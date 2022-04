- Ønsker du en varmere og mer sommerlig variant av påske trenger du ikke reise lengre enn hit. Les mer om hva tysk påske har å by på! oppfordrer Tysklands Nasjonale Turistkontori en pressemelding.

Påskemarked og tyske delikatesser

Mange reiser til Tyskland i julen for å oppleve de fantastiske julemarkedene, men visste du at det også rundt påske finnes et stort utvalg markeder? Både små landsbyer og større byer har gjerne ett eller flere marked i forbindelse med påsken.

Noen markeder begynner allerede før påske og varer i flere uker. På markedene vil du finne salgsboder i mange varianter som selger håndverk, påskedekorasjoner samt diverse søtsaker og tyske delikatesser.

I Berlin finnes det forskjellige markeder, fester og konserter. For den som er glad i tysk øl kan det være kjekt å vite at mange marked har en egen Biergarten.

Ellers på matfronten er det vanlig med lam til påske, slik som i Norge. Noe man derimot ikke får i Norge er hvit asparges. Dette er en spesialitet som kun tilbys fersk i noen uker på våren og som er svært populær blant tyskere.

Til dessert får man også lam, men da i form av en kake. «Osterlamm» (påskelam) og annen påskebakst får du kjøpt i bakerier over hele Tyskland i påsken.

Tivoli og jakt på 10 000 påskeegg

For de som søker fart og spenning er det verdt å vite at mange byer har tivoli om våren. De finner du hvis du oppsøker en Frühlingsfest (vårfestival).

Den kanskje mest utbredte aktiviteten i påsken er å lete etter påskeegg. På øya Pellworm ved nordkysten gjemmer innbyggerne 10 000 påskeegg, noe som gjør øya til en av de største destinasjonene for påskeegg-jakt i det nordlige Tyskland.

Om det ikke er mulig å lete etter egg så dukker kanskje påskeharen opp for å dele ut godteri i stedet.

De første skriftlige kildene om påskeharen er fra 1600-tallet og ble skrevet av en tysk medisinprofessor fra Heidelberg. Med andre ord kan man si at påskeharen hører hjemme i Tyskland.

Verdens største «påskereir» og andre dekorasjonsrekorder

Tyske påskemarked byr ikke bare på mat og underholdning, de er gjerne en severdighet i seg selv da tyskerne ikke sparer på dekorasjoner.

I Tyskland er det for eksempel helt vanlig å pynte trær med håndmalte egg både på markedene og hjemme i hagen. Det kanskje mest kjente påsketreet i Tyskland står i Saalfeld og dekoreres med 10 000 egg.

Markedet på Alexanderplatz i Berlin er kjent for sitt «Ostereihaus» (påskeegghus) hvor man kan beskue over 6 000 hånddekorerte egg i utallige farger og mønster. Dette er kansellert i 2022, men er planlagt å bygges opp igjen i 2023.

I det sørlige Tyskland er det populært å pynte fontener i anledning påsken. Blant enkelte småbyer har det oppstått konkurranse om hvem som lager den vakreste påskedekorasjonen. Som et resultat av dette har noen byer til og med havnet i Guinness rekordbok.

De sørtyske byene Bieberbach, Oberstadion og Sulzbach-Rosenberg er noen av de som er mest kjent for sine dekorerte påskefontener. Byen Lauingen i Bayern er kjent for at den har huset verdens største påskereir flere år på rad. I 2019 var påskereiret fylt med over 50 000 dekorerte egg og det er planlagt å bygge den igjen i 2022.

Påskeeggmuseum

Apropos egg. I Tyskland finnes til og med et eget museum om påskeegg. Museet er det eneste av sin art i hele landet og ligger i Sonnenbühl i nærheten av Stuttgart.

Påskebål

En annen påsketradisjon som er særlig utbredt i Nord-Tyskland er påskebål.

På omtrent hvert eneste feriested langs nordkysten samles folk til tenning av bål på stranden i anledning påskeaften. Bålet er et symbol på solen og markerer at vinteren og mørketiden er over.

I tillegg til å tenne bål feirer man med underholdning som musikk, flammeshow og fakkeltog samt med typisk tysk mat og drikke.

Byen Binz på halvøya Rügen er kanskje mest kjent for denne tradisjonen da det ofte lages opptil hele 20 bål fordelt på fem km langs stranden her. Ved hvert bål tilbys et utvalg mat og drikke.

Påskebål er ikke bare populært langs kysten, men er vanlig over hele Nord-Tyskland.

Sorbiske påskeegg

Sorbiske tradisjoner

En alternativ tradisjon som ikke er like utbredt som påskemarkeder og tenning av bål er sorbiske påskeritt.

Dette er mest utbredt i regionene rundt Berlin, altså i Brandenburg og Sachsen, og arrangeres 1. påskedag av den slaviske minoritetsgruppen sorbere.

Befolkningen kler seg opp i tradisjonelle drakter fra 1800-tallet og rir gamle ruter som et symbol på at det glade budskapet om Jesu oppstandelse skal spres.

Disse rutene har man brukt så langt tilbake som til 1700-tallet, og ved noen ritt deltar så mange som 1 500 personer til hest. Dette er med andre ord et sjeldent syn som du har muligheten til å oppleve hvis du tar turen til Tyskland i påsken. Nærmeste storby til de mest kjente påskerittene er Dresden.

En annen sorbisk tradisjon er henting av påskevann 1. påskedag.

Tradisjonelt var det kvinners oppgave å hente vann fra en nærliggende brønn uten å bli sett. Klarte man dette mente man at vannet hadde en spesiell kraft som gjorde kvinnene vakre og mer fruktbare.

I dag er det ingen som henter påskevann lenger, men det finnes en type tysk brennevin med samme navn som er oppkalt etter denne tradisjonen og som mange drikker til maten i påsken.