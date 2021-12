Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



Hennes første besøk i London som 15-åring ble skjellsettende for Kristin Hjellegjerde.

– Jeg kom til London på en dagstur fra Brighton. Jeg var på språkreise. Forskjellen fra Minnesund og Sykkylven, hvor jeg vokste opp, og til London som tenåring den gangen var en stor kontrast. Jeg skjønte allerede da at jeg helt klart kom til å reise mye og bo internasjonalt, forteller galleristen.

Siden har hun bodd i Italia, Bangkok, Singapore, Los Angeles og New York før hun flyttet til London med sin tyske mann og de to barna deres i 2011.

– Vi ankom London 15. januar 2011 fra New York med opprullede madrasser til guttene, så vi kunne flytte rett inn i et hus i Festing Road i Putney, sier Hjellegjerde og viser til bydelen litt sørvest i London.

Bor sørvest i London

“Nomade” ble gallerist: Kristin Hjellegjerde driver galleri ved samme navn. Her fra et av galleriene hennes i London. Foto: Privat

Nå bor Hjellegjerde med ektemannen Michael, som er arkitekt hos hos Foster + Partners, og de to guttene i Wandsworth, også litt sørvest i London. Wandsworth ligger øst for Putney.

I Wandsworth har hun også ett av de fire galleriene sine.

– Hvordan har det seg at du startet galleri i London og har utvidet både der