Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise 12.11.2021



Vi drømmer alle om å finne en liten flik av paradis på våre reiser. Stedet hvor du ikke må stå i en milelang kø for å ende opp på en overfylt strand med en utvannet Margarita i den ene hånden og et vassent ostesmørbrød i den andre. Ferie bør være noe mer enn det.

Nå er det slik at det ikke mangler på anbefalinger. Skjulte perler, eller "Hidden gems" som det heter på internasjonal reiselingo, er populær listemat. På nett florerer det av lister over slike skjulte perler. De er ofte forbløffende ulike, og preget av å være vel utenfor allfarvei.

Finanstidsskriftet Forbes har for eksempel på sin nylige liste over 18 slike skjulte perler den noe avsidesliggende området Bohinj i Slovenia, og øya Flores i den portugisiske øygruppen Asorene, som sine topp to anbefalinger.

Et annet eksempel er listen til reisebloggen Global Viewpoint, som topper Google-søk. Der finner du en by som mange steder er bygget inn under steinoverheng – Setenil de las Bodegas i Cádiz i Spania - på førsteplass. Tett fulgt av oldtidsbyen Perast i Montenegro.

Det finnes mye å bli inspirert av, men hvordan finner du egentlig den riktige, europeiske perlen for deg?

Østeuropeisk magi: Kirken i Bohinj i Slovenia er som tatt ut av en eventyrfilm. Området topper Forbes' liste over skjulte ferieperler i Europa. Foto: Shutterstock/NTB

– Du trenger ikke reise jorden rundt

– Noen har cruisebåt som den store drømmen, mens andre igjen vil helst være isolert på en øy. Vil du finne noe spesielt må du planlegge litt mer omstendelig enn kanskje en direkterute med Norwegian, forteller Eilert Larstorp Paulsen.

Paulsen er tidligere reiseekspert i reisemagasinet Vagabond, og han driver i dag nettstedet Reiseeksperten samt drifter et forum på Facebook ved samme navn. Bak seg har han en imponerende merittliste av besøkte destinasjoner over hele kloden. Hans første råd til de som nå higer etter opplevelser litt utenfor allfarvei er at de ikke nødvendigvis trenger å dra langt.

For vinentusiaster: I Douro-dalen i Portugal produseres landets beste viner. Dalen er også en naturskjønn destinasjon for en storslagen naturopplevelse. Foto: Shutterstock / NTB

– Vi fikk en oppvåkning under pandemien i fjor. Jeg tror det har gått opp for mange at de ikke nødvendigvis trenger å reise så langt for å ha en flott ferie. Man reiser ofte jorden rundt for å besøke noe som vi også har her i Europa. Er du glad i vin - Sett deg på tog eller elvebåt i Porto og opplev Dourodalen i Portugal. Den er en drøm. Er du opptatt av hester så kan du ri på hvit hest langs strendene i Camargue i Frankrike. Ønsker du en mer aktiv ferie så har du utallige turmuligheter i de fantastiske Pindusfjellene i Hellas. Bare for å nevne noe.

På vandring i Hellas: Pindusfjellene ligger i Zagori-området vest i Hellas. Her kan du finne 43 ganske skjulte greske landsbyer, og en rekke unike turmuligheter. Foto: Heracles Kritikos / Shutterstock / NTB

Samsvar mellom forventning og realitet

Det er derimot noen ting norske reisende må være klar over. For det første er det noe lengre fra Norge til de mer spesielle destinasjonene Europa har å by på, enn det er for sentraleuropeere.

– Norge er et lite sted, og vi har få direktefly. Skal vi se noe virkelig spesielt må vi som regel et sted i Europa for å komme videre. Ofte handler valgene om hvilket tidsperspektiv vi har. Nordmenn setter gjerne av en uke til en ferie. Det viktigste er å gjøre seg opp en mening om hva du vil på forhånd, og at det er et samsvar mellom forventning og realitet. Drar du til disse feriebyene på den spanske solkysten får du masseturisme med på kjøpet. Tar du en ekstra båt, et tog eller et fly er du plutselig på Ustica eller i Caceres, og turen blir en helt annen.

