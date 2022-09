Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: - Jeg bruker utelukkende penger på restaurantopplevelser, puber, vinbarer, musikkforretninger, vinylsjapper og konserter. Det gjelder uansett hvor i verden jeg er, sier Handelsbankens sjeføkonom i Norge, Marius Gonsholt Hov.

Men ellers har han en del tips fra egen reisevirksomhet.

TAR TOGET:: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, foretrekker å reise med tog i Norge. Og hvis han først må fly, velger han det mest passende tidspunktet fremfor et spesielt selskap. Og gjør alt han kan for å unngå “det berømmelige midtsetet!”

Favorittflyselskap

- Jeg forsøker i det lengste å unngå flyreiser innenlands. Tog er klart å foretrekke. Ikke bare i et miljøperspektiv, men fordi det er mer behagelig. Jeg kan jobbe underveis og slipper relativt billig unna hva gjelder kø, innsjekk og venting.

Når det er sagt, Norge er et langstrakt land, så det sier seg selv at det likevel blir endel flyreiser i løpet av året. Jeg er i grunnen rimelig likegyldig hva gjelder selskap. Jeg plukker først og fremst den avgangen som passer best i forhold til timeplanen, og sørger i hvert fall for å ikke få det berømmelige midtsetet!

Reiseantrekk

Jeg har ikke noe reiseantrekk jeg typisk sverger til, men jeg har alltid med meg hodetelefoner med aktiv støydemping.

Pakkestrategi

Så enkelt og effektivt opplegg som mulig, dermed sparer jeg tid i sikkerhetskontrollen.

FAVORITTHOTELL: - I Norge foretrekker jeg Hotel No 13 i Bergen, et lite og moderne hotell som ligger veldig sentralt til, sier andelsbankens sjeføkonom i Norge, Marius Gonsholt Hov, Foto: hotelno13.com

Beste hotell

I Norge foretrekker jeg Hotel No 13 i Bergen, et lite og moderne hotell som ligger veldig sentralt til. Utenfor landets grenser har jeg New York som mitt klare favorittreisemål. Og da alltid Walker Hotel i Greenwich Village. Det er veldig fint plassert i det området av byen som både jeg og kona liker aller best.

Tips-tips

Der er jeg alltid ganske raus, men følger for øvrig med på hva som er praksis i de enkelte landene. Et tips er å gjøre seg kjent med dette på forhånd.

Beste praktiske reisetips

Noen spesielle praktiske reisetips har jeg i grunnen ikke å komme med, men når dere spør om en uunnværlig gadget man må ha med seg, så blir det igjen hodetelefoner – gull verdt!

Shopping-favoritt

Jeg bruker utelukkende penger på restaurantopplevelser, puber, vinbarer, musikkforretninger, vinylsjapper og konserter. Det gjelder uansett hvor i verden jeg er.

Sterkeste reiseminne

Jeg bodde et år på New Zealand da jeg som ansatt i Norges Bank hadde et utviklingsopphold ved landets sentralbank. Reisene til og fra New Zealand var betalt av arbeidsgiver, men når det blant annet gjaldt ferier, måtte så klart dette dekkes av egne midler.

Jeg var således hjemom en tur på juleferie, og det angrer jeg fortsatt på – lønningene på New Zealand er nemlig lavere enn i Norge, så jeg gikk for det aller billigste reisealternativet. Det innebar null overnatting, og kun korte mellomlandinger før neste etappe. I praksis ble det et helt døgn i luften, og da godt plassert i et midtsete. Aldri mer!