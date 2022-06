SYKKELFERIE: To pulserende europeiske metropoler, 70 mil og en kort fergetur over Østersjøen – den internasjonale sykkelveien mellom København og Berlin forbinder de to hovedstadene via en idyllisk rute med vakre steder og vennlige mennesker.

- Se flott urørt natur, ta et bad på de utallige badestedene, opplev overraskelser og smak på herlig mat og drikke, anbefaler Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i en pressemelding.

Gjennom skog, langs sjøer



Fra København går turen på fine sykkelveier gjennom skoger, langs sjøer og mellom grønne åkrer hele veien til Berlin. I Danmark går ruten til Gedser, der man tar fergen over til Rostock. I regionen Mecklenburgische Seenplatte sykler man gjennom et fantastisk nordtysk landskap helt frem til Berlin!

I regionen Mecklenburg-Vorpommern går ruten hovedsakelig på asfalterte sykkelveier, rolige sideveier eller gårdsveier. Det er fortsatt noen få strekninger med brostein og betong. Den internasjonale sykkelveien er skiltet og merket med logoen for sykkelruten Berlin-København på hele strekningen gjennom Mecklenburg.

Ved sjøen Ellbogensee passerer vi grensen til Mecklenburg-Vorpommern. En mosaikk av 320 sjøer med bortgjemte badesteder og idylliske piknikplasser som innbyr til å ta det med ro.

Slottet i Güstrow er en syntese av forskjellige arkitekturstiler fra flere århundrer – fra teglsteinsgotikk til klassisisme. Foto: Staatliche Schösser, Gärten und Kunstsammlungen M.V

Sjøens dronning



Müritz er sjøenes dronning. Den har også gitt navn til den omliggende nasjonalparken, et paradis av duftende furu, lyse oretrær og urgamle bøkeskoger. 800 sommerfuglarter og 260 fuglearter lever bare her. Det er stor sjanse for å møte på fiskeørner, storker og traner. Om våren og høsten hører man snatringen fra 50 000 villgjess. I havnen i Waren (Müritz) gynger småbåter i bølgene fra Tysklands største innsjø. Et perfekt sted å lene seg tilbake i solveggen på en av byens mange kafeer.

I nærheten av Jabel begynner de store skogene i naturparken Nossentiner/Schwinzer Heide. Her kan du sykle i skyggen av duftende furutrær og ta et forfriskende bad i innsjøer som Krakower See og Drewitzer See. Sykkelveien krysser den krystallklare elven Nebel, som bukter seg gjennom en smal dal i nærheten av Serrahn.

Steinkirker, gravhauger og megalittgraver ved Alt Sammit og Bellin innbyr til å reise tilbake i tid. Slottet i Güstrow er en syntese av forskjellige arkitekturstiler fra flere århundrer – fra teglsteinsgotikk til klassisisme. Ikke langt unna ligger byen Bützow med sine smale gater og smug. Her møter syklistene elven Warnow, som følger dem helt til Østersjøen.

Slik er sykkelturen

I regionen Mecklenburg-Vorpommern går ruten hovedsakelig på asfalterte sykkelveier, rolige sideveier eller gårdsveier. Det er fortsatt enkelte veier med brostein eller betong.

Den internasjonale sykkelveien er skiltet og merket med logoen for ruten Berlin-København.

Nettsiden bike-berlin-copenhagen.com har kart, tips, ruter og alternative ruter. Her finner du også overnattingsmuligheter og veibeskrivelser (i begge retninger) samt GPS-koordinater. Dessuten får du tips og ideer til aktiviteter og attraksjoner langs ruten.

Overnatting for syklist og sykkel



Mange overnattingsalternativer er sertifisert som Bed+Bike. Disse er spesielt sykkelvennlige og tilbyr tilpassede fasiliteter. Med Bed+Bike får syklister låsbar sykkelgarasje, verktøy til enkle sykkelreparasjoner og en solid frokost som legger grunnlaget for neste dagsetappe.

Sykkelutleie

Hvis du ikke vil ta med sykkelen hjemmefra, kan du leie en sykkel i København. Det er mulig å levere sykkelen tilbake i Berlin, og så reise hjem med andre transportmidler. Du kan også leie en elsykkel.

Og selvsagt kan du også velge å ta turen i den andre retningen, fra Berlin og nordover. MTB-tours i Værløse (København) og Fahrradstation i Berlin samarbeider om et opplegg for sykkelutleie.