Øyperle: Ustica er en liten italiensk øy i Tyrrenhavet. Det er omtrent fem kilometer på tvers og ligger 52 kilometer nord for Sicilia. Foto: Gandolfo Cannatella / Shutterstock / NTB

– Hvordan bør folk gå frem når de skal finne sin drømmeferie?



– Inspirasjon får du gjerne på Instagram, men man bør passe seg litt. Mange reisebilder i dag har blitt pålagt så mange filtre at ingenting er ekte. Bruk tid på å google, lese reisemagasin og guidebøker. Være aktiv på reiseforum, slik som vi driver. Der kan du hanke inn råd og erfaringer. Det er mange "skjulte" destinasjoner som er svært tilgjengelige om du bare leter litt.



Skriver for voksne: Torill Berg og Bernt Roald Nilsen driver bloggen Reisekick hvor de kommer med gode råd og tips. De påpeker at de skriver for et voksent publikum. Foto: Reisekick

– Forarbeid er viktig

Torill Berg og Bernt Roald Nilsen driver bloggen Reisekick, som på kort tid har blitt en av Norges mest leste reiseblogger. Bloggen er et overskuddsprosjekt når de ikke driver med sine andre prosjekter, og gir dem en mulighet til å ta hjemmekontor på et tog eller hotell på vei mot neste destinasjon. For dem er stikkordet for en vellykket tur "research".

– Hvis du har "researchet" godt kan du gå på måfå, pleier jeg å si. Det er da du finner de skjulte skattene som virkelig løfter turen, forteller Nilsen.

Nilsen opplyser at han selv er ekstremt nøye på å kartlegge nær alle aspekter ved reisen før de drar.

– Et klart mål med en tur er å unngå stress, og å kose seg. En måte å gjøre det på er for eksempel å kjøpe billetter til de attraksjonene du vil se på forhånd. Da slipper du gjerne en to timer lang kø.

Bo nær det du vil se

En av tingene Berg og Nilsen er bevisst på når de reiser er å kutte ned på tidstyvene. Du bør få mest mulig ut av tiden din når du er på ferie.

– Ha en oversikt over hva du vil gjøre på forhånd og velg et bosted som gir deg hurtig adgang til disse aktivitetene . Besøker du en by så finn et hotell sentralt i byen med kort vei til alt. Ikke fall for fristelsen til å bo i periferien selv om hotellet kan være flott. Da bruker du plutselig mye tid på å ta kollektivtrafikk og slikt. Tid du kunne brukt til å kose deg.

Noen andre praktiske råd fra de to bloggerne er bruk beina og vær lydhør overfor dem du reiser med.

– Når du allerede bor slik til at det er kort vei til det du er interessert i, så bruk beina. Da får du mye mer ut av omgivelsene dine. Til slutt vil jeg påpeke at det morsomste er å reise sammen med noen. Da må de du reiser sammen med også få lov til å velge. Spesielt hvis reiser med barn. Barn kan fint være med på "voksne" attraksjoner, men det må også gå motsatt vei. Da får du en fin bredde på besøket.

Unge globetrottere: Ekteparet Jørn Tveten og Tora Marie Wedervang står bak den populære reisebloggen Bilivoka. De to legger også stor vekt på forarbeidet. Foto: Bilicoka

– Utnytt været

Ekteparet Jørn Tveten og Tora Marie Wedervang står bak reisebloggen Bilivoka. En blogg som de siste årene har scoret høyt på en rekke nettsteder for reiseentusiaster. Den ble anbefalt på Norges bloggliste, og ble kåret til Norges tredje beste reiseblogg av TrueStory.no i 2019. Entusiasmen for å reise, og gjerne langt utenfor den slagne vei, formelig bobler gjennom i det de to relativt unge eventyrerne skriver. De giftet seg blant annet på Mount Everest Base Camp i 2018.

Jørn Tveten slutter seg til viktigheten av godt forarbeid, og han har et system som han følger:

– Jeg liker å gjøre research, og "reiser" mye på internett mellom turer. Her kommer jeg over ting og steder som jeg har lyst til å se. Ofte er det ting som virker artig, men som i seg selv ikke bærer en hel tur. Jeg merker meg det uansett i en liste. Plutselig har jeg samlet en rekke ting jeg vil se rundt en destinasjon, og da kan jeg begynne å planlegge selve reisen. Går det fly dit, osv.

