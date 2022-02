– Vi nordmenn er glade i å overnatte ute, men frykt for å fryse gjør at mange har en ekstra terskel for å ta steget på vinterstid. Kanskje kan årets vinterferie være en fin anledning til å prøve vintertelting for første gang, sier Bente Lier, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Allemannsretten gir deg lov til å telte i utmark, året rundt. Bare husk å ikke plassere teltet nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Det skal heller ikke stå i mer enn to dager på samme sted.

Med riktig utstyr kan en vinternatt ute i nærområdet bli en god opplevelse for både små og store, sier Lier.

– Spesielt for barna kan det å sove ute om vinteren være veldig spennende. For nybegynnere er det lurt å holde seg i en overkommelig avstand fra der man bor, så man får testet at man har det man trenger for å ikke fryse.

HYGGE I TELTET: Kos og hygge er alfa og omega på turen, mener generalsekretæren i Norges Speiderforbund. Foto: Hege Schultz Heireng

Speiderens tips: – Gjør teltet til en lun plass

For deg som er nybegynner, kan det være greit å ta med seg noen gode råd på veien før du legger deg til å sove ute om vinteren.

Stine Schultz Heireng er generalsekretær i Norges speiderforbund , og har sovet ute mange vinternetter. Hun mener det ikke er så mye som skal til for å få en behagelig natt, så lenge man er godt forberedt.

– Vinterturer i telt krever litt mer utstyr enn på andre tider av året, men gir deg fine opplevelser og masse mestringsfølelse. Med litt forberedelser kan teltet virkelig bli en koselig og lun plass med gode liggeunderlag og soveposer, sier Schultz Heireng.

Utstyr deg etter værforholdene

Først av alt, bør du velge et telt som egner seg for værforholdene der du er. Det er også viktig at du plasserer teltet i ly for vinden.

– Teltet må tåle været du skal ut i, spesielt med tanke på vindforhold, så sjekk værmeldingen før du skal ut. Men skal man på tur godt under tregrensa, er det stort sett ikke nødvendig med fjelltelt.

Du trenger altså ikke nødvendigvis det mest avanserte teltet for en natt ute i nærområdet. Derimot er det viktig at både liggeunderlag og soveposer er egnet for vinterbruk.

– Å kun bruke en tresesongspose, blir for kaldt for de fleste. Har du ikke vintersovepose, kan du bruke to soveposer utenpå hverandre. Bruk gjerne også to liggeunderlag, og isoler med reinsdyrskinn eller granbar, råder speideren.

Varm mat og drikke

Varme klær og litt utstyr er et must på vinterturen, og det bør holdes tørt. Et tips er å pakke ting som ekstra ullundertøy, ullsokker og toalettpapir i en vanntett pose, forklarer Schultz Heireng.

– Hvis det er mye snø kan man lett bli litt våt på tur, og da er det godt å kunne skifte til noe tørt. Har du fått kulden i deg på veien, er det også lurt å komme seg i aktivitet for å få i gang blodsirkulasjonen før du legger deg. Det er ikke godt å legge seg med kulden i kroppen.

Friluftsentusiasten minner om at det aller viktigste når man er på tur, er å kose seg. Med noe godt å spise, er grunnlaget lagt for en hyggelig kveld.

– God mat og drikke betyr masse for stemningen når man er på tur. Tacowraps eller en god gryte på termos er eksempel på retter som enkelt kan lages på forhånd. Med god drikke og noe søtt til dessert, er teltkosen komplett.

Ole Kristian Lj. Ringstad er koordinator for fjellaktivitet i Norges Speiderforbunds nettverk for friluftsliv. Under får du hans beste tips til deg som vil teste vintertelting.

GJØR DET ENKELT: Som speider har Ole Kristian Lj. Ringstad mange smarte løsninger for å holde varmen på vinterturer, uten det mest avanserte utstyret. Foto: Privat

Ekspertens ti nybegynnertips for vintertelting:

Start med en tur i nærmiljøet, for å teste ut telt og utstyr.