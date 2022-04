Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det blir ikke flere mord på Orientekspressen.

Togruten som åpnet i 1883 ble raskt berømt i bemidlede kretser, og ble det også for de bredere lag etter at Agatha Christie skrev sitt intrikate mordmysterium Mord på Orientekspressen, utgitt i 1934, der mesterdetektiven Hercule Poirot etterforsker mordet på en av sine medpassasjerer på vei fra Istanbul til London.

Den berømte toglinjen ble lagt ned i 2009, men romanen forblir en av kriminallitteraturens mest kjente.

SLOTT, RETT OG SLETT: Glenlo Abbey er irsk luksus på sitt ypperste. Foto: Glenlo Abbey

To gamle Pullman-vogner som har tilhørt Orientekspressen er ramme for The Pullman Restaurant som er del av det irske femstjernershotellet Glenlo Abbey, ti minutter utenfor Galway på Irlands røffe vestkyst.

For å si det forsiktig er det ganske spesielt å våkne i et av hotellets velutstyrte rom eller suiter og trekke for gardinene og se ned på deler av et gammelt togsett.

Det er så du må gni deg i øynene for å innse at damplokomotiv og konduktør faktisk er fraværende.

I et tog, i en hage



Men her er vi et stykke unna Orientekspressen og dens linjer som strakk seg i to hovedspor fra London til Istanbul og London til Athen. De to Pullmanvognene er mørkegrønne og eggeskallfargede, og strekker seg langs fronten av hotellet som beskrives som et hus, men ser ut som et vakkert slott.

Vognene heter Leona og Linda, og særlig Leonas historie er spennende. Den ble bygd i 1927, og som del av Orientekspressen har den besøkt Istanbul, Monte Carlo, Nice og til og med St. Petersburg.

Den ble også benyttet på The Brighton Belle, et togsett som fraktet passasjerer som Charlie Chaplin, Helan & Halvan og andre av gamle tiders kjendiser fra London til Brighton for å opptre.

PÅ TOGET: I The Pullman Restaurant blir du servert med et smil. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

I 1965 var Leona på sin siste reise da den fraktet Winston Churchills gravfølge med kisten til St. Martin’s Church på utsiden av Blenheim Palace der han ble begravet, og i 1974 ble den brukt i filmatiseringen av Mord på Orientekspressen med Albert Finney, Lauren Bacall og Sean Connery i hovedrollene.

Vognen Lindas historie strekker seg tilbake til 1954 da den sto ferdig, og både Linda og Leona var tidligere brukt som restaurant på Elsenham stasjon i Essex, før de ble flyttet til Glenlo Abbey som åpnet restauranten i 1998.

Selve Glenlo Abbey ble bygget i 1740 og har i tur og orden vært hjem for tre lokale familier, før det ble solgt i 1984. Kjøperfamilien Bourke startet da det nitide arbeidet med å føre huset tilbake til gammel prakt – og vel så det – og åpnet Glenlo Abbey som hotell i 1992.

PYNTET: De gamle Pullmanvognene er perfekt for en real gourmetrestaurant. Foto: Glenlo Abbey

Den store eiendommen, som blant annet rommer en nihulls golfbane og har utsikt mot innsjøen Lough Corrib, ligger fint til i forhold til Galway.

Du er på landet, men en ti minutters taxitur unna venter den fargerike byen med sine puber, restauranter, kulturtilbud og spennende historie, for ikke å glemme et myldrende irsk hverdagsliv der det skal godt gjøres ikke å føle seg velkommen.

Du kan si mye pent om irer, og helt øverst på skrytelista er nok at de er så hyggelige.

De er hyggelige på Glenlo Abbey også, og det skulle da også bare mangle for et femstjernershotell som dette. Det havnet atter en gang på nye hender da hotellfamilien Lally overtok i 2013.

Med sin erfaring og ekspertise har John og Marie Lally oppgradert hotellet betydelig, og koronatiden har vært brukt fornuftig med flere store prosjekter som nå er ferdigstilt.

STJERNEKLART OVER ORIENTEKSPRESSEN: Nei, vi er ikke i eksotiske Istanbul, men i tjukke Irland. Foto: Glenlo Abbey

Det kanskje aller viktigste er at Glenlo Abbey endelig har fått sitt eget spa. For et hotell i denne klassen var det en merkbar mangel, og det er brukt nesten to millioner euro på å bygge Glo Spa & Wellness, beskrevet som et «boutique spa».

Nytt er også gastropuben Palmers Bar & Kitchen, oppkalt etter den siste familien som hadde sitt hjem her, fra 1897 til de solgte i 1984.

Kirken – eller abbediet – som er del av navnet, er også pusset opp, i tillegg til mange rom og vesentlige deler av fellesområdene. Det er dessuten bygd en ny ving til hotellet for å utvide kapasiteten som nå er på 73 rom, hvorav seks er suiter.

Foto: Glenlo Abbey

– Det føles utrolig å gjenåpne etter en så utfordrende tid, med fantastiske nye tilbud å vise frem, forteller hotelldirektør Rónán O’Halloran.

– Glenlo Abbey bestreber seg konstant på å forsterke gjestenes opplevelse, og den siste oppgraderingsfasen har gitt oss muligheten til virkelig å kunne tilby en varm, personlig og luksuriøs opplevelse som vil kunne konkurrere med de aller beste luksushotellene Irland har å by på.