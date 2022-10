Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: – Det jeg liker aller best er å tusle rundt i Georgetown, kanskje kjøpe en is på Thomas Sweets og besøke en av de mange butikkene der. Eller gå opp til National Cathedral, ta med en kaffe fra Open City og sitte i parken nedenfor og se på gullfiskene. I tillegg må jeg innrømme at det å jevnlig besøke Det hvite hus og Kongressen er noe jeg savner når jeg sitter her hjemme i lille Kragerø, sier Veronica Westhrin, som nylig flyttet tilbake til Norge etter tre år som NRK-korrespondent i USA.

HJEMBY: Veronica Westhrin i NRK deler sine favoritter i den tidligere hjembyen Washington D.C. Foto: Ole Kaland/NRK

Hun forteller at det som turist er lett å ta seg frem til alle disse stedene, og Kongressen har til og med et eget besøkssenter. Det er litt verre å få tilgang til Det hvite hus, men et par ganger i året åpner også det opp for publikum.

– Det jeg elsker mest med Washington D.C. er folkene. Bortsett fra det elsker jeg alle de grønne lungene rundt omkring i den amerikanske hovedstaden. Og museene. Og restaurantene. Og følelsen av å befinne seg midt i maktens sentrum, der du på kort tid kan ta deg fra Washington-monumentet og Det hvite hus bort til Den amerikanske Kongressen og Høyesterett, fortsetter Westhrin om byen i hennes hjerte.

Her er NRK-journalistens beste tips til den amerikanske hovedstaden:

Overnatting: Westhrin anbefaler å sjekke inn på hotellet Georgetown Inn i D.C. Foto: Georgetown Inn

Sove i Washington



Siden jeg bodde i D.C. er jeg ingen ekspert på hoteller. Men The Ven at Embassy Row ligger sentralt til og med basseng på takterrassen. Georgetown Inn ligger også midt i smørøyet. Det er dyrt med hotell i USAs hovedstad. Moxy er blant de rimeligere hotellene om du ikke vil teste ut AirBnb.

Spise i Washington



Michelin-restauranten Bresca er en favoritt i 14th Street, på den georgiske restauranten Supra må du prøve Khatchapuri til forrett, og spis på en av de mange koreanske grillene: Gogi Yogi er bra.

Drikke i Washington



Dra til 14th Street med det yrende livet: Colada Shop er verdt et besøk, Old Ebbit Grill er en institusjon rett ved Det hvite hus, og vår, sommer og høst er det egentlig bare å reise ned til The Wharf og finne seg et sted å sitte på en av takterassene der.

FØRSTEVALGET: NRK-journalist Veronica Westhrin trives aller best i det sjarmerende området Georgetown i USAs hovedstad. Foto: Tupungato/Dreamstime.com

Shoppe i Washington



Georgetown er min favoritt, men det er mer utvalg Down Town ved CityCenter DC og F Street – stikk også gjerne bortom Chinatown.

Hvis du må på et kjøpesenter, dra til Tysons Corner litt utenfor byen.

Oppleve i Washington



D.C. er mer enn bare de kjente turiststedene. Jeg anbefaler spesielt Shaw-distriktet og Blagden Alley. Her er det flere gode restauranter og kule utesteder; et sted de lokale henger. Da søsteren min besøkte meg, endte vi på nabobordet til Ruth Bader Ginsburg her.

Ellers er noe av det aller beste med D.C. alle museene du kan besøke gratis. Jeg anbefaler The African American museum, National Portrait Gallery og Hirshhorn. Men det er vanskelig å velge fordi det er så mye bra.

For barn er National Museum of Natural History topp.