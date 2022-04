Dene artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISE: Denne lille perlen utenfor allfarvei er kanskje ukjent for nordmenn flest, men den har vært gjestet av velstående europeere på jakt etter velvære siden midten av 1800-tallet.

Den billedskjønne innsjøen Bled ble dannet da isbreen Bohinj smeltet for tusenvis av år siden, og det er dette som gir vannet den krystallklare blå fargen.

Mens det lokale folkeeventyret vil si at det er feer som dannet den idylliske innsjøen ved foten av Julian-alpene.

Uansett opphav, stedet ble tidlig oppdaget av mennesker grunnet sin fruktbarhet og skjønnhet. Og i dag er Bled Slovenias mest gjenkjennelige landemerke, og en av landets største turistattraksjoner. Her drar folk fra land og strand for å finne roen blant høye fjelltopper og tykk skog. Som et historisk velvære-retreat har nærmest alle de store hotellene i Bled gode spa- og velværetilbud.

Idyll: Plask i bassenget med flott utsikt over den idylliske innsjøen og det historiske Bled-slottet. Foto: Sava Hotels and Resorts

Flust av spahotell

Et av disse er Rikli Balance Hotel, i sentrum av Bled, et sentrum som for øvrig er så lite at det kan rundes på et kvarter. Hotellet er oppkalt etter Arnold Rikli som var en velkjent sveitsisk “healer”, eller helbreder, på 1800-tallet. Rikli skapte nemlig et naturopatisk og hydropatisk helbredelsesregime, som en form for alternativ medisin. I stedet for å bruke legemidler stolte han på tre av de fire elementene i naturen – sol, vann og luft – som behandling for sykdom.

Her skulle folk som led av effektene av forurensning fra den økende industrialiseringen i storbyene helbredes gjennom en miks av naturopplevelser og velværebehandlinger. Og fra 1855 strømmet rike europeere til hans healing-institusjon ved innsjøen. Det ble startskuddet for Bled som det østerrikske imperiets fremste velvære-retreat.

Retreat: Det finnes en rekke spahotell å velge mellom i Bled, som er et historisk feriested for spa og velvære. Foto: Sava Hotels and Resorts

Riklis arv finnes fremdeles ved innsjøen den dag i dag, i form av en rekke, flotte spahotell. To av disse er historiske Hotel Triglav, og femstjernershotellet Grand Hotel Toplice. Sistnevnte drives av samme kjede som Rikli Balance Hotel. Grand Hotel Toplice ligger helt i vannkanten, og huser Bleds eneste restaurant i Michelin-guiden, Julijana.

Velværefokus: Ærverdige Hotel Triglav i Bled tilbyr også en rekke spabehandlinger, og har blant annet basseng og sauna. Foto: Hotel Triglav Bled

Michelin-restaurant og berømt kremkake

Restauranten ligger i første etasje på hotellet og har en sjarmerende terrasse med utsikt over vakre Bled. Spisestuen har plass til 20 gjester, og like mange på terrassen. Gourmetrettenes kreatør er kokken Simon Bertoncelj, som har gitt restauranten den prestisjetunge prisen Michelin Plate i 2020 og 2021 for ferske råvarer og god matlaging, samt tre “kokkehatter” fra Gault & Millau.

Men Bled har mer enn Michelin-mat på menyen. Er du glad i asian fusion, anbefaler vi en tur innom Arroi i samme bygg som Hotel Park i sentrum. Her serverer de blant annet en smaksrik Pad Thai og den asiatiske desserten Mango Sticky Rice – for alle som ikke har prøvd: smak den. Du vil ikke angre.

Føler du for en skikkelig digg burger, er Mega Burger Bled plassen for deg. Stedet har ingen restaurant, men noen bord utenfor “sjappa” hvor du kan nyte saftige burgere som setter fyr på smaksløkene – på en god måte.

Er du glad i noe søtt, kan vi anbefale en tur innom Confectionery Zima med et stort utvalg søte fristelser som kan nytes til kaffen. Her bør man absolutt prøve Bled kremkake, som har status som nasjonalrett i Slovenia.

Kaken har en gyllen, sprø skorpe laget av smørdeig, en deilig vaniljekrem toppet med pisket krem, og deretter et nytt sprøtt lag smørdeig pudret med melis. Vel bekomme!

