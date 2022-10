TOPPTUR: Suget i magen, utfordringene, mestringsfølelsen, nærheten til naturen, de fantastiske utsiktene, det sosiale fellesskapet – det er mange grunner til at nordmenn i stadig større grad har fått øynene opp for klatring.

I et land bestående av fjorder og fjell finnes det selvsagt gode klatremuligheter i relativ nærhet for mange av våre lesere. Men nå som verden er i ferd med å åpne opp igjen, kan det være fristende for noen hver å oppleve noe nytt, og på kontinentet er det flere destinasjoner som kan by på både sportslige utfordringer og det lille ekstra. Her ligger alt til rette for en ferie som gjør godt for både kropp og sjel.

– Jeg motiveres av fysiske og tekniske utfordringer, helst langt over bakken, sier landslagsklatrer Tina Johnsen Hafsaas til Kapital.

Hun har klatret i 15 år, driver aktivt med sportsklatring og buldring, er landslagsutøver og konkurrerer internasjonalt med 4. plass i verdenscup som beste notering. Den perfekte turguide for en liten reise i klatringens verden.

– Klatring har bragt meg verden rundt – Canada, USA, Mexico, Sør-Afrika, Thailand, Singapore, Japan, Kina og de fleste europeiske landene. Når jeg reiser til fine og flotte steder for å konkurrere, er det ikke alltid jeg opplever kulturen eller klarer å ta inn over meg hvor jeg er – klatrekonkurranser skjer tross alt innendørs. Men når jeg reiser for å klatre ute, er jeg eventyrlysten, nysgjerrig og oppmerksom, sier hun.

Som aktiv sportsklatrer reiser Hafsaas primært på klatreturer for å prestere.

– Men jeg presterer best når jeg klatrer i vakre omgivelser, er oppmerksom på naturen rundt meg og glad for å være til stede, sier 27-åringen, som ved siden av klatrekarrieren er student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Naturopplevelser verden rundt: Tina Johnsen Hafsaas er flere ganger norgesmester og konkurrerer internasjonalt i klatring. Når hun ikke befinner seg i klatreveggen, studerer hun insekter, planter og natur ved NMBU. Foto: Arc’teryx / Jan Novak

Siurana, Spania



– I Spania er det egentlig ikke ett klatrefelt som utmerker seg – det er mange, og de finnes overalt, forteller Hafsaas.

En av de mest kjente og populære klatredestinasjonene i landet er Siurana i Catalonia, et par timers kjøretur vest for Barcelona. Området er kjent for sine grå og oransje kalksteinsvegger, og kan by på mer enn 1.700 ruter, noe for ethvert ferdighetsnivå.

Den historiske landsbyen ved samme navn, spektakulært beliggende oppe i fjellet, er nesten verdt en tur i seg selv. Ellers produseres det vin i området, som også er velegnet for fjellturer og sykling, og vil man bade, er det omtrent 45 minutter til kysten.

Av andre populære klatreområder i Spania nevner Hafsaas klippen Oliana, som befinner seg noen timer nordøst for Siurana, samt El Chorro utenfor Malaga og området rundt Alicante.

– I Spania finner man ruter for alle nivåer, og sannsynligvis finnes de i hele landet. Spanjoler er noen råtasser på å utvikle klatresektorer, og det finnes veldig mange klatrere der, sier hun.

Céüse, Frankrike

– Frankrike er som Spania – en stor klatrenasjon med mange utviklede klatreklipper. De finnes særlig i den sørlige delen av landet i både små og store dimensjoner, sier Hafsaas.

Hun trekker spesielt frem en gjenganger på topplistene når verdens beste klipper kåres, og som befinner seg på mange dedikerte klatreres bucket list.

– Min favorittklippe er Céüse i Hautes-alpene. Den kroner et lite fjell, og etter en liten anmarsj på en times tid belønnes man med fin utsikt, eksponert klatring, vakre solnedganger og unik steinkvalitet som krever god teknikk, fingerstyrke og utholdenhet, sier hun.

Området byr på hundrevis av ruter – en god del av dem av mer viderekommende art, men det finnes også enklere alternativer. Céüse ligger i fjellene sørøst i Frankrike, og er tilgjengelig med bil fra byer som Nice, Marseille, Lyon og Genève.

Unik opplevelse: På den greske øya Kalymnos kan man kombinere klatring i grotter med bading og strandliv. Foto: Privat

Kalymnos, Hellas

Dersom man er ute etter noe mer enn klatring, finner man et godt alternativ i det sørøstlige Egeerhavet.

– Kalymnos er en klassisk destinasjon hvor man kan kombinere klatrelivet med vanlig ferie, med bading, god mat og gåturer, sier Hafsaas.

Den greske øya, naboøya til mer kjente Kos, befinner seg utenfor det tyrkiske fastlandet. Det som en gang var en vulkan, har i dag blitt til flere fjellkjeder der man kan oppleve storslåtte klatreopplevelser.

– Klatringen er unik med sine grotter, store stalaktitter og alltid med fantastisk utsikt. Her er det mye å utforske, både for klatrere og ikke-klatrere. Mye av klatringen er i gåavstand fra byen det er vanlig å bo i, men en fin måte å utforske øya på er med scooter. Da er all klatringen tilgjengelig, sier eksperten.

Kalymnos, som opprinnelig er kjent for sine svamper, har en egen liten flyplass med jevnlige avganger til og fra Athen. Men det enkleste er kanskje å ta seg til og fra Kos med ferge.

Røft og vakkert: Klippen i Urdviki ligger ved naturskjønne Setesdalen og Byglandsfjorden. Foto: Privat

Urdviki, Norge

Man trenger imidlertid ikke reise til utlandet for å finne spektakulære klatreopplevelser. En av de beste klippene i våre hjemlige berg ligger i Setesdal.

– Det er ikke den største lokasjonen, men uten tvil en av Norges beste klipper for sportsklatring. Utsikt, lange ruter og unik steinkvalitet er det som oppsummerer denne flotte klatreveggen. Ta med telt og klatreutstyr, så kan man kose seg lenge med klatringen her, sier Hafsaas, som forteller at vanskelighetsgraden strekker seg fra lett til hardt, med spesielt gode ruter gradert på åttetallet.

Klassiker: Urdviki i Setesdal går for å være en av de beste klippene på Østlandet for sportsklatring. Her er det noe å bryne seg på både for hobbyklatrere og de aller beste. Foto: Privat

Flatanger, Trøndelag



I Norge trekker hun ellers frem Flatanger i Trøndelag, som hun beskriver som «verdens flotteste sted».

– Flatanger har klatring i verdensklasse og steinkvalitet som er unik; faktisk det beste og kuleste jeg har klatret på, sier hun.

Et trekkplaster for klatrere fra hele verden er hulen ved navn Hansehallaren. Her burde man ideelt sett være viderekommende for å få full uttelling – enkelte av rutene er svært krevende – men det finnes også en og annen lettere rute av svært høy kvalitet.

– Hansehallaren huser flere av verdens hardeste ruter, men også andre som burde vært omtalt som verdens fineste. Ved siden av klatring er det en stor fiskekultur i Flatanger, og skjærgården er kjempefin for kajakktur, sier Hafsaas.

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.