referanseprodusent for en hel region. Vinene dyrkes på økologisk vis, med et levende og sunt jordsmonn med stort biomangfold. Vinmarkene omfatter både Petit Chablis, Chablis og Premier Cru Chablis, og de eldste er datert helt tilbake til 1937.