Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



Her er ti maratonløp som er like mye sightseeing som konkurranse. Vi snakker opplevelser som tar pusten fra deg – i dobbel forstand.

Big Five Marthon Foto: Albatros Travel

Big Five Marathon



Hvor: Sør-Afrika

Når: Årlig i juni

Et «løp for livet» blant ville dyr.

Maratonen foregår på savannen i Entabeni nasjonalpark i Sør-Afrika, og sjansen er stor for at du får se både løver, leoparder, elefanter, neshorn og bøfler underveis.

Det er ingen gjerder som skiller løperne fra de ville dyrene, men bevæpnede vakter sørger for sikkerheten. Spar på kreftene i tilfelle en liten spurt.

Big Five Marathon

Mount Everest Marathon Foto: Uma Bista/NTB

Mount Everest Marathon



Hvor: Nepal

Når: Årlig i mai

Dette er ikke løpet for deg med høydeskrekk.

Starten går 5.200 meter over havet, før det bærer opp og ned og over to isbreer i tynn luft.

Løypetraseen har en negativ høydeutvikling, men her finnes ingen sjarmøretapper. Det er mange kraftkrevende stigninger underveis, og terrenget varierer mellom snø og bare gressletter. Utsikten er imidlertid til for å nytes.

Mount Everest Marathon

North Pole Marathon Foto: Foto: London News Pictures/REX/Shutterstock

North Pole Marathon



Hvor: Nordpolen

Når: Årlig i april

Første gang var det kun én eneste deltager: arrangøren selv. Siden har det blitt polkø.

Løpet på den arktiske pakk-isen har nemlig blitt en populær begivenhet som hvert år trekker deltagere fra hele verden.

Joggeskoene kan du la ligge igjen hjemme. Her er det truger som gjelder. Se ellers opp for isbjørn.

North Pole Marathon

Antarctic Ice Marathon Foto: REX/Shutterstock

Antarctic Ice Marathon



Hvor: Antarktis

Når: Årlig i november

En av verdens mest ekstreme maratoner, som også gir en naturopplevelse av de sjeldne.

Her løpes det ikke fort, men tøft er det.

Det kan være lurt å pakke med både finlandshette og ullstilongs. Temperaturen kan nemlig krype helt ned mot minus 40 grader. Ta også med kamera. Kanskje treffer du på en pingvin eller to.

Antarctic Ice Marathon

Great Wall Marathon Foto: Ng Han Guan/AP/NTB

Great Wall Marathon



Hvor: Kina

Når: Årlig i mai

Velg mellom “fun run”, halvmaraton eller maraton. Uansett hva du lander på sørger 5.164 trappetrinn for at du garantert vil få opp pulsen.

I tillegg er varmen ofte ekstrem, og ruten – som går opp Den kinesiske mur – inneholder en rekke bratte stigninger og smale passasjer. Samt noen fortreffelige Kodak moments.

Great Wall Marathon

Galapagos Foto: Fponceg/Dreamstime.com

Galapagos Marathon



Hvor: Ecuador

Når: Årlig i august og oktober

Galápagos har begrenset turisme. Dette er med andre ord en sjelden mulighet til å oppleve en av de mest uberørte og ettertraktede destinasjonene for naturelskere verden over.

En egen “caddy” tar vare på bagasjen din, og sørger for påfyll av mat og drikke underveis. Som takk må hver deltager sponse en lokal løper.

Mens du er der, sikre deg et bilde eller to av den sjeldne iguanen.

Galápagos Marathon

Påskeøya byr også på maraton Foto: Lauport/Dreamstime.com

Easter Island Marathon



Hvor: Chile

Når: Årlig i juni

Få langløp kan konkurrere med Easter Island Marathon når det gjelder lokasjon. Ingen bor mer avsidesliggende og isolert enn de rundt 7.750 innbyggerne på Stillehavets siste utpost.

Løypa går på tvers av Påskeøya, og du vil få muligheten til å ta opptil flere av de omkring 900 berømte og sagnomsuste steinstatuene i øyesyn.

Easter Island Marathon

Pyongyang Marathon Foto: David Guttenfelder/AP/NTB

Pyongyang Marathon



Hvor: Nord-Korea

Når: Årlig i april

Pass deg for Kim Jong-un. Han kan fort ende opp som din argeste konkurrent. Nord-Koreas diktator har nemlig stått øverst på pallen i Pyongyang Marathon opptil flere ganger.

Om målet ikke er seier, men heller et unikt innblikk i et av verdens mest lukkede og isolerte land, er dette løpet for deg.

Ikke snakk med lokalbefolkningen underveis. Det er strengt forbudt.

Pyongyang Marathon

Marathon Des Sables i Marokko. Foto: Erik Sampers/NTB

Marathon des Sables



Hvor: Marokko

Når: Årlig i april

Dette er langdistanseløpet som garanterer sand mellom tærne.

Her løpes det 254 kilometer, det vil si vanvittige fem og en halv vanlige maratoner, under Saharas stekende sol.

Deltagerne får kun ni liter vann hver dag, og er ellers forpliktet til å bære alt utstyret selv. Og det er ikke lite som må med.

Konkurransen varer nemlig i hele syv dager.

Marathon des Sables

Jungle Marathon Foto: REX/NTB

Jungle Marathon



Hvor: Peru

Når: Årlig i juni

Her står utfordringene i kø. Drøye 230 kilometer over syv dager gjennom sump og gjørme med pirajaer, slanger og pistolmaur på alle kanter er ikke for pyser.

Det bør også nevnes at temperaturen kan nå opp mot 50 varmegrader, og overnatting skjer i hengekøyer.

Til gjengjeld får du oppleve Amazonas’ regnskog på tett hold.

Jungle Marathon