Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: - Indiske Annalakshmi Restaurant i Singapore har siden 80-tallet kjørt et utrolig fascinerende, tillitsbasert “Pay-as-you-wish”-konsept. Her finnes det ingen priser, du betaler kun det du tenker maten er verdt, forteller Eilin Schjetne.

Hun har flere reisetips på lager:

HOLDER VARMEN: Norgessjef i Lunar, Eilin Schjetne, har alltid med seg lue på lange flyreiser. Foto: Morten Brakestad

Favorittflyselskap

Jeg har stort sett alltid vært lojal mot SAS. Jeg er SAS Diamant-kunde og setter stor pris på det lille ekstra det gir; som lynrask kundeservice, lounge-tilgang, aldri noe stress med ekstra bagasje, og hyppige flyavganger i Norden.

Reiseantrekk

Jeg skal ofte rett på jobb og reiser vanligvis i jobbantrekk, men på privaten går jeg i jeans og trainers. Jeg har stort sett alltid med meg en lue til lange flyreiser – sommer som vinter!

Pakkestrategi

Dagsformen er ofte avgjørende for valg av antrekk, så jeg pakker ofte litt basisklær som jeg føler meg vel i uansett hva jeg skal, og tar gjerne med noe ekstra stæsj for å krydre litt.

SINGAPORE: Marina Bay Sands gir Lunar-sjefen det ultimate hotelloppholdet, med “middag og drinker på takterrassen om kvelden, og nydelig frokost med fersk mango og ananas i de samme deilige, tropiske omgivelsene neste morgen”. Foto: Marina Bay Sands

Beste hotell

Jeg elsker utsikt og takterrasser, så det må være Singapores nye, ikoniske hotell Marina Bay Sands – som har verdens største infinitypool med fantastisk utsikt. Dette hotellet gir meg det ultimate hotelloppholdet: middag og drinker på takterrassen om kvelden, og nydelig frokost med fersk mango og ananas i de samme deilige, tropiske omgivelsene neste morgen.

Tips-tips

I studietiden jobbet jeg som servitør i Edinburgh. Da lærte jeg hvor hardt arbeid det er, og samtidig hvor utrolig hyggelig det er å få tips. Derfor jeg tipser alltid, med mindre jeg er svært misfornøyd, og det er heldigvis ikke så ofte. Et godt tips er også å sette seg inn i den lokale tipskulturen. Eksempelvis er det vanlig å gi lite i Italia, mens det i USA er forventet å gi mye.

Beste praktiske reisetips

Å finne noe som gjør at man koser seg på reisen! Jeg synes stort sett det er hyggelig å være på reise, for da får jeg hørt på masse bra musikk mens jeg beveger meg rundt, noe som jeg ellers ikke får gjort så mye av. Så unner jeg meg alltid noe digg underveis som gjerne er unikt for det landet jeg besøker – gjerne sjokolade!

Uunnværlig gadget

Airpods – jeg elsker å høre på musikk på reisen. Det gir meg litt egentid i en hektisk hverdag.

Shoppingfavoritt

Det må være Century 21 i New York. Den originale butikken i Financial District rett ved 9/11 Memorial er en oase av kule (merke)klær til en spottpris av highstreet-prisene.

Gode spisesteder

Det finnes utrolig mye god, autentisk mat på såkalte food courts rundt i verden. Men jeg vil nok trekke frem indiske Annalakshmi Restaurant i Singapore som siden 80-tallet har kjørt et utrolig fascinerende, tillitsbasert “Pay-as-you-wish”-konsept. Her finnes det ingen priser, du betaler kun det du tenker maten er verdt.

Sterkeste reiseminne

Å, det er mange! Men tror det må ha vært alle de turene vi var på da barna var små. En kveld i Sydney Opera House med Sydney Symphony Orchestra glemmer jeg aldri. Gutta var da seks måneder og to år gamle og fikk faktisk være med på konserten. Tror ikke jeg fikk med meg noe av konserten. Jeg var bare livredd for barna skulle bli urolige, begynne å gråte eller bli høylytte. Heldigvis gikk det helt fint. De oppførte seg eksemplarisk, og ingen fikk ødelagt den store konsertopplevelsen. Helt utrolig at vi fikk komme inn, egentlig! Men veldig kult og raust.