Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise 24.12.2021.

REISE: Helt siden han solgte Audi på Ensjø i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet, har Medhus tenkt at kundene hans ville ha noe mer enn bare bil. Opplevelser, arrangementer og moro – anledning til å teste bilens ytelser og ikke minst møteplasser for å snakke med andre bilinteresserte om opplevelser på fire hjul.

Det startet med at han leide inn en artist til Audi-forhandleren han jobbet hos før, og inviterte til fest. Det ble suksess, og 20 år senere har han hatt med tusenvis av kunder på arrangementer og turer, både korte og lange utflukter.

Tur- og togsjef: Olav Medhus (t.h.) samler bilinteresserte kunder for opplevelser både bak rattet og på førsteklasses restauranter. Her på Buddah Bar i Monaco med sin kjære. Foto: Granturismo Events

– Ytterpunktene i det vi gjør i dag spenner fra enkle “drive outs” – organiserte kjøreturer med opptil flere hundre biler som ikke koster noen ting – til å kjøre racing på banene til de mest eksklusive bil-fabrikantene i verden, forteller Medhus til Kapital Reise.

I 2020 brøt han ut og tok opp konkurransen med sine gamle kolleger i AutoXo, bilbutikken han etablerte sammen med Treschow-arving Michael Stang Treschow i 2014. Medhus renoverte et slitent, bortgjemt lokale på Billingstad mellom Asker og Bærum og bygget en bilbutikk som minner mest om nattklubber man ser sydover i Europa. Svarte vegger, fargesterk kunst, velfylte barskap og musikk non-stop.

Under navnet byMedhus har butikken, med eieren og en ansatt, solgt 220 brukte luksusbiler hittil i år til en snittpris rundt 1,5 millioner kroner – og noen koster betydelig mer. Om lag halvparten er Ferrari og Lamborghini, ellers går det i Porsche,

Aston Martin, Mercedes og en og annen Rolls-Royce. I stort omtaler Mehus utvalget sitt som “lave biler med stor motor”. I fjor satt han igjen med et resultat før skatt på 7,5 millioner kroner. Ett av virkemidlene for å få salg har vært å skape et miljø rundt butikken for folk som er glad i sportsbiler – og har råd til å kjøpe dem.

Foto: Granturismo Events

Driver “eventselskap”

– Jeg driver nok like mye et reiseselskap som en bilbutikk. Et opplevelsessted for folk med bil som interesse, forklarer Medhus.

Han kaller det et “befriende bilmiljø”, hvor det oppstår vennskap og gjøres business kundene imellom. Et fristed for en type bil-prat man vanligvis ikke tar med vanlige lønnsmottagere.

– De fleste kundene mine er bedriftseiere, i større eller mindre skala. Her kan man diskutere bilkjøp til flere millioner uten at folk blir støtt av det, fordi de fleste deler en stor bilinteresse og har midlene til å realisere bildrømmer. Det er et befriende forum å være i for mange, hvor de har mulighet til å glede seg med bilen, og bruke den sammen med andre som også har flotte biler. Sånn er vi mennesker, vi liker å omgås folk som er litt like oss, sier Medhus.

– På sjøen kan man se 4–5 Princess-båter, eller tilsvarende seilbåter, ligge fortøyd sammen, er det samme mønster i bil?

– Ja. Man finner seg ofte venner som i noen grad er som en selv. Det blir litt som å ta på seg en uniform når man kommer her. Du trenger ikke være redd for å si at det er gøy med bil og at du bruker masse penger på det. Eller si at til helgen flyr man ned til St. Tropez for å gjøre masse moro, sier Medhus.

Foto: Granturismo Events

Åpner for Europa-turer

Under halvannet år med pandemi har bilbutikken arrangert mange organiserte kjøreturer i Norge. De lengste har gått til Vestlandet og Nordkapp, sistnevnte inkludert noen etapper med Hurtigruten. Når verden nå har åpnet opp, venter tre omfattende turer i Europa over nyttår i samarbeid med eventbyrået Granturismo Events. En av dem går gjennom Polen i begynnelsen av juni, hvor 100 til 150 sportsbiler deltar. Da venter tre dagers kjøring mellom Wrocław, Kraków og hovedstaden Warszawa. Og polsk veistandard er imponerende bra, lover Medhus. Til slutt ender man opp i Poznan, en av Polens eldste og største byer, hvor man i løpet av to dager kan slippe villdyret løs på racingbanen Tor Poznan.

Men allerede i slutten av april starter tour-sesongen med avreise med Kiel-båten for Adriatica Tour som starter i Kroatia i mai. Turen går via Bosnia, Montenegro, Serbia og tilbake til Kroatia. Det er fjerde året denne reisen har blitt arrangert som et vårslipp for kalde nordboere som ønsker en tidlig sommeruke med varme motorer, mat og gode opplevelser, reklamerer Medhus på hjemmesiden sin.