Michelin: Bleds eneste restaurant i Michelin-guiden, Julijana restaurant, har den prisvinnende kokken Simon Bertoncelj på kjøkkenet. Foto: Sava Hotels and Resorts

Instagram-vennlig fjelltur

Foruten å spise godt og nyte late dager på spa, kan man ikke være i Bled uten å bevege seg litt rundt i de vakre naturomgivelsene. Rundt hele innsjøen går det en fin promenade på cirka seks km som er perfekt for en rolig spasertur. For den litt mer aktive anbefales det å ta turen opp til de tre utsiktspunktene i turområdet Osojnica. De sprekeste bør absolutt ta hele runden, da stoppestedene ligger på ulike kanter og høydemetre, og gir dermed unik utsikt over Bled.

Begynn gjerne med å gå opp til Mala Osojnica først, med en spektakulær utsikt av Bled fra høyre flanke. Dette er det enkleste utsiktspunktet å komme seg til og tar en snau halvtime opp fra innsjøen, gjennom en skogkledd fjellsti. Her er det bygget et gjerde for å beskytte ivrige turister mot å falle ned den bratte skråningen, og er kanskje det mest befolkede utsiktspunktet på ruten.

Kapital Reise-fakta: Slovenia Slovenia er et lite land i Balkan med to millioner innbyggere. Landet ble frigjort fra Jugoslavia i 1991. Hovedstaden Ljubljana er landets størst by. Det offisielle språket er slovensk, men de fleste snakker også engelsk og italiensk. Landet grenser til Kroatia, Ungarn, Østerrike og Italia. Slovenia har hatt euro siden 2007. Det går ingen direktefly til Ljubljana fra Norge i dag, men man kommer seg dit med en kort mellomlanding i Europa.

Derfra kan du gå videre opp i rundt 20 minutter til toppen Velika Osojnica. Her er det satt opp en trebenk med et utskåret hjerte – og med den flotte utsikten over Bled i bakgrunnen er dette det perfekte stedet for et Instragram-verdig blinkskudd. På vei ned igjen kan du ta stien til venstre mot det siste stoppet. Her må du klatre litt på noen steiner som har blitt litt glatte etter alle besøkende, men det er heldigvis satt opp et rep å holde seg i.

Det er likevel en fordel å ha tursko og ikke glatte joggesko på akkurat dette partiet. Det er vanskelig å gå lei den idylliske utsikten av innsjøen, og venstre flanke gir også gode bildemuligheter. Høysesongen for et besøk her er sommerstid, men Bled er like vakkert høst, vinter som vår.

Fjelltur: For den aktive finnes det en rekke turmuligheter rundt innsjøen Bled som også byr på flott utsikt. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Ikonisk miniputtøy

Og det som kanskje har vært aller viktigst i å gi Bled status som landemerke er den lille øya som ligger midt i innsjøen, og som kun kan nås med båt. Som turist er den eneste riktige måten å komme seg ut til øya på med de lokale båtene, Pletna. Pletna-båtene er laget av lokalbefolkningen og er typiske for Bled. Opprinnelsen deres dateres tilbake til 1590, og er utstyrt med en ofte fargerik markise som beskytter passasjerene mot solen og andre værforhold. Båten navigeres av en “pletnar”, som ror med en helt spesiell teknikk.

Nyt overfarten som tar rundt et kvarter, før du begir deg opp de historiske 99 trappetrinnene til pilgrimskirken på øyas lille åstopp. Her finner du i dag også et museum og serveringssted. På andre siden av øya kan du leie robåt. Det tar kun minutter å følge stien som går rundt hele den ikoniske øya, og med 45 minutter til rådighet har man tid til å oppdage hver eneste krinkel og krok, før man blir rodd tilbake til fastlandet. Båtturen koster 15 euro.

Historietime: Besøk det gamle Bled-slottet og få innføringen i Slovenia og områdets rike historie. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Tilbake på trygg grunn bør man vende snuten til Bleds andre historiske landemerke, slottet Bled, som hviler høyt over innsjøen på en stupbratt klippekant. Slottet inneholder i dag museum, vinkjeller, restaurant, kafé, galleri og butikk – nok til å underholdes i flere timer. Her får man, som stort sett overalt i Bled, også vakker utsikt fra enhver vinkel.