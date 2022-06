Nå åpner sommerfjellet!

FRILUFTSLIV: På DNTs mer enn 550 hytter har vertskap og frivillige vært i full sving i ukevis for å gjøre fjellet og hyttene klare til sommersesongen. Noen av de betjente hyttene har allerede åpnet, mens de aller fleste åpner til helgen.

– Vi har troen på en knallsommer for norsk reiseliv. Endelig kan vi ønske gjester velkommen uten restriksjoner, og folk kan gå fra hytte til hytte uten forbehold og bekymringer, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), i en pressemelding.

Samtidig som kaoset herjer på flyplasser i Norge og Europa melder DNTs medlemsforeninger om stor interesse for fjellferie. Likevel er det fortsatt mye ledig kapasitet på hyttene i fjellet.

– Jeg forstår godt at mange har utferdstrang etter to år med pandemi. Likevel tror jeg kombinasjonen av flyplassproblemer, passkaos og økt klimabevissthet gjør at mange er ekstra motivert til å utforske Norge som ferieland også i år.

Nordmenn klare for norgesferie

I en undersøkelse utført av Opinion for DNT allerede før problemene i flytrafikken tiltok, svarte 1 av 4 at de planlegger å gå på en T-merket sti i løpet av sommeren. Disse stiene er en viktig del av DNTs tilbud, og utgjør mer enn 22 000 kilometer med merkede turløyper i hele landet.

I samme undersøkelse svarte 3 av 4 at de planlegger å tilbringe ferietid i Norge. Halvparten svarer at miljøaspektet påvirker ferievalget.

– Selvfølgelig er Norge populært, som ferieland har vi så mye å by på! Man reiser kort, det er noe for alle og enhver - enten man vil gå fra hytte til hytte, bo fast på en hytte og ta livet med ro, eller prøve en ny aktivitet i sommer, sier DNTs generalsekretær.

Hvem sa vi må til Rhodos for å bade? Foto: Marius Dalseg

Fine forhold

Han forteller at det er fine forhold i mange fjellområder. Det er fortsatt snø i høyfjellet, men nå smelter det fort.

– Det er praktfullt til fjells med kontrasten av blomstrende og irrgrønne daler og snø på toppene. Det er så fint på fjellet nå, og jeg anbefaler alle å ta seg en tur til fjells nå, sier Klarp Solvang.

Pakk fjellvettet i sekken

DNT minner om at alle må ta høyde for at det er tidlig i sesongen under turplanleggingen.

– Tar du hensyn til vær og føre, får du veldig fine turer på starten av sommeren. Under snøsmeltingen er det viktig å være obs på store elver og mye vann. Husk høye støvler og gamasjer, så holder du deg tørr, sier Klarp Solvang.