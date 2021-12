Snøsikkert på Hafjell

Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise 19.11.2020

Kun to timer unna hovedstaden ligger et av Skandinavias mest populære skisentre. Lange løyper, god snø og mange soldager er Hafjells varemerker, og gjør stedet til en yndet skidestinasjon for ski- og snowboardentusiaster fra inn- og utland.

Med tre store terrengparker er Hafjell Alpinsenter Norges tredje største alpinanlegg, og besøkende kan boltre seg på 70 kilometer med slalåmbakker.

Hafjell skianlegg ligger kun et kvarter unna den historiske OL-byen Lillehammer, som sammen med de nærliggende stedene fikk et kraftig løft i forkant av de olympiske vinterleker i 1994. Det har både Øyer, Kvitfjell og Hafjell nytt godt av.

I 1991 var Hafjells riksanlegg for alpin skisport ferdig utbygd i god tid før OL, men det har vært flere store renn i vinterlandsbyen før den tid. Det første utforrennet i Hafjell ble arrangert allerede i 1939 under de akademiske vinterleker, og ti år senere ble NM avholdt.

Skibakker for alle nivåer

UNIKT: Sov i et slott på en seng av ren is og snø på Ishotellet. Foto: Ishotell Hafjell

Det olympiske løypenettet på Hafjell er blitt videreutviklet til 31 nedfarter med vinteropplevelser tilpasset alle nivåer.

For de yngre og minst erfarne er Kids Frontyard et perfekt utgangspunkt med noe enklere bakker. Dersom man ønsker å seg grunnleggende ski- og snowboardferdigheter, eller prøve seg på et hopp for første gang, er dette parken for deg.

Mer utfordrende løyper finner man i Backyard – en 500 meter lang park med blå, røde og svarte bakker. I denne parken kan man stå frem til klokken 20 fra tirsdag til torsdag – i perioden januar til mars.

Main park, den siste terrengparken, ble åpnet i 2000. Dette er parken for de mer erfarne, og har vært arenaen for arrangementer som Megapark, NM, Norgescup og ungdoms-OL i Slopestyle.

Normalt starter sesongen midt i november og varer frem til midten av april. Med sine 1.065 høydemeter over havet kan Hafjell skilte med snøgaranti fra desember til slutten av april.

HYTTELUKSUS: Lei en luksushytte med plass til 30 personer igjennom Hafjell Exclusive. Foto: Hafjell Exclusive

Skli rett inn i hytta

På Hafjell kan man velge og vrake blant tusenvis av utleiehytter, hotellsenger og ferieleiligheter. Gjennom Hafjell Resort tilbys et stort utvalg av romslige familieleiligheter hvor man kan spenne på seg skiene og dra rett i bakken, nærmest fra inngangsdøren.

For den som lengter etter hyttekosen har Hafjell Resort både store og små hytter med opp til 31 sengeplasser. Hyttene befinner seg blant annet på Mosetertoppen, Hafjell Panorama og Hafjelltoppen – som alle er perfekte utgangspunkter for en kombinasjon av nedover- og bortoverski. Rett utenfor døren byr det vinterkledde landskapet på 600 kilometer med langrennsløyper i et nettverk som er koblet sammen med Sjusjøen, Nordseter, Lillehammer, Fåvang og Ringebufjellet.

Ønsker man noe utenom det vanlige, kan Hafjell Exclusive tilby et utvalg av luksushytter midt i skibakkene i Hafjell Alpinsenter. Her venter et vertskap ved ankomst, oppredde senger og catering for den som ønsker det.

I hjertet av sentrum ligger Hafjell hotell for den som ønsker å legge seg i nyoppredde senger og våkne opp til dekket bord med prisvinnende frokost. I 2017 og 2018 ble hotellets frokost kåret til den beste frokosten i Oppland fylke av Twinings Best Breakfast. Hotellet er ypperlig for familier, med Lekeland Hafjell og Lilleputthammer familiepark som nærmeste nabo. Her kan man varme seg foran flammene i peisstuen, lese en bok i biblioteket eller nyte et godt måltid i restauranten.

DRØMMEUTSIKT: Tilbring natten i Elgtårnet 12 meter over bakken med fantastisk utsikt over omgivelsene. Foto: Elgtårnet

For den eventyrlystne

Ønsker man et overnattingssted utenom det vanlige, finnes det en rekke valgmuligheter i det populære vinterområdet. Prøv glamping, en kombinasjon av glamour og camping, i idylliske Åstdalen. Eller sov i elgtårnet i Espedalen, og nyt utsikten av den spektakulære naturen fra oppholdsrommet 12 meter over bakken. Tårnet kan ha seks personer på overnatting, og har både vedovn med kokemuligheter og forbrenningstoalett.

Eller hva med å bo i Snøhotellet midt i Hunderfossen Vinterpark? Det er et spektakulært hotell av 20 tonn ren is og 10.000 kubikkmeter med snø. Her finnes det magiske is- og snøskulpturer laget av den norske skulptøren Elisabeth Kristensen, og 12 sengeplasser.

Tre kvarter unna Hafjell sentrum tilbyr også selskapet Eventyrlige Opplevelser unike overnattingsmuligheter tett på naturen. Sov i en sveveseng mellom trærne med stjernehimmelen som tak, eller hva med å overnatte ute på vannet og bli vugget i søvn med himmelen, vann og leirbål som utsikt?

GODE MATOPPLEVELSER:: Til kvelds kan man nyte et godt måltid på Pellestova. Foto: Pellestova

Privat kokk?

Når det gjelder matopplevelser, finnes et stort utvalg av lokale matskatter, eller enkle fast food-alternativer.

Hafjell Alpinsenter har et bredt utvalg spisesteder rundt om i bakken for de som ønsker en rask matbit etter en lang dag på ski. Rett ved gondolavstigningen på Gondoltoppen ligger Skavlen restaurant med kaffe, kaker og lunsjretter på menyen. I helgene kan man nyte et middagsmåltid med utsikt over Lågen, Gudbrandsdalen og de majestetiske fjelltoppene rundt.

På toppen av Hafjell finner man Gaiastova, som også byr på mat og drikke i varme omgivelser. Restauranten er også fjellets mest kjente utested, og har til vanlig plass til 400 feststemte partyfolk – et populært samlingssted for de som ønsker en pils etter skiøkten.

På Pellestova serveres kortreiste råvarer i retter basert på gamle tradisjoner, og på Ilsetra ligger restaurantene Rødstua og Finstua, hvor man blir servert norske retter med en dose internasjonal inspirasjon.

Dersom man foretrekker å spise i feriehytta man har leid, kan Hafjell Exclusive tilby egne kokker som tilbereder og serverer maten “hjemme” på hytta.