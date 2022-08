Fjellturene som lokker nå

FRILUFTSLIV: Lange dager, frisk fjelluft, sol som varmer og fantastisk utsikt. Utnytt at stiene er tørre og de betjente hyttene fortsatt er åpne. Du rekker mye på tre dager.

– Jeg anbefaler alle å ta en tur til fjells nå, for august er vel egentlig den aller fineste tida i fjellet! Det er fortsatt noen uker igjen av skoleferien, så det er ikke for seint å ta med familien. Og har man mulighet til å ta fjellturen etter at skolen har startet igjen kan man få stier og turer enda mer for seg selv, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, i en pressemelding.

De fineste og fredeligste fjellturene kan du få nå. I august og i september byr fjellet på en forlenget smak av sommer og en herlig forsmak på høsten.

– På DNTs betjente hytter er det plass. Det er mulig å bestille plass på forhånd, men også å komme uanmeldt. Velkommen til fjells, sier Klarp Solvang.

Under er DNTs tips til et utvalg flotte turer du kan klare på tre dager

Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i DNT. Foto: Marius Dalseg

1) Herlig helg på Hardangervidda

Hardangervidda er lett tilgjengelig på grunn av mange fine hytter og ruter med nærhet til veier og offentlig transport.

Turen Finse – Krækkja – Haugastøl/Tuva er en middels krevende tur.

Ta toget til Finse. Dag to går du til Krækkja, med majestetiske Hallingskarvet på venstre hånd og vidda på den høyre. Etappen er cirka syv timer.

På Krækkja byr vertskapet på god middag, hyggelige folk og en rolig kveld ved peisen. Den siste dagen får du en lett firetimers tur til Haugastøl, eller fem timer til Tuva pluss tre til Ustaoset.

Storslåtte Rondane! Her ved Rondvassbu. Foto: Marius Dalseg

2) Klassiske høydepunkter i Rondane

Praktfulle og populære Rondane inviterer til fantastiske turer, og de betjente hyttene byr på deilig lokalmat og god stemning.

Rondvassbu – Bjørnhollia – Rondvassbu er en tur på 45 kilometer som er gradert til middels krevende. Ankomst første dagen med bil, buss eller tog til Otta. Videre til parkering eller lokal buss til Spranget. Fem kilometer lett grusvei til Rondvassbu og utsikt til majestetiske 2000-metertopper. Den neste dagen starter med båt over Rondevatnet.

Fra Rondvassbu og Bjørnhollia er det også mange flotte turmuligheter, med flotte topper og fine dalfører. Og om du vil kjøre helt til døra er Grimsdalshytta et fint alternativ.

Utsikt mot Liomseter i Langsua. Foto: Marius Dalseg

3) Til seters i Langsua

Langsua sør for Jotunheimen ble nasjonalpark i 2011. Området er gjestmildt og lettgått, og har koselige turisthytter med korte avstander mellom.

Et av de mest populære startstedene er DNT-hytta Liomseter . Vakkert beliggende på setervollen er dette et ypperlig utgangspunkt for hyggelige turer med fast opphold eller rundturen Liomseter – Storkvolvbua. Det er cirka fem timer hver vei. Enkel ankomst med bil frem via E6 fra Lillehammer eller med offentlig transport.

Bjellåvasstua i Saltfjellet. Foto: Trygve Næss

4) Fiskelykke på Saltfjellet

En fin rute til en tredagers tur er Tverrbrennstua – Bjellåvasstua – Tretnes i Saltdal.

Bjellåvasstua ligger flott til i nordenden av Nordre Bjøllåvatnet/BajepRuovdajavrre. Med gyldig fiskekort for statsgrunn er det god grunn til å tro på fiskelykke enten du benytter stang, garn og oter. Robåt ligger i naustet ved hytta.

Dag 1 tar du buss eller bil til Beiarfjellet. Gå til Tverrbrennstua, det tar cirka en time. Dag 2 går fra Tverrbrennstua til Bjellåvasstua, det tar cirka 7 timer. Dag 3 går fra Bjellåvasstua til Tretnes i Saltdal. Cirka 5 timers gange og deretter buss til Bodø.

Møt dyra på Krækkja. Foto: Morten Noremsaune

5) På gammel drifteveg fra Sirdal

Ruta går Skredå – Støle turisthytte – Tomannsbu turisthytte – Tverråna i Hunnedalen.

Deler av denne turen går i samme trase som jærbøndene brukte da de drev sauene opp til heiebeitet i Sirdal. En flott tur i et småkupert og frodig terreng.

Dag 1 går du Skredåbygda – Skredåna – Støle, det tar cirka fire timer. Dag 2 går etappen Støle – Øyestøldalen – Tomannsbu og tar cirka fem timer. Dag 3 går fra Tomannsbu til Hunndalen parkeringsplass, og det tar cirka tre timer.

6) Glitrende topptureldorado

Glitterheim er lett tilgjengelig med bil og buss. De siste syv kilometerne for egen maskin på grusvei, til fots eller på utleiesyklene du alltid kan låne her. Fra hytta kan du gå enkle familievennlige turer, eller nå en rekke flotte 2000-metertopper og spise kortreist, nydelig mat.

Glittertind er Norges nest høyeste fjell og er en tur på cirka fem timer tur/retur som kan gås av de fleste. Glitterheim er også et naturlig start- og overnattingssted på en rundtur gjennom området, blant annet til Memurubu og Spiterstulen.

Reis med Grønt kort - få gavekort

Flere av hyttene i forslagene over gir mulighet til å reise med Grønt kort. Tar du bussen til et av de 12 overnattingsstedene som inngår i Grønt Kort-ordningen, får du ved innsjekk på overnattingsstedet et gavekort som gir deg 100 kroner du kan bruke på mat, alkoholfri drikke eller aktiviteter.