Nidaros Domkirke i nytt lys

Den over 700 år gamle domkirken ble bygget over Olav Den Helliges grav, og kirken har vært en av de største påvirkningene på norsk kultur. Den var også et av Nord-Europas viktigste pilegrimsmål i middelalderen.

- Et av de store prosjektene som har inngått i Nidarosdomens kontinuerlige restaurering er et nytt, omfattende lysdesign som har transformert innsiden av det ikoniske bygget, skriver Lyskultur i en pressemelding hvor de presenterer månedens belysningsprosjekt.

Nidaros Domkirke Foto: Morten Warholm Haugen/BERRE

Finesse ned til minste detalj

Et av hovedmålene med det omfattende og innovative lysdesignet har vært å synliggjøre kirken for de rundt en halv million besøkende hvert år, understreke funksjonaliteten og skape passende stemning i ulike kirkelige handlinger. Dette skulle fremfor alt oppnås med gjennomgående høy visuell og estetisk kvalitet, og gi et overordnet sakralt inntrykk.

Det totale lysdesignet er bygget opp av ulike elementer – arkitektonisk belysning, funksjonell belysning for de kirkelige handlingene, spesielt tilrettelagte løsninger for alter, døpefont, prekestol og posisjoner for kor og orkester, samt fleksibelt posisjonslys på gulvplan.

Nidaros Domkirke Foto: Morten Warholm Haugen/BERRE

Full oppmerksomhet til interiøret

Av de over 1600 installerte armaturene er svært få synlige. Mangelen på forstyrrelser i form av synlige armaturer og utstyr gir de kunstneriske elementene full oppmerksomhet. Finurligheten i at lyset tilsynelatende kommer fra ingensteds understreker også den magiske og sakrale stemningen i domkirken.

Kontraster og effekter har også blitt brukt for understreke konstruksjonen og de mange detaljene i den komplekse arkitekturen, og ikke minst for å løfte frem tidligere skjulte elementer.

Nidaros Domkirke Foto: Morten Warholm Haugen/BERRE

Brukervennlig og miljøvennlig teknologi

Som et rom for ulike kirkelige handlinger, omvisninger og ulike arrangementer skal belysningen imøtekomme forskjellige behov. Ved hjelp av avansert styring og bevegelige armaturer kan dermed ansatte og brukere uanstrengt veksle mellom ulike typer belysning og sette i gang et lysscenario, som for eksempel kan koordineres med musikk.

Bruk av høykvalitetsutstyr med LED, lang levetid og svært små vedlikeholdsbehov har stått i fokus, og de fleste materialene i armaturer, kabler og drivere er gjenvinnbare. Dessuten kan eksterne aktører koble seg på systemet, istedenfor å sette opp midlertidig utstyr for forestillinger og arrangementer, noe kirken også benyttes til.

Nidaros Domkirke Foto: Erik Selmer

Bærekraftig bevaring av det historiske bygget

For å skape en belysning som ikke skader bygget har gjennomtenkte løsninger som reduserer fysisk slitasje blitt integrert. Kabling og montering av utstyr har ikke involvert boring i stein, kun i fuger, og demontering av utstyret etter endt levetid krever ikke direkte kontakt med det antikvariske interiøret.

Det at eksterne aktører kan koble seg på systemet istedenfor å sette opp og demontere midlertidig lysutstyr for arrangementer reduserer også slitasje på gulvnivå. De lave lysnivåene er godkjente av Riksantikvaren, noe som i tillegg skaper et behagelig estetisk uttrykk og sparer energi.

Alt i alt har Nidaros Domkirke fått en funksjonell og bærekraftig belysning der ingen detaljer er overlatt til tilfeldighetene. Resultatet er et design som yter respekt for kirkens historiske, kulturelle og sakrale betydning, og som kan glede ansatte og besøkende i lang tid fremover.