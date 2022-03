Barcelona: Kunst til folket

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det handler om å vekke interessen for kunst, og i særdeleshet moderne kunst, blant nye målgrupper. Museer trenger ikke kun ha antikvarisk interesse, og Moco Museum som først åpnet i Amsterdam i 2016, gjør sitt beste for å gjøre kunsten levende – og la den komme alle til gode.

«Vi representerer stemmen fra gatene, og vi stoler på kunsten som et enestående verktøy for å få oss dit», heter det i manifestet til de to grunnleggerne av Moco Museum, Kim og Lionel Logchies hvis enkle slagord er «In art we trust».

KAN IKKE UNNGÅS: Denne enorme skulpturen av KAWS som står i portrommet er vanskelig å overse når du går forbi i smuget utenfor museet. Foto: Helle Øder Valebrokk / Finansavisen

– Vår intensjon er å nå et ungt publikum, i alle aldre og av alle slag, med ikoniske verk av anerkjente og nye kunstnere, uttalte Lionel Logchies til den spanskspråklige katalanske avisen La Vanguardia da Barcelona-avdelingen av Moco Museum åpnet i oktober 2021. Han og kona har leid den 2.500 kvadratmeter store bygningen Palau Cervelló-Giudice i hjertet av Barcelonas kjente turiststrøk El Born. Foreløpig for de neste 20 årene.

I HJØRNET: Nick Thomms fargesterke Metamorphosis er et bilde som gjør inntrykk. Foto: Moco Museum

Skal åpne kunstens dører for folket

Bygget har tilhørt den katalanske adelsfamilien Cervelló, og helt i tråd med museets opprinnelige avdeling i Amsterdam er også selve lokalet ment å åpne kunstens dører for folket. Villa Alshaus i Museumplein-distriktet i Amsterdam er også en tidligere privateid praktbolig som nå er tilgjengeliggjort for alle.

Men det er selvfølgelig først og fremst bygningenes innhold som skal trekke publikum til de to avdelingene. Siden det opprinnelige museet åpnet i Amsterdam i april 2016 har mer enn to millioner besøkende vært innom, og ambisjonene for Spania er ikke mindre.

Selv om det nye museet ligger inne i et gårdsrom, er det umulig å gå forbi uten å legge merke til. En gigantisk skulptur av den amerikanske kunstneren KAWS står plassert midt i gårdsrommet, og er et adskillig større blikkfang enn noe annet i trange Carrer Montcada – som også huser Barcelonas verdensberømte Picasso-museum.

ANONYM KUNSTNER: Svært få kjenner identiteten til gatekunstneren Banksy, men «alle» kjenner motivene hans. Foto: Helle Øder Valebrokk / Finansavisen

Løser du billett - det lønner seg - får du også se flere verk av KAWS, og mange andre berømte navn som den anonyme street art-kunstneren Banksy, David LaChapelle, Damien Hirst, Andy Warhol, Takashi Murakami, Yayoi Kusama, Salvador Dalí, Jean-Michel Basquiat og Keith Haring.

CHILENSK KUNSTNER: Det er vanskelig å forholde seg likegyldig til Guillermo Lorcas bilder som er blant de mest uttrykksfulle og forstyrrende på museet. Foto: Moco Museum

Dette er bare noen av kunstnerne utstilt i de to etasjene som foreløpig brukes i bygget. Etter hvert skal ytterligere to etasjer tas i bruk som utstillingslokaler.

Deler av utstillingen vil være permanent, da mange av verkene stammer fra ekteparet Logchies’ egen samling, mens andre verk er utlånt av private samlere. Det vil dessuten – som i de fleste museer – være forskjellige utstillinger av varierende lengde, og for tiden er en serie gigantiske malerier av den chilenske kunstneren Guillermo Lorca et av de store trekkplastrene. Hans stil er innenfor den latinamerikanske magiske realismen, og bildene viser groteske motiver i idylliske settinger, der kontrastene spiller på lag med hverandre og vekselvis sjokkerer og behager.

Digital kunst, blant annet innenfor den såkalte NFT-kategorien (non-fungible tokens), som gjennom en digital signatur sikrer eierskapet, er også en del av konseptet på Moco Museum, og det finnes også en del interaktiv kunst utstilt.

JAPANSK: «Prikkebildene» til Yayoi Kusama har en selvfølgelig plass på Moco Museum. Foto: Moco Museum

De fleste bil stående å gape i undring

Den aller største attraksjonen synes å være Diamond Matrix av nederlandske Studio Irma (synonymt med kunstneren Irma de Vries). Det er en installasjon bestående av hundrevis av diamantformede glassbiter som henger fra taket i et mørklagt, lukket rom der vegger, gulv og tak er dekket av speil, som så lyses opp i forskjellige fargetoner og skaper en tredimensjonal effekt som er helt unik. Besøkende oppfordres til kun å tilbringe halvannet minutt i rommet, da det er så utrolig populært at de fleste blir stående å gape i undring og etter beste evne forsøker å ta bilder med mobilen.

Diamond Matrix er plassert i det siste utstillingsrommet før du går ut gjennom en tunnel, som svært passende for et museum som Moco, er dekorert med klassisk graffitikunst. Det er med andre ord et helhetlig konsept som møter de besøkende, fra første til siste kunstopplevelse.