SVERIGE: Sverige er kjent for å ha en yrende musikkscene – og i sommer skinner den litt ekstra, etter to rolige år på festivalfronten. Den svenske festivalsommeren byr på noe for enhver smak, alt fra indiepop og ørkenblues til heavyrock og folkemusikk. Både velkjente festivaler som Way Out West i Gøteborg og mindre og mer intime konsertopplevelser som Into the woods i Halland, vil gi festivalglade nordmenn minnerike musikkopplevelser i sommer.

Opplev Sverige har laget denne oversikten over den svenske festivalsommerens høydepunkter:

Midtsommerfestival i Leksand

I løpet av midtsommeraften 24. og midtsommerdagen 25. juni arrangeres det en egen festival dedikert til midtsommer i Leksand. Dette er en begivenhet for hele familien med allsang, ansiktsmaling, dans og moro for de minste på dagtid og konserter med 18 års aldersgrense på kvelden. Byen blir i festivaldagene fylt med toner fra eminente artister som Victor Leksell, Miriam Bryant, Norlie & KKV, Tjuvjakt, Molly Sandén og Bolaget. Inne på festivalområdet vil det også være tivoli, aktiviteter, serveringssteder og barer.

Når: 24. og 25. juni.

Hvor: Leksand, Dalarna

Åmål Blues Fest

Åmål Blues Fest byr på blues i alle mulige former i fem dager til ende. Det pulserer av musikk over hele Åmål når den internasjonale bluesfesten arrangeres i begynnelsen av juli. Festivalen har holdt koken siden 1992 og i år kommer blant annet internasjonale artister som Joanna Connor, Erja Lyytinen, Lil` Jimmy Redd og Bert Deivert.

Når: 06. – 10. Juli

Hvor: Åmål, Vest-Sverige

Musikk og natur går hånd i hånd på Ínto the woods. Foto: Into the woods

Into the woods

Et stort skogsområde i Halland er omgjort til festivalområde, og i år gir de besøkende muligheten til å oppleve festivalen over 3 perioder i juli. Into the woods er en musikk- og aktivitetsfestival som finner sted i det naturskjønne innlandet i Halland. Her får festivaldeltakere være med på å forme festivalen underveis og alle kan bidra med det de måtte ønske. Det blir håndverkskurs, workshops, yoga, naturaktiviteter og fantastisk musikk under trærne. I år er headlinerne den kjente, svenske artisten Daniel Norgren og ørkenbluesartisten Bombino. Into the woods er et skogseventyr man sent glemmer.

Når: 07., 18. og 26. juli

Hvor: Hylte, Halland

Lollapalooza

Lollapalooza kan smykke seg med en imponerende line-up i sommer, når artister som Pearl Jam, Imagine Dragons, Post Malone, The Killers, Kid Laroi og Haim tar turen til Stockholm. Festivalen finner sted i den grønne parken Gärdet og er en byfestival av beste kaliber.

Når: 01. – 03. juli.

Hvor: Gärdet, Stockholm

Storsjöyran

En av Skandinavias største festivaler finner sted i Östersund og har flere store nasjonale og internasjonale navn på plakaten. I løpet av 3 dager opptrer over førti artister på 7 ulike scener rundt om i Östersund, og i år er det band som The Ark, Amason, Victor Leksell, Molly Sandèn og Lars Winnerbäck som inntar byen.

Når: 29. – 31. juli.

Hvor: Östersund, Jämtland

Sabaton Open air



Sabaton Open Air er en hardrock festival som holder til i Lugnet i Falun. Festivalen har vært arrangert siden 2008, og ble startet av bandet Sabaton. I år står artister som U.D.O, Alestrom, Apocalyptica og Sabaton, selv på scenen.

Når: 03. – 06. august

Hvor: Falun, Dalarna

This is live Falkenberg

I begynnelsen av august går Sveriges nyeste festivaltilskudd av stabelen i sommerbyen Falkenberg på vestkysten. Publikum tilbys tre dager med konserter fra noen av landets mest kjente artister, som Albin Lee Meldau, Ulf Lundell, Miriam Bryant og Jenny Berggren fra Ace of Base.

Når: 04. – 06. august

Hvor: Falkenberg, Halland

Urkult

Urkult er en musikkfestival med fokus på folke- og verdensmusikk. Festivalen setter grenseoverskridende kulturmøter, inkludering og samhold på dagsorden og er en folkefest for hele familien. På toppen av fossen, i det lille tettstedet Näsåker, troner festivalen som i år huser artister som Gåte, Fanfare Ciocarlia, Sara Parkman, Kajsa Balto og Tamikrest.

Når: 04. – 08. august

Hvor: Näsåker, Västernorrland

Byfestivalen Way Out West i Gøteborg. Foto: Beatrice Törnros

Way Out West

Musikk- og filmfestivalen Way Out West arrangeres i Gøteborgs grønne lunge, Slottsskogen. Her blir det film, kunst, design og deilig mat – men først og fremst konserter med dagens og morgendagens største stjerner. I år består line-upen av blant annet The tallest man on earth, Nick Cave and The Bad Seeds, Amason, Tame Impala, Girl in red og Ane Brun. Når festivalen slukker lysene, fortsetter festivalnatten på byens utesteder gjennom klubbprogrammet Stay Out West. Når: 11. – 13 august

Hvor: Gøteborg



Furudal Forest festival holder til i furuskogen i Dalarna. Foto: Anna Holm, VisitDalarna

Furudal Forest Festival

En ny og naturnær festival finner i år sted i furuskogen i Dalarna. Den sjarmerende gården Näset Marcusgård byr inn til en “slow festival”, et nytenkende, naturnært og bærekraftig festivalkonsept. Det blir konserter med artister som blant annet Among Lynx, Anna Vild, Maja Ottilia, i tillegg blir det også arrangert små workshops mellom konsertene. Festivalen oppfordrer til samtaler, åpenhet og interaksjon gjestene imellom, og på festivalområdet vil du finne ulike matprodusenter med lokale råvarer på menyen. Når: 20. august

Hvor: Furudal, Dalarna



Popaganda festivalen i Stockholm. Foto: Visit Stockholm

Popaganda

Urban musikkfestival som tiltrekker seg unge fest- og musikkglade mennesker. Den urbane musikkfestivalen blir arrangert i idylliske omgivelser ved havet på Eriksdalsbadet i Södermalm. I år skal blant andre Seinabo Sey, Future Island og Sudan Archives fylle Stockholm med deilige toner.

Når: 26. – 27. august

Hvor: Södermalm, Stockholm