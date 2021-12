Noe av det som lokket oss til dette skistedet, var muligheten til å kjøre over til Italia og et helt nytt skiområde som ligger opptil 2.800 meter over havet. Høyde gir ofte både bedre snøsikkerhet og bedre snø.

Under vårt besøk i La Rosière kommer det imidlertid et massivt snøfall; over en meter snø på to dager. Og på grunn av sterk vind blir deler av anlegget stengt.

Fordelen med et anlegg som ligger høyt er ofte at lavere deler av fjellet er tilgjengelige, noe som er fordelaktig ved dårlig vær, som under vårt besøk. I sterk vind og snø hjelper det nemlig å komme ned blant trærne. Beliggende på 1.850 meter er anlegget snøsikkert og vanligvis med gode solforhold, da det er vendt mot sør.