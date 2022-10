JAMAICA: Turkise bølger som slår rolig inn mot land. En varm bris som likevel avkjøler. Palmer som svaier i en sakte dans med vinden og gir en naturlig skygge for solen. Varm sand mellom tærne. En kald drink i hånden. Et glansbilde. Og et feriebesøk til Jamaica i et nøtteskall.

Hotellets arkitektur ser ut til å være tatt rett ut fra kolonitiden med rene, hvite søyler, gammeldagse solskjermer i tre i alle dører og vinduer, og fullt møblerte stuer ute på balkongene – noen beliggende over vannet. Det er høye senger, skinnende kraner og friske blomster, inne som ute.

Det er grønt og frodig ned mot den kritthvite stranden, hvor det krystallklare vannet hvisker til deg og lokker til et bad med fargerike fisker i nærliggende korallrev.

Livets reise: Timer du besøket ditt til luksushotellet Jamaica Inn riktig kan du oppleve skilpaddeegg som klekkes og dyrenes første reise mot havet. Foto: Olivia Morrow/Jamaica Inn

Vi befinner oss på det familiedrevne luksushotellet Jamaica Inn i Oche Rios, det kanskje mest high-end turistområdet i Jamaica. Hotellet, som åpnet på midten av 1900-tallet, ble raskt 50-tallets jetsetter-destinasjon hvor Hollywood-aristokratiet festet med den britiske adelen.

Marilyn Monroe og Arthur Miller hadde bryllupsreisen sin her, og forfatteren Ian Fleming var fast inventar i sin tid.

Jamaica Inn har trolig inspirert til mange av Flemings historier om den fiktive britiske, hemmelige agenten James Bond, og det var angivelig her den famøse Bond-drinken oppstod. Du vet, den martinien som må være «shaken, not stirred».

I likhet med så mange andre kjente (og ukjente) mennesker, falt også britiske Fleming pladask for det karibiske paradiset Jamaica, og gjorde det til sitt andre hjem.

Idyll: Jamaica har et flust av kritthvite strender og krystallklart vann, og best av alt, sommervarme og badetemperatur året rundt. Foto: Ingrid Elle / Kapital

Feirer 60 år med uavhengighet

Den tropiske øya, som er på størrelse med Rogaland og har en befolkning på nærmere tre millioner, nyter en årlig gjennomsnittstemperatur på 26 grader. Her er det med andre ord alltid sommer, perfekt for solhungrige nordboere på rømmen fra den mørke og kalde vinteren.

Den unge øystaten feirer sitt 60-årsjubileum denne måneden. I 1962 frigjorde Jamaica seg fra det britiske imperiet, men har beholdt en viss tilknytning til kronen. Landet er medlem av The Commonwealth, en samling tidligere britiske kolonier som fortsatt har tett handel og forhold med Storbritannia, og dronning Elizabeth II som statsoverhode. Og alle snakker engelsk.

Det er derfor heller ikke overraskende at briter er blant den største gruppen turister i landet, bare slått av amerikanerne, som ligger geografisk bedre til for en snarvisitt. Mange amerikanere tar langhelger på Jamaica, mens europeere ofte har et par uker her når de først har brukt ti timer på å krysse Atlanterhavet med fly. Er det verdt den lange reisen spør du? Ja. Spesielt for dem med fet lommebok som kan kjøpe seg all den komfort og bedagelighet som øya byr på.

Massasje til lyden av bølgeskvulp med en varm bris som sniker seg inn mellom trebjelkene i spahyttene på klippekanten? Ja, takk.

Snorkling med regnbuefargede fisker i korallrev som omkranser hotellområdet i varmt, men likevel avkjølende vann? Hvorfor ikke?

Gourmetmiddag i finstasen på terrassen, til lyden av lokale artisters myke og oppmuntrende toner? Gjerne det.

Breakfast with a view: På noen av rommene på hotellet Jamaica Inn kan får du privat balkong ved havet. Perfekt sted for en rolig frokost. Foto: Ingrid Elle / Kapital

Dagen før vi ankommer hotellet har også en av flere gigantskilpadder lagt egg på stranden.

