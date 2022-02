Dette er et blogginnlegg fra Bergans av Jostein Aasen, Tindevegleder i Norgesguidene og snøskredvarsler i NVE / varsom.no



Men, skal du holde deg unna må du selvsagt vite litt om dette skredterrenget.

Hvordan gjenkjenner du det og hvordan kan du lese terrenget for å finne ut hvor det kan gå skred? Og sist ikke minst, hva skal til for å løse det ut?

Her får du noen, forhåpentligvis, enkle forklaringer.

Hvordan løsner et snøskred?

For at et snøskred skal løsne må snøen på en eller annen måte bli utsatt for ekstra vekt eller belastning. Dette kan være nedbør, snø som blir flyttet inn i et le-heng av vinden eller en person som går på snøen.



I de aller fleste skredulykker er det den skredtatte selv som har løst ut skredet.

Andre ganger løsner skred fordi stabiliteten i snøen blir svekket. Dette skjer mest typisk når vi har høye temperaturer.

Når skred løser av seg selv sier vi at de løsner naturlig.

Les og lær: Sikkerhet i fjellet handler om kunnskap. Her får du en liten leksjon om skredterreng av Jostein Aasen, Tindevegleder i Norgesguidene og snøskredvarsler i NVE / varsom.no . Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Slik gjenkjenner du skredterreng

Vi deler skredterreng i to kategorier: løsneområder og utløpsområder.

Løsneområdet er der snøskredet kan starte. For at du skal kunne løse ut et skred må terrenget være tilstrekkelig bratt. For flakskred, som er den skredtypen som er årsaken til de fleste ulykker med skiløpere, må terrenget ha en helling på 30 grader eller mer.

De aller fleste vil oppleve 30 grader helling som ganske bratt. En skiløper vil for eksempel ikke klare å gå rett opp her, selv med feller som dekker skiene i sin helhet. En trenger absolutt ikke å være i så bratt terreng for å finne fin skikjøring.

Husk også på at skred kan løsne selv i små bakker, så lenge de er bratte nok.



De finnes mange måter å vurdere bratthet på. Du kan bruke et måleverktøy som du fester på skistaven, bruke kompass med helningsmåler eller du kan ta i bruk diverse apper på telefonen. Ulempen er at du må gjøre mange av disse målingen på stedet, og hvis du da måler over 30 grader der du står, så er du allerede i skredterrenget.



Bruk Varsom Regobs app

Et godt hjelpemiddel er å bruke bratthetskart, som du for eksempel finner i Varsom Regobs appen.

Her kan du se posisjonen din og den gjør det lett å avdekke skredterreng ved at områder med helningsgrad over 30 tydelig markert med en egen farge kartet. Appen er super å bruke til å planlegge turer og til å orientere seg i terrenget når du er på tur.



Store Skagastølstind Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Dette er utløpsområder