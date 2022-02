Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



Verdens hotellinvestorer ser ut til å ha oppdaget skyfri himmel. Det kan virke som de har lagt seg ved bassenget for å vente på et brennhett hotellår.

Både verdens største og verdens nest største hotellselskap har nådd all-time high på børs. Aksjekursen i Nasdaq-noterte Marriott International vaker rundt 165 dollar, ti prosent høyere enn nivået før pandemien. Utviklingen i giganten Hilton Worldwide Holdings er også knallsterk. Kursen er rundt 30 prosent høyere nå, sammenlignet med toppnivået før pandemien.

Det kan virke som om kjedene venter at 2022 blir et kanonår for besøk. For noen uker tilbake annonserte Marriott International at de vil åpne 30 nye luksushoteller bare i år. 30 nye kun i den øverste priskategorien.

Under Marriott-paraplyen ligger en rekke merkenavn som liker kredittkort i gull. Eksempler er Ritz-Carlton, St. Regis, W, The Luxury Collection, EDITION, JW Marriott og Bulgari.

NY I BYEN: The Luxury Collection Hotels & Resorts har inntatt Madrid, i bydelen Chamberí. Den historiske bygningen er fra 1800-tallet og var en gang residens for hertugen av Santo Mauro. Foto: Marriott

Ser markedet

– Mandarin Oriental åpner hele 17 hoteller. Bali, Barcelona, Beverly Hills, Boca Raton, Dallas og mange flere. Det forteller vel alt om markedet akkurat nå, sier Stig Egard.

Han driver en egen concierge-tjeneste som i stor grad lever av å sende nordmenn ut på opplevelser verden rundt. Navnet er A2D Travel & Concierge.

TRAVELT: Det er fullt trøkk i luksusmarkedet internasjonalt, bekrefter Stig Egard i A2D Concierge. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

– Vi merker at mange hoteller allerede er smekkfulle for høsten. Generelt opplever vi at de med midler er mye mer fleksible til å reise nå for tiden, og da blir det hoteller av høye kategorier som er vinnerne. Privat charter har også gått rett i været. Maldivene, Mexico, Mauritius og Seychellene er smekkfullt og har vært det lenge, hevder Egard.

I tillegg til Mandarin peker Egard på Four Seasons. Kjeden åpnet hoteller i Taormina, Fort Lauderdale og Tamarindo i Mexico i 2021. Deretter kommer Napa Valley og New Orleans i dag. Senere venter Osaka i 2024. Og legg til at de pusser opp stort og smått av hoteller, fra Lisboa til Riyadh.

SIGNALBYGG: W Dubai er ventet å åpne neste år. Foto: Marriott

Rekke med luksus

En tur inn under Marriott-paraplyen viser hvor mye som skjer ute i verden. For eksempel går The Ritz-Carlton et travelt år i møte. Kjeden som er kjent for ærverdige hoteller med ekstremt høyt servicenivå skal åpne The Ritz-Carlton Paradise Valley i Arizona, et nytt hotell i New York og et nytt i Melbourne. Det kommer også et nytt i Kina og et nytt på Grand Cayman. I tillegg lanserer kjeden en egen serie med yachter som skal seile under merkenavnet The Ritz-Carlton.

St. Regis er en kjede som kombinerer tidløshet med en litt glamorøs stil. I år skal de åpne sitt femtiende hotell. The St. Regis Marsa Arabia Island og The Pearl in Qatar blir tilskuddene til kjedene i år.

UT AV EN DOBBELT BUNN: Mindre pomp og prakt, mer moro. Hotellkjeden W har åpnet sitt første hotell i Roma. Og flere er på vei. Foto: Marriott

W Hotels er kjent for hoteller som retter seg mot et litt yngre publikum. Poolparty er for eksempel en del av den faste menyen. Kjedens nye hotell i Roma åpnet med et smell i fjor. I år blir det trolig ingen nyåpninger, men neste år kan man se frem til nye hoteller i Algarve, Sydney, Dubai and Toronto.

Verdens største hotellkjeder Den største av dem alle heter Marriott International (ticker: MAR). Aksjekursen i verdens største hotellselskap bikket 150 dollar i desember 2019. Deretter fulgte en halvering av aksjen, selvsagt akselerert av pandemien. For en måned siden passerte den Nasdaq-noterte aksjen 150 dollar, til en ny all-time high på 165 dollar. Denne uken lå kursen like under dette. Utviklingen i giganten Hilton Worldwide Holdings (ticker: HLT) er også knallsterk. Før pandemien lå toppnivået på rundt 110 dollar, før aksjen fikk juling og havnet på rundt 55 dollar. Siden den gang er aksjen tredoblet og handles nå til 150 dollar. Utviklingen i NYSE-noterte InterContinental Hotels Group (ticker: IHG) er ikke like overbevisende, men også her er aksjen på samme nivå nå som den var før pandemien.

Edition er nok en kjede fra giganten Marriott. I år åpner den seks nye hoteller; i Madrid, Roma, Doha, Tampa, Riviera Maya i Kanai, samt sitt andre hotell i Tokyo.

Kjeden har bare 14 hoteller verden rundt.

RO I SJELEN: På Fari-øyene i Maldivene åpner The Ritz-Carlton. Foto: Marriott

Lite nedleggelser

I cruisebransjen er flere skip sendt til hugging. Stig Egard finner ikke noe tilsvarende fenomen i hotellbransjen, selv om det selvsagt vil finnes enkelttilfeller.

– Noen har selvsagt benyttet pandemien til å stenge ned for å renovere eller relansere under et annet navn.

Det er mye lettere å finne det motsatte.

– Det var enormt med åpninger i 2021. Fremover kommer det også mange. Trikset hotelleieren i stor grad har benyttet er å selge ut suitene først for å få en bra kontantstrøm, og deretter lempe ut de rimeligere rommene, samt begrense antall ansatte i henhold til volumet av gjester.