- Planlegger du besøket ditt riktig, kan du være heldig å se de små skilpaddeeggene klekke, og følge de nyfødtes første og største ferd mot havet, forteller Olivia Murrow, hotellets markedsføringsansvarlig og datter av nåværende eier.

Hele familien bor et steinkast fra hotellet, og er daglig innom for å sjekke driften og hilse på gjestene. Flere ganger i uken har de også middag og drinker med gjester og hotellets daglige leder, noe som gjør at Jamaica Inn, til tross for den adelige luksusen og oppvartningen, får en sjarm og intimitet få andre luksusresorter av samme kaliber kan måle seg med.

Kolonistil: Luksushotellet Jamaica Inn er konstruert og innredet i gammel kolonistil med hvite søyler og fullt møblerte stuer på balkongene. Foto: Ingrid Elle / Kapital

– What a gwan?

Du må likevel sørge for å oppleve steder og aktiviteter utenfor resortområdene. Det er både lett gjennomførbart og anbefales på det varmeste, helst med en guide eller sjåfør som både vet hvor det er trygt å ferdes, og kan gi deg generell historie og innsikt du ellers ikke ville fått.

David Ricketts i Paradise Travels, en stjerne blant turistarbeidere på øya, prøver å lære oss de mest vanlige uttrykkene som brukes i Jamaica. “What a gwan” betyr hva skjer, eller hvordan går det, og uttales gjerne bare wha’gwan blant lokale.

At jamaicanske Ricketts brenner for yrket sitt som sjåfør og guide er ikke vanskelig å skjønne. Varm, morsom og hjelpsom. Han tar deg med dit du vil, og kan vise deg det mer autentiske Jamaica skulle du bli mett på glansbildet.

For Jamaica er et utviklingsland med utfordringer og fattigdom, som du ikke nødvendigvis får oppleve som turist på første klasse. Landets bruttonasjonalprodukt pr. innbygger i 2021 på 4.587 amerikanske dollar blekner ved siden av Norges på 89.203 amerikanske dollar. Levealderen på øya er også på bare 74,5 år, mens den er ti år mer for norske kvinner, og syv år mer for norske menn.

Turisme er en betydelig næring i Jamaica, og står for over en tredel av landets BNP. Du kan som turist derfor sette pris på at ditt bidrag i det minste er viktig for befolkningen som helhet.

Where’s the rum gone: Å være i Jamaica uten å besøke en romprodusent er nesten som å besøke Italia uten å være innom en vingård. Her fra landets første og største, Worthy Park Estate. Foto: Ingrid Elle / Kapital

Rum og kaffe

Siden 1960-tallet har Jamaica også blitt en verdensledende leverandør av aluminium, og økonomien er svært sårbar for endringer i eksportvarenes pris på verdensmarkedet.

Landet har historisk sett også produsert endel sukkerrør, men nå mest til lokalt bruk, blant annet til rom-produksjon. Når du først er i Karibien kjent for drikken, som er udødeliggjort gjennom blant andre Johnny Depps karakter Jack Sparrow i Pirates of The Caribbean-filmene, må du nesten dra innom en romprodusent. Å ikke gjøre det er nærmest som å besøke Italia uten å dra til en vingård.

Vi var hos Jamaicas første og største romprodusent, Worthy Park Estate, hvor du får følge reisen fra sukkerrør til rom på en guidet tur med smaking. Kaffeelskere bør også vurdere en tur til landets største kaffeprodusent, Blue Mountain Coffee, høyere oppe i landets frodige fjellandskap.

For mer nærliggende aktiviteter i Oche Ríos anbefales en tur innom restaurantene Miss T’s Kitchen og Scothies Jerk. På førstnevnte må du prøve rundown vegetables, en herlig blanding grønnsaker i kokosmelk, og på sistnevnte er det kjøtt på menyen. Både kylling og svin, henholdsvis jerk chicken og jerk pork, forberedes og grilles her på tradisjonelt, jamaicansk vis. Stedet får på visse dager i uken noen lass med busser fra cruiseskipene, men er fortsatt verdt turen for matopplevelsen. Du kan ikke forlate Jamaica uten å ha prøvd jerk.