Ifølge Tveten er et godt triks for en vellykket reise å utnytte sesongene.

– Tenk på hvilken tur du ønsker deg. Opplevelsesturer er mer avhengig av vær og klima, mens byturer kan gjøres hele året. Sesonger kan brukes til å slippe unna den verste turismen. For eksempel var vi på Malta i november rett før pandemien. Det var nesten ikke turister der, og opplevelsene vi fikk på den turen var helt fantastisk. Siden det var Malta var det fremdeles rimelig varmt. Og på den tiden av året er slike destinasjoner gjerne billigere å reise til.

Gamle Europa: Hvorfor dra til Amsterdam når det er omtrent like lett å besøke Haag. Her kan du for eksempel besøke det nederlandske parlamentet. Foto: Mihai-Bogdan Lazar / Shutterstock / NTB

– Ta tog

Et annet lite tips fra Bilivoka-bloggerne er å benytte seg av Europas mange gode togforbindelser.

– Veldig ofte når folk planlegger en reise ser de først og fremst bare på hvor de kan fly til. De glemmer at mange byer i Europa er veldig nære hverandre. For eksempel: Mange som drar til Schiphol lufthavn i Nederland planlegger å besøke Amsterdam. Men flyplassen ligger litt utenfor byen. Det få tenker på at er at du bruker omtrent en halv time med tog fra Schiphol til Rotterdam, og 40 minutter til Haag – bare noen minutters forskjell fra Amsterdam. Begge de byene har masse å by på. Mitt råd er å se hvilke andre byer som finnes i områdene rundt flyplassen, sier Tveten.

Ekspertenes reisetips:

Etter alt dette snakket om europeiske perler, og hvordan finne frem til dem, er det på tide med ekspertenes egne stalltips – til inspirasjon.

Alpene om sommeren: Byen Thun ligger ved Thunersjøen i kantonen Bern i Sveits, og er et flott utgangspunkt for å oppleve alpene. Både på sommer- og vinterstid. Foto: Boris Stroujko / Shutterstock / NTB

Eilert Larstorp Paulsen:

– De store flyselskapene satser veldig mye på vinterturisme for tiden, og Alpene er et kjempespennende reisemål. Du har Østerrike-delen hvor det er mye partystemning, men Alpene er også mye mer enn det. Sveits har en rekke hyggelige steder med god kvalitet hvor Zermatt er favoritten. Så har du mange spennende steder på grensen mellom Italia og Østerrike, hvor du kan kjøre ski over landegrensene.

Av andre reisetips trekker Paulsen fram de før nevnte Pindusfjellene vest i Hellas, og byene langs den kroatiske kysten, som Paulsen beskriver som fantastiske. Den portugisiske kystbyen Cascais trekker han frem som et godt reisemål for strand-og uteliv, i Cordoba opplever du Al Andalus spenennde historie, mens Sevilla kanskje er spanias vakreste by.

Italiensk renessanse: Middelalderbroen Ponte Vecchio i Firenze i Italia bør være på alles liste over attraksjoner å se. Foto: Shutterstock / NTB

Torill Berg og Bernt Roald Nilsen:



– Vi syne Firenze er en perle i seg selv. Byen er en fantastisk renessanseby. Vi hadde en opplevelse der da vi skulle inn i denne fantastiske katedralen Santa Claus. Først fikk vi se fantastiske kunstverk, men ble så ført ut bak til en utrolig bokhandel, og videre inn i et lærverksted. Det var en opplevelse utenom det vanlige.

Ellers vil de to trekke frem den lille øya île de Ré i Atlanterhavet langs den franske vestkysten. Øya tilhører regionen Nouvelle-Aquitaine.

– Dette er et eventyr av en øy. Du kan lande i Bordeaux, leie en bil og derfra ta deg frem dit. Øya består av små hvite hus, og har en utrolig stemning. Du kan sykle overalt. Noe av det fantastiske med den er at den har mange østersboder, istedenfor pølseboder. Østers og rosévin går det mye av der.