For niende gang arrangeres også en Europa-tur med kjøring i vakre alpepass og cruising langs Rivieraen. Her bor man på de beste hotellene, og nyter fantastisk mat og drikke sammen med om lag 70 andre bil-venner og potensielt nye bekjentskaper. Turen starter i Tyrol og fortsetter til Cortina, St. Moritz, Andermatt og Hotel CHEDI, vakre Lago Maggiore i Italia før man tar en natt i Monaco. Turen avsluttes med to netter på Hotel Byblos i Saint-Tropez. Altså ganske langt fra hva man tenker om tradisjonell, norsk bilferie med veikrostandard på mat og opphold.

Mange tilvalg

Hvordan kundeturene er organisert varierer: Noen ganger kjøper gjestene en full pakke, andre ganger ordner og betaler de mye selv underveis.

– Kundene vil ofte gjøre mange individuelle valg. Folk er vant til å gjøre alt selv på reise nå. Jeg er mer en reiseplanlegger og legger ting til rette. Noen ganger betaler man for en ferdig pakke, andre ganger gjør man opp selv underveis, forklarer Medhus. Men noen low budget-tur kan man ikke regne med når denne bilselgeren er tur- og togsjef. Han legger vekt på at man bor, spiser og drikker godt.

– Hvordan rekrutterer du reisefølge?

– Vi har holdt på med dette i mange år, og har mange kunder som har vært med på dette lenge og er blitt venner. I tillegg kommer mange nye kunder til hele tiden. Mange av dem vil ha opplevelser, svarer Medhus og legger til:

– Bilen i seg selv er ikke så viktig for mange. De vet at den for eksempel har 490 hk, ser bra ut og lar dem sitte godt. Viktigere er at den er et middel for å få oppleve noe – og gjerne sammen med oss. Mange har lyst til å komme bort fra hverdagens stress og jobb, og vil slappe av med folk med samme interesser som dem selv. Så er det også sånn at om du er glad i bil, er du også ofte glad i opplevelser og livet, og i å gjøre noe spennende.

– Hvor viktig er det å slippe norske fartsgrenser og kunne bruke bilen på en annen måte enn hjemme?

– Det er klart at det betyr endel. Det er høyere fartsgrenser og i mange tilfeller mye bedre veier å kjøre på nedover i Europa. Her hjemme blir du “drept” om du kjører fort, i utlandet slipper du ofte med bot, bortsett fra Danmark, da, sier Medhus og viser til saken der en mann bosatt i Norge nylig ble tatt av politiet i 236 km/t i sin nyinnkjøpte Lamborghini Huracan utenfor Hirtshals. For et halvt år siden innførte danskene en lov som gir adgang til å konfiskere biler når eieren råkjører, og de 2,6 millionene som mannen betalte for bilen, kan være tapt.

– En av dine kunder?

– Nei, jeg vet ikke hvem det er.

– Han risikerer at hele bilen ryker.

– Ja, jeg får prøve å få kjøpt den bilen på auksjonen, ler Medhus.

– Kanskje ikke en regel du håper får gjennomslag i hele Europa?

– Sveits er jo også tilsvarende strenge, så man må bare være forsiktig. Man vet jo det, så man kjører pent, sier Medhus, som understreker at kjøre-opplevelsene er det viktige, ikke toppfarten. Han arrangerer også mer jordnære arrangementer som for eksempel tur til Oslo Motorshow og isbanekjøring i Hallingdal. Racing på Rudskogen dropper han imidlertid, for det har “alle andre” begynt med.

Få nye bil-venner: Olav Medhus kaller kundemassen sin et “befriende bilmiljø“, hvor det oppstår både vennskap og gjøres business kundene imellom. Foto: Granturismo Events

Frykter ikke grønt skifte

Luksusbilselgeren ser at bruken av sports- og superbiler har utviklet seg ganske mye i Norge. Ikke bare har salget av slike biler tatt seg voldsomt opp med velstandsutviklingen, men de som har slike biler, bruker dem også mer. Det skyldes delvis at sportsbiler nå har fått en kjørekomfort og en manøvrerbarhet de ikke hadde før, og i dag er de nesten like lette å kjøre som en vanlig standardbil.

– Tilbake i tid gikk slike biler 50.000 km i løpet av et helt liv. I dag kjører kunder 15.000-–20.000 km pr. år, så kjørelengden har helt klart forandret seg. Og en Europa-tur betyr fort 5.000 km på telleren, sier Medhus.

– Store fossilmotorer klinger ikke bra i alles ører. I hvilken grad er konseptet ditt truet av den grønne bølgen der man kjører liten elbil?

– Jeg tror ikke det er truet. Markedet for våre biler har økt for hvert år siden oppstarten. Jeg tror det kommer mer elbiler som bruksbiler, og så har man denne typen artige biler som vi selger mer som et gøyalt supplement som en sport, en aktivitet og et for middel for opplevelser, spår Medhus.