– Jah know, er guiden vår David Ricketts respons til grillmaten, noe som i denne settingen oversettes omtrentlig til “dette var seriøst godt”.

Spis godt: Half Moon har flere ulike restauranter og holder ukentlig grillfest på stranden. Foto: Roberto Bonardi/Half Moon

Møt en rastafarier

I shoppingområdet Island Village Jamaica finnes det enda flere spisesteder, barer og butikker, inkludert Jacana, en slags highend-butikk for cannabis-produkter. Stikk innom for litt vindusshopping, ikke suvenirhandel, da det er ulovlig å ta med disse produktene hjem til Norge. For sjokoladeelskeren kan en tur innom Pure Chocolate Company for et sjokolademakerkurs være et lærerikt avbrekk fra sol og bad.

Videre i Montego Bay, den største turistbyen på øya, hvor de fleste fly og cruiseskip fullastet med besøkende kommer inn, kan du også få organisert en såkalt Rastafarian Visit, et autentisk møte med rastafarier. Rastafaribevegelsen er en religiøs bevegelse på bibelsk grunnlag som oppstod på Jamaica i 1930-årene. Religionen har sprunget ut av Marcus Garveys agitasjon for svart selvrespekt, selvstyre og tilbakevending til Afrika.

For rastafarier er cannabis, eller “ganja” som de kaller det, en hellig urt hvis forbruk lar sjelen stige, og de ser ikke på bruk som ulovlig. Se for deg Bob Marley-typer med dreads og rastaluer i det jamaicanske flaggets farger: svart, gult, grønt og rødt.

Sumpsafari, elvecruise eller fest på katamaran er flere muligheter. Frister det å teste utelivet i det de lokale kaller “Mobay” (Montego Bay), er Margaritaville stedet på lørdager, mens Pier One, en restaurant ved vannet, har best feststemning på søndager, ifølge Ricketts.

Velvære: I den sorte hytta som hviler over vannet kan du få massasje eller delta på yoga. Foto: Robert Rausch/Half Moon

Golf på vinterstid

I Montego Bay er den gigantiske eiendommen til resorten Half Moon, som nylig har utvidet med en rekke nye rom og villaer, verdt et stopp. Både dronning Elizabeth II og prins Harry har tidligere bodd på den hvitkledde resorten, som nå har 230 rom og suiter, 25 villaer, treningssenter, et stort spaanlegg, stall, restauranter, tennisbaner og en golfbane. Golfbanen ble designet av Robert Trent Jones sr. i 1962, og ligger i kort kjøreavstand til Cinnamon Hill, White Witch og Trial, som er tre andre store golfbaner i nærheten.

– Dette er en klassisk Trent Jones-design og det vi golfere ville kalt en ærlig bane, forteller Half Moons golfsjef til Kapital Reise.

Sport: Half Moon har eget treningssenter, golfbane, tennisbaner og et utvalg vannsportaktiviteter for den aktive gjesten. Foto: Half Moon

Banen er lagt opp til gåing med caddy, men du kan også bruke golfbil. Golfrunden skal også være en fin mulighet for kulturell utveksling, som kanskje ikke alltid er like lett å få som gjest på innsiden av en luksusresort.

– Er du med en caddy en halv dag, får du blitt skikkelig kjent med en lokal jamaicaner du kanskje ellers ikke hadde møtt. Her i Jamaica blir du vanligvis bare kjent med de lokale på en bar etter noen glass, forteller golfsjefen. Ikke helt ulikt måten bekjentskap ofte knyttes i Norge, med andre ord.

Half Moon har også kjente golfere som gjesteinstruktører gjennom høysesongen, fra november til april, inkludert David Leadbetter, Nick Starchuck, Gary Gilchrist, Mike Manavian og James Ridyard.

