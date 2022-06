SVERIGE: I en pressemelding kommer Opplev Sverige med ni tips om ting du kanskje ikke vil gå glipp av i sommer.

Stilfulle hytter i skogen på Swedish Country Living. Foto: Jonas Ingman

Nye eremitthytter og kretsløpshus

Swedish Country Living stakk i 2021 av med prisen for Sveriges mest bærekraftige mat- og reisemål av 360 Eat Guide Experience, og nå utvider de opplevelsen med to nye eremitthytter.



Eremitthyttene er bygget av naturmaterialer fra området, som treverk, hamp og saueull, og er innredet med Skandinavisk design. Hyttene har ikke innlagt vann eller elektrisitet, men i sommer kommer et kretsløpshus med utekjøkken og utespa til å stå klart i tilknytning til hyttene.

Formålet med eremitthyttene er å senke skuldrene, finne roen og nyte det enkelte liv med naturens legende kraft.







Kattegattleden strekker seg forbi mange av Hallands fineste strender. Foto: Alexander Hall

Sykkeltur med matstopp med Smaka på Kattegattleden

Kattegattleden er Sveriges første nasjonale sykkelvei som strekker seg gjennom Halland og Skåne, og nå har du muligheten til å smake deg gjennom turen med kulinariske stopp underveis.



Konseptet “Smaka på Kattegattleden” byr på skreddersydde mat- og sykkelrunder langs Kattegattleden, hvor lokale mat- og drikkeprodusenter åpner dørene for sultne syklister. Filosofien bak konseptet er “fra jord til bord”, en tanke om at gjestene skal komme tett på lokale produsenter.

Passer perfekt for deg som ønsker en litt mer bærekraftig ferie med mye frisk luft og god mat!



En av kunstinstallasjonene som tidliger har vært utstilt på Open Art. Foto: Jonas Claesson

Friluftskunst på Open Art i Örebro

Med syv suksessfulle år bak seg er kunstkonseptet Open Art tilbake i Örebro. Open art er en temporær kunstutstilling som i løpet av 3 måneder i sommer tar over Örebro med kunst.

Kunstbiennalen tiltrekker seg nasjonal og internasjonal interesse og viser kunstverk i alle tenkbare og utenkbare former og uttrykk. Kunsten finner du midt i byen, på gallerier, på fasader, i vannet, i parker og andre uventede steder i Örebro. Skandinavias største kunstbiennal foregår utendørs og er dermed tilgjengelig for alle.

Open Art åpnet 18. juni og pågår frem til 04. september.

Biosfärleden i Vest-Sverige. Foto: Jonas Ingman

Nye vandringsstier i Vest-Sverige

Nylig åpnet det to nye vandringsstier i grenseregionen Vest-Sverige, Biosfärleden og Koppefjällsleden. Førstnevnte er 138 km lang og strekker seg langs Sveriges største innsjø Vänern, fra Mariestad, via Kinnekulle og til Läckö slott. Vandringsstien er et av biosfærområdene som UNESCO ser på som verneverdig, og hvor målet er å skape en langsiktig og bærekrafitg relasjon mellom mennesker og miljø. Stien går gjennom et vakkert landskap med utsiktsplasser, skjærgård, koselige bykjerner, historiske områder, kafeer og velbevarte skogsområder.

Kroppefjällsleden ble innviet i juni 2022 og snirkler seg gjennom høyplatåer, bergsprekker, langs mektige innsjøer og små tjern.



Første etappe fra Dals Rostock er 21 km og andre etappe er 23 km og gir vandrere muligheten til å oppleve et av Vest-Sveriges største villmarksområde.



Örebro slott

Kreativ kunstnerduo på Örebro slott

Ærverdige Örebro slott setter i år opp en unik dobbelutstilling med Bea Szenfelds håndlagde coutureplagg laget av papir og Stina Wirséns elegante og ekspressive tegninger og malerier.



De håndlagde papirplaggene beveger seg i grenseland mellom mote og kunst, og vil garantert imponere både liten og stor. I tillegg vil også utstillingen «Päron og papiljotter» finnes sted, en interaktiv utstilling for barn med malerier, lekeskulpturer, tegninger og tegnefilm.



Nattsvømming i Dalarna

Den kjente svømmekonkurransen Vansbrosimningen lanserer i år en litt spesiell opplevelse i forbindelse med løpet. Den 13. august er premieren for nattsvømming, hvor startskuddet går når solen går ned og mørket faller på. Det er ingen konkurranse, men en nattlig opplevelse i fellesskap med andre svømmere. Løpet er 1000 meter langt og svømmestilen er valgfri.







Padling i Falun Foto: Anna Holm / VisitDalarna

Padle i verdensarven i Falun

Opplev det gamle gruvesamfunnet i Falun med enten SUP eller kajakk. Verdensarven Falun er et kulturhistorisk område med mye vakker natur og den kjente Falugruva som midtpunkt.

Kombiner padlingen med et besøk ned i Falu gruva eller et besøk til Carl Larsson gården.

Roadtrip-rute rundt Borås

Roadtrip mellom blomstrende hager i Boråsregionen

I Boråsregionen, rett utenfor Gøteborg, er det satt sammen en inspirerende roadtrip mellom blomstrende hager. Ta med familien eller gode venner på en oppdagelsesferd i området, og legg inn stopp langs det vakre naturlandskapet. Underveis ligger det både kulturhistoriske severdigheter, koselig gårdsbutikker og bra spisesteder som er verdt en visitt.

Overnatting kan gjøres på staselige herregårder, koselige pensjonat eller på en fin campingplass.

Utendørsteater med Pippi Langstrømpe

I sommerbyen Falkenberg kan du oppleve Pippis elleville eventyr på utendørsteateret i byen. Her får dere møte Pippi, Tommy og Annika som legger ut på de syv hav for å redde Pippis pappa fra sjørøvere.

Et spennende og fartsfylt familieeventyr med fengende sang og dans.







Det nedlagte kalkbruddet Dalhalla, hvor det arrangeres konserter Foto: Alexander Winther

Glamping og operakonsert i unikt miljø

Kombiner en musikkopplevelse med overnatting i et luksuriøst glampingtelt i Dalhalla. Dalhalla er en spektakulær friluftsscene i et nedlagt kalkbrudd og nytt i sommer er at de tilbyr glamping til gjestene.



Her kommer du til en nyoppredd seng i stilige telt, og når dagen gryr står frokosten klar til deg!