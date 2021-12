Denne artikkelen ble førs publisert av Kapital Reise 19.11.2020



Skikjøringen i Tignes, et par timer i taxi fra Genève, visste vi var bra fra før av. Her finner man et variert og snøsikkert anlegg i et høytliggende område, og med over 300 kilometer løyper er det noe for enhver smak.

Men hva med maten?

Da vi dro til Alpene for første gang for nesten 25 år siden, var vi tilfreds med en seng å sove i og en panert wienerschnitzel på tallerkenen. Men vi har blitt noe bedre vant etter hvert – og det har de fleste andre turistene også.

Mange alpedestinasjoner utvikler seg stadig og tilbyr nå en rekke luksusalternativer også innen overnatting og serveringstilbud. Og Tignes er intet unntak. Vi tok turen til dit for å kombinere et par dager med gourmetmat med skikjøring i verdensklasse.

Tignes ski Foto: Cande/STGM

Skikjøring i verdensklasse

Gourmetopplevelsen starter allerede midt på dagen. Etter et par timers skikjøring i svært gode forhold tar vi toget opp til restauranten La Panoramique på 3.032 meters høyde.

– Det er verdens høyeste gourmetrestaurant, blir vi fortalt.

På menyen finner vi – av alle ting – due. Noe vi heller forbinder med litt irriterende fugler som slåss om mat- og søppelrester i storbyer. Men til vår store overraskelse var duen flott tilberedt med en fantastisk potetmos.

– Hemmeligheten med denne potetmosen er mye smør, forteller de oss fra kjøkkenet.

Matopplevelsen er et godt avbrekk fra skikjøringen, og på vei ned fra restauranten kan du velge en lang blå løype om du liker naturopplevelser, samt ønsker å hvile beina litt. For den fartsglade kan du suse den relativt bratte, røde bakken ned rundt 1.000 høydemeter til byen. Vi valgte den siste og fikk bruk for den ekstra energien duen hadde gitt oss. Det er imponerende å drive en gourmetrestaurant på over 3.000 meters høyde. Det må kreve endel logistikk.

Tignes Cocorico Foto: Andy Parant

En nødvendig afterski

Før coronapandemien brøt ut for fullt i Europa, var det mange som foretrakk et stopp innom afterski mellom slagene med skikjøring og matopplevelser.

Man ville gjerne møte likesinnede og ta et glass i godt selskap. Frem til i fjor har dette vært et hull i programmet til Tignes. Vårt besøk til området er det femtende i rekken. Og selv om vi tidligere har hatt flotte besøk med god mat og skikjøring, følte vi alltid det var noe som manglet. Nemlig god afterski.

På andre siden av dalen har Val D’Isère hatt afterski-stedene Cocorico i sentrum og La Folie Douce i fjellskråningen. Mens det kun har vært et par små barer i Tignes frem til i fjor, da en avdeling av Cocorico flyttet over fjellet. Med et stort afterskiområde, live underholdning og god stemning kan dette være med på å gjøre Tignes til en enda mer fullkommen alpedestinasjon – den dagen virusets herjinger endelig er over og vi kanskje får oppleve afterski i sin fulle form igjen.

Tignes restaurant Ursu Foto: Pierre-Marie Gaury

Michelin-stjerne i høyden

Med sine 2.100 høydemeter er Tignes en av de høyeste alpedestinasjonene i Europa. Det gir god snøsikkerhet, og betyr også at Tignes er et av de høyest beliggende stedene i verden med Michelin-restaurant. I fjor åpnet nemlig gourmetrestauranten Ursus som en del av femstjernershotellet Hotel Les Suites. Restauranten fikk nylig sin første stjerne i Guide Michelin.

Michelin-guiden ble jo startet av dekkprodusenten Michelin for å bidra til at folk reiste mer og i tur forbrukte mer dekk. Hva passer da bedre enn å få folk til å reise langt sør i Frankrike og oppi fjellet for en matbit og litt skikjøring?

Tignes restaurant Ursu Foto: Pierre-Marie Gaury

På vei inn i restauranten slår det oss at det er lagt mye vekt på å komme i kontakt med naturen. Restauranten er dekorert med trær, og vi får følelsen av å sitte i en skog. Vi går for restaurantens tre-retters, og rettene kommer på rekke og rad. Selv om vi bestilte en tre-retters middag, får vi servert, med alle mellom- og smaksrettene, mer en ti-retters middag.

På Ursus får man en treretters for 98 euro, eller drøyt 1.000 kroner – og gitt omfanget av denne treretteren fremstår det som et røverkjøp. Ikke bare er maten fortreffelig, det er detaljene og reisen gjennom måltidet som gjør dette til en opplevelse litt utenom det vanlige. Det er veldig langt fra den gangen vi startet med alpeturer og levde på panert wienerschnitzel.

Vårt besøk viser oss at det er fullt mulig å ha gourmetopplevelser og flere gode skiturer på en og samme reise.

Kapital Reise var på tur med det franske turistrådet sist vinter.