Et hesteliv: Half Moon har en egen stall med hester som gjester kan låne til rideturer og -kurs. Erfarne riddere kan ta hestene med på svømmetur. Foto: Holger Leue/Half Moon

Surf and turf

Med en over 1.600 mål stor eiendom er Half Moon en destinasjon i seg selv. Stedet er populært for bryllup med mange idylliske settinger både for vielse og fest. Plass til gjestene er det også. Det er heller ikke sjeldent vertskap for bryllupsreiser, og du får privatliv på suitene, med egen balkong et par steg fra vannkanten. Har du rom foran den mest populære delen av stranden, helt nord på resorten, kan du møte på andre gjester. Men det finnes flere rolige strekk, hvor det stort sett bare er resortens sikkerhetsvakter som passerer forbi. Her skal du føle deg trygg.

Men du kan for all del utfordre skjebnen selv på litt andre måter, for eksempel med snorkling eller dykking i nærliggende korallrev, hvor fisker i ulike former og farger danser med bølgenes bevegelser. Du kan også dra på dypvannsdykking og -fisking lenger ut fra kysten.

Half Moon har også en egen stall med hester tilgjengelig for ridetimer og -turer. Og du kan bli med en av de mer erfarne ridderne ut på “surf and turf”, hvor du svømmer sammen med hestene. Men det er ikke for alle. Til og med erfarne riddere skal ha synes denne aktiviteten var utfordrende, ifølge stallsjefen.

Er du av den mer bedagelige typen, er kanskje yogatime i en bungalow beliggende over vannet noe for deg. Lyden av bølgene i kombinasjon med yogainstruktør Gabrieles rolige stemme legger forholdene til rette for avkobling og meditasjon. Det gjør også spaets kunstige fossefall, et sted som fortjener et lengre besøk.

Du har også flust av matopplevelser i vente, selv uten å forlate resortområdet. Sugar Mill er en gourmetrestaurant som kombinerer det jamaicanske kjøkkenet med internasjonale smaker. Her bør du gå for en helaften med syv retter eller mer, med tilhørende viner. Det skranter heller ikke på utvalget her. Du er tross alt på et femstjerners hotell.

Bryllupsferie: Eksotiske Jamaica er et yndet reisemål for både nygifte og gifteklare, og resortene tilrettelegger for bryllupsfester, vielser og private opplevelser. Foto: Roberto Bonardi/Half Moon / Half Moon

Snek seg ut med dronning Sonja

På andre siden av Montego Bay finner du et annet sjarmerende luksushotell, Round Hill, med ananas i logoen, et symbol på gjestfrihet. Riktig passende spør du oss, fordi det er nettopp gjestfrihet som preger alle møtene vi har på Jamaica. Også her.

På Round Hill finnes en rekke rom og suiter, men hotellet har også villaer til leie. Disse villaene eies av rike og berømte som selv tidvis bruker stedet til ferie og fritid, og som ellers får hjelp av Round Hill til vedlikehold og utleie. Ralph Lauren er blant kjendisene som eier villa på området, men det er hemmelig hvem de fleste andre eierne er. Mange av villaene har vært i gamle, velstående familier i flere tiår, blir vi fortalt.

Vil du gjøre som vår egen dronning Sonja, kan du be om “cottage 26”. Ifølge hotellets daglige leder Josef Forstmayr, som jobbet på hotellet også da dronningen besøkte Round Hill i 1994, bodde hun et par uker i villaen og ble så frelst at hun ba om målebånd og stige for å kunne kopiere mål og gjøre sin norske hytte lik den jamaicanske.

– En kveld tok jeg dronningen med ut i byen uten sikkerhetsvaktene hennes. Hun elsket det, men jeg fikk litt kjeft for å ikke ha fulgt protokollen, humrer Forstmayr.

Under vårt korte lunsjbesøk på Round Hill møter vi Joe Keery, en av stjernene i Netflix’ kometsuksess Stranger Things, og ikke mange uker i forveien var prins William og Kate på offisielt besøk på øya. Storhetstiden på 1950-tallet som jetsetter-destinasjon er dermed ikke over for øystaten. Kjente og store navn figurerer fortsatt på øyas mest luksuriøse hoteller, og Jamaica er stadig et foretrukket reisemål for litt R&R, hvile og rekreasjon.

Kapital Reise var med Jamaicas offisielle turistkontor på pressetur til landet i mai 2022.

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.