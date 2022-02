Flere av de største hyttene til Den Norske Turistforening er åpne i vinterferien og mange tilbyr også aktiviteter for gjestene. Se oversikten over hvilke hytter som er åpne når under.

– Akkurat nå står våre folk i fjellet på for å gjøre seg klare til storinnrykk! Vi er så glade for å kunne ønske alle velkomne til mange av våre betjente hytter i vinterferien. Snart ligger alt til rette for den gode feriefølelsen med aktive dager ute, og latere ettermiddager med gode måltider og peiskos, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i en pressemelding.

Fine forhold i fjellet



Det har vært en snøfattig januar, men det siste snøfallet har gitt fine forhold i de fleste fjellområder. Alt ligger til rette for en god, gammeldags vinterferie.

– Vi vet at mange gleder seg til snø, skiføre og familiemoro ute i naturen. Vi har fortsatt ledig plass, så det er bare å sette i gang med planleggingen, sier Solvang.

Dette er DNTs betjente hytter som er åpne i vinterferieukene:

Sota Sæter Foto: Marius Dalseg

Sota Sæter i Breheimen

Sota Sæter ligger vakkert til ved innfallsporten til Breheimen nasjonalpark. Den over hundre år gamle setra, bestående av 10 eventyrlige bygninger på et flott tun, har et spesielt miljø preget av lunhet og varme. Her kan du prøve deg på randonéeturer med flotte utforkjøringer, leke og ake rundt hytta, eller teste ut milevis med langrennsløyper innover nasjonalparken.

Åpen 18. til 27. februar og 10. – 18. april, i tillegg til i helger i mars og april.

Gjendesheim Foto: Marius Dalseg

Gjendesheim i Jotunheimen

Gjendesheim er et vintereldorado for lek og moro. Rett utenfor hytta kan dere bygge snøhuler og borger, ake – eller hva med en skihoppkonkurranse? Hytta tilbyr også toppturer i Jotunheimen for både nybegynnere og de med litt med erfaring. Etter en lang dag ute i snøen kan dere kose dere med badestamp, peiskos og god lokalprodusert mat.

Åpen fra 14. januar til 1. mai.

Haukeliseter Foto: Marius Dalseg

Haukeliseter

Haukeliseter er en favoritt hos mange, og ligger ved helårsveien over Haukeli. Selv om du kan komme deg helt fram med bil eller buss har du den deilige villmarksfølelsen og fjellheimen rett utenfor vinduet.

Åpen hele året.

Gjevilvasshytta med utsikt mot Gjevilvasskamban vinterkledd i hvitt, kveldslys over Gjevilvatnet.Gjevilvasshytta med utsikt. Foto: Julie Maske

Gjevilvasshytta i Trollheimen

Gjevilvasshytta er et populært tilholdssted for barnefamilier som koser seg i den koselige hytta eller ute i vakre omgivelser. Området byr på rike turmuligheter med spennende topper og lune daler. Rundt hytta vil det bli tilrettelagt for skileik hvor man kan delta etter eget ønske.

Åpen 18. til 27. februar og i påsken fra 8. til 18. april.

Fondsbu Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Fondsbu i Jotunheimen

Fondsbu ligger vakkert til i Jotunheimen, med barnevennlig og variert terreng som gir mange muligheter. Bestyrer Solbjørg er kjent for å ta vare på gjestene sine og serverer fantastisk lokal mat hver dag. Med Turboteamet til Barnas Turlag på plass fra mandag til fredag i uke 8 blir det masse lek og moro! Barn fra fire år med voksenfølge kan bli med på snølek, aking, skiturer, slalom, hopprenn, snøhulegraving, spikking, matlaging på bål, quiz, historiefortelling, eventyrstund, spill, tegning og mye mer.

Åpen fra 18. februar.

Svukuriset Foto: Monica H Langen

Svukuriset i Femundsmarka

Den vakre fjellgården Svukuriset er et fantastisk utgangspunkt for turer i Femundsmarka nasjonalpark, både for deg som skal gå fra hytte til hytte, og for deg som vil bo fast på hytta noen dager.

Åpen 18. til 27. februar og 11. til 18. april.

Kobberhaughytta Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Kobberhaughytta i Oslomarka

Kobberhaughytta ligger i hjertet av Nordmarka. Selv om Kobberhaughytta bare er et steinkast unna Oslos kollektivruter, vil du likevel kunne oppleve naturens ro og fred under oppholdet. Det nye sovehuset har fått en fin og moderne utforming.

Åpen for overnatting. All overnatting må bookes på forhånd.

Også selv- og ubetjente hytter

Et alternativ til de betjente hyttene er DNTs selv- og ubetjente hytter. Over store deler av landet finner du små, koselige hytter som er åpne for alle. Disse hyttene ligger ofte langt fra alpinanleggene, men i praktfult turterreng. Noen er ikke låst, mens andre er låst med en nøkkel som du låner fra turistforeningen der du bor.

De to hovedtypene av hytter er selvbetjente hytter (med matlager) og ubetjente hytter (der man tar med mat). Disse hyttene kan du komme til å ha for deg selv, men du må regne med å dele dem med andre.

Rundt Oslo er det mange markahytter tett på byen.

