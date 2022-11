Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: - I studietiden i USA var det å komme ombord i et SAS-fly omtrent som å komme hjem til Norge, mimrer eiendomstoppenPeter T. Malling i Eiendomshuset Malling & Co.

Favorittflyselskap

Ifølge SAS-app’en min har SAS og jeg reist åtte ganger rundt jorden sammen fordelt på 254 flighter siden 2003. Jeg ble SAS-kunde lenge før 2003, så SAS og jeg har nok faktisk vært sammen rundt jorden enda flere ganger. Jeg husker at jeg som student i USA alltid syntes det var som å komme hjem til Norge allerede i det øyeblikk man gikk ombord i SAS-maskinen i New York med norske aviser, blide flyvertinner og norsk øl.

Så, jeg har nok alltid hatt en forkjærlighet for SAS. Nå har nok noe av den entusiasmen og lojaliteten dabbet av over tid, og i disse dager flyr jeg helst med det flyselskapet som tar meg direkte, eller med færrest mellomlandinger, til destinasjonen.

Kler seg etter forholdene: Peter T. Malling kler seg stort sett etter forholdene der reisen ender. Det betyr at det kan være litt kaldt å sjekke inn på Gardermoen midtvinters når reisen ender i Dubai. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Reiseantrekk

Jeg kler meg stort sett etter forholdene der reisen ender. Det betyr at det kan være litt kaldt å sjekke inn på Gardermoen midtvinters når reisen ender i Dubai.

Pakkestrategi

Jeg er dårlig på pakkestrategi, så her har jeg få tips å dele. Jeg har en lei tendens til å pakke i siste liten, så det hender jeg må ut og handle endel saker jeg har glemt under pakkingen …

Beste hotell

Det er litt vanskelig å trekke frem et enkelthotell fordi det kommer an på hensikten med reisen. Det mest familievennlige hotellet jeg har vært på må være Trisara på Phuket eller Four Seasons på Punta Mita i Mexico. I Norge finnes det etter hvert utrolig mange spennende, mindre hoteller langs kysten eller i fjellet, omgitt av storslått natur, som for eksempel Havkanten på Brasøy på Helgeland.

Familievennlig: Trisara i Phuket i Thailand er ett av de mest familievennlige hotellene Malling har bodd på. Foto: Privat

Tips-tips

Min erfaring er at den norske linjen med å gi rundt ti prosent i tips når man er fornøyd med servicen, fungerer veldig godt og er ansett sjenerøst de fleste steder i verden. Unntaket er i USA, hvor du blir kjeppjaget ut av restauranten med ti prosent i tips. Tidligere var 15 prosent standarden i USA, men den beveger seg stadig høyere og ligger nå på mellom 18 og 20 prosent. Det synes jeg personlig er i drøyeste laget.

Beste praktiske reisetips

For å få mest ut av reisen, gjør god research og book gjerne aktiviteter, guider, spisesteder og lignende god tid i forveien. Her må jeg få rose min kone som er ekspert på området, men jeg pleier å minne om at vi må ha litt slack i programmet så det er rom for å ta ting på sparket også.

Uunnværlig gadget på reiser

Det meste løses med en iPhone og iPods – i tillegg kan det være greit med en iPad med allerede nedlastede filmer og serier til flyturen.

Shopping-favoritt

Shopping er ikke min strong foot, men jeg synes ofte det kan være spennende å gå på lokale markeder. Store Bazaar i Istanbul har gjort inntrykk, ellers kan lørdagsmarkedet i Portobello Road i London nevnes. I Sør-Europa finnes det også drøssevis av disse markedene på ethvert lite sted – gjerne i helgene. Det er alltid morsomt å sette seg ned med en liten matbit og en øl, mens man observerer menneskene og livet i gatene.

Eksotisk jakt: Mallings jakt- og fiskeinteresse tatt ham til steder i verden og i Norge han nok ellers ikke ville ha opplevd. Her reinsdyrjakt i Yukon. Foto: Privat

Gode spisesteder

Test ut den lokale maten og vinen. Det overrasker nesten alltid positivt med for eksempel kebab i Istanbul eller hvitvin på Santorini, som er veldig annerledes og fryktelig mye bedre enn den forutinntatte forestillingen “man" ofte hadde. Pussig nok smaker ofte disse lokale varene ikke det samme når man tar med noe hjem. Det er noe med tid og sted.

Sterkeste reiseminne

Det er vanskelig å trekke frem ett spesielt sterkt ferieminne, fordi det heldigvis har blitt endel av dem. Familien har hatt mange fine turer med gode minner fra rundreiser i USA og Mexico til flotte reiser i Norge på Vestlandet, Helgelandskysten og i Nord-Norge. Ellers synes jeg en av de beste feriene er skiferie i Alpene. Da er man ute hele dagen på ski påfulgt av en lang lunsj i solen – rett og slett nesten uslåelig.

Ellers har min jakt- og fiskeinteresse tatt meg til steder i verden og i Norge jeg nok ellers ikke ville ha opplevd. Sammen med gode venner har denne interessen tatt oss til eksotiske steder som Kamtsjatka, Kasakhstan, Alaska, Yukon i Canada, Burma, Finnmarksvidda og en god del andre avsidesliggende steder. Jeg har mange sterke minner fra møter med ville dyr, lokalbefolkning og storslått natur fra disse turene.