Mer enn 300 slott er litt å gape over, selv hvis du er mer enn gjennomsnittlig opptatt av Europas – og i særdeleshet Frankrikes – historie. Men i løpet av tre-fire dager får du et godt innblikk i Loire-dalens herligheter. Regionen Centre-Val de Loire strekker seg 280 kilometer gjennom midtpartiet av elven Loire og er så frodig at den også er kjent som «Frankrikes hage».

Leier du bil på Charles de Gaulle-flyplassen i Paris vil det ta omkring to timer å kjøre i retning sørvest til historiske Orléans, med sine 115.000 innbyggere den nest største byen i området – og en av de historisk mest interessante.

Den tidligere hovedstaden i det franske kongedømmet spilte en sentral rolle under hundreårskrigen på 1300- og 1400-tallet, ikke minst på grunn av Jeanne d’Arcs rolle under beleiringen av byen i 1429. Ni dager etter hennes ankomst var de engelske styrkene og deres franske allierte tvunget til å oppheve beleiringen. De fikk hende sin hevn over «Jomfruen fra Orléans» to år senere da hun ble dømt til døden for kjetteri og brent på bålet, men det er hennes navn som huskes, som en poetisk motsats til resten av denne grimme delen av Europas historie.

BAROKK: På Château Chaumont kan du velte deg i kunst og kultur, selv om denne harpen kun er del av utstillingen. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Storslott

Med Orléans som utgangspunkt, ligger slottene bokstavelig talt som perler på en snor nedover det frodige dalføret. Et navn å lære seg først som sist er Frans I, eller på fransk: Francois 1er. Renessansekongens navn dukker opp igjen og igjen.

Frans var en krigerkonge av den gamle skolen, men hadde også sine siviliserte sider. I sin regjeringstid fra 1515 til hans død i 1547, tiltrakk han seg en rekke av tidens fremste italienske kunstnere som han inviterte til Frankrike, ikke minst Leonardo da Vinci.

Han eide hele tolv slott, og av disse er det Château de Chambord som virkelig har sikret hans ettermæle.

– Frans bygde så stort og så høyt han kunne for å signalisere til sine undersåtter at han var likestilt med Gud. Hans kongelige residenser var slottene Amboise og Blois, og Chambord var jaktslottet, så han tilbragte ikke mer enn syv uker her i hele sin levetid, forteller guiden vår på slottet.

FRANKRIKES HAGE: Franske slottshager og portaler er alltid vakre syn, som her utenfor Château de Chenonceau. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Lurte til seg slott

Stormannsgalskap antar altså mange former, og Château de Chambord er så stort at det må ses for å tros. Det er da også det største av alle slottene i Loire-dalen, omgitt av et digert jaktområde. Det er slett ikke det peneste slottet i regionen, men du kommer nesten ikke utenom en svipptur til Chambord.

En adskillig større fryd for øyet er Château de Chenonceau. Det tilhørte opprinnelig adelsfamilien Marques, men ble kjøpt av kong Karl VIIs kammerherre Thomas Bohier i 1513. Det eksisterende slottet ble revet, og Bohier fikk oppført deler av residensen vi ser i dag, der hans hustru, Katherine Briconnet, underholdt den franske adelen med flotte fester, inkludert nettopp kong Frans den første ved minst to anledninger. Frans klarte å lure til seg slottet fra Bohiers sønn i 1535 som kompensasjon for «ubetalt gjeld til kronen». Sånn kan det gå.

Chenonceau kjennetegnes av at det er bygd på en serie buer slik at elven Cher, som er en sideelv til Loire, flyter fritt under slottet. Det var en av slottets senere eiere, den florentinske adelskvinnen Katharina de’ Medici, som ble fransk dronning da hun giftet seg med Henrik II i 1533 og frem til 1559, som virkelig la enorme summer ned i slottet. Hun ble her til sin død 30 år senere, og holdt storslåtte fester i det nydelige bygget.

MUSEUM: Leonardo da Vinci bodde de siste årene av sitt liv på Clos Lucé som i dag er et spennende museum viet den berømte renessansekunstneren. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Den franske overklassen – konger, grever, hertuger og hva de nå var alle sammen – valfartet til Loire-dalen fra 1500-tallet og utover og bygde slott som om livet sto på spill. Det gjorde det kanskje til en viss grad også. Var du ikke slottseier på disse trakter var du ikke mye verdt i visse, viktige kretser, og kunne saktens falle i unåde.

500 år senere kan vi fremdeles nyte synet av disse eksessene, vel vitende om slottene er vernet av UNESCO som i 2000 førte opp hele den sentrale delen av Loire-dalen på sin verdensarvliste. De aller største slottene, som Chambord, eies av den franske stat, mens andre er overtatt av lokale myndigheter. Flere slott eies av stiftelser, og de som er på private hender er stort sett eiernes hjem og/eller hoteller. Felles for svært mange er også at de er turistattraksjoner.

HISTORISK: Slottet Breuil er ombygd til hotellbygning og er del av luksushotellet Les Sources de Cheverny. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Fra da Vinci til luksushotell

Vi besøkte noen av disse, som Clos Lucé der Leonardo da Vinci levde de siste årene av sitt liv. Det ligger en kort spasertur unna et annet og større slott, Château d’Amboise, den ene av kong Frans’ to mer eller mindre faste residenser der Leonardo ligger begravd. Clos Lucé er i all hovedsak et Leonardo-museum, viet en av historiens mest interessante multikunstnere.

Château de Chaumont-sur-Loire er et adskillig større slott, som blant annet er viet årlige kunstutstillinger, primært av moderne kunst, og hageutstillinger. Om det høres kjedelig ut, kan vi forsikre om at det ikke er det. Her er kreativiteten og oppfinnsomheten stor, og hvert år er det et nytt tema for de anslagsvis 40 forskjellige hagene.

SAINTE-CROIX: Ikke overraskende er utsmykningene i katedralen i Orleans i vesentlig grad viet Jeanne d'Arc som hadde slik betydning for byen. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Med beliggenhet 20 minutter fra den mellomstore byen Blois i retning vekk fra elven Loire finner vi Les Sources de Cheverny, et luksushotell med eksklusive og moderniserte rom i det gamle slottet Breuil, samt et antall nybygg spredt utover et lite sumpområde i skogbrynet. For dette er også Loire-dalen. Hele området er variert og svært frodig, fylt med vinranker og frukttrær, jaktterreng og turterreng, skogholt og jorder, slake åssider og bratte høydedrag, flate våtmarker og små sideelver til selve Loire.

I omgivelser som disse er det ofte fint å være til. Det er forholdsvis øde rundt oss her på den franske landsbygda, og servicen på dette femstjernershotellet er upåklagelig. Vil vi ha et glass vin eller en kopp kaffe? Et glass vin passer bra, takk. Dessverre er det ikke ledig i spaet akkurat nå, men vil vi booke tid til i morgen formiddag? God idé. Middagen er satt til klokken åtte. Passer det og har vi noen allergier? Nei, ingen fare. Vil vi ha en liten omvisning i den gamle slottsbygningen? Gjerne det.

GRØNN OVERDÅD: De karakteristiske kuplene på Château Chaumont i all sin prakt, omgitt av et enormt hageanlegg. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Bruk sykkelen

Her er alt med andre ord på stell, og følelsen av å bli tatt vare på er usedvanlig behagelig etter å ha utforsket så mange slott og kjørt så mange timer rundt i egnen. Nå er det tid for å senke skuldrene og la roen senke seg.

Loire-dalen er selvfølgelig også mye mer enn historiske slott i vakre omgivelser. Byene Tours og Orléans, som er de to største med godt over 100.000 innbyggere hver, bør så avgjort besøkes. Begge er dessuten vel så gode å ha som base som slottene du likevel kommer til å besøke når du er her. Hvorfor ikke overnatte i en av dem? Eller i begge.

KORREKT FREMKOSTMIDDEL: Det er koselig å utforske Orleans med sykkel, og det passer veldig fint også å sykle ut av byen og sykle langs elven. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Både Tours og Orléans er fine blandinger av nytt og gammelt, utsatt for den andre verdenskrigs herjinger som de tross alt var, og du finner nydelige gamle bindingsverkshus rundt Place Plumereau i Tours, og trivelige små bar- og restaurantgater i Orléans i bakkene opp mot katedralen der en serie glassmalerier som forteller historien om Jeanne d’Arc er spesielt minneverdig.

Du skal heller ikke glemme selve livet som utspiller seg både langs og på elven Loire. Her kan små grupper leie båt med fører og kokk som serverer middag mens du ser solen senke seg over landskapet, eller du kan sykle langs elven, og kanskje stoppe ved en liten kro eller en vinkjeller. De to mest kjente vinappellasjonene i Loire-dalen er Sancerre og Vouvray, med druene Sauvignon blanc og Chenin blanc, og er du ute etter rødt i glasset finner du opptil flere utmerkede viner med Cabernet franc, spesielt i Chinon-området.

Nevnte vi «det gode liv»? Du finner det i Loire-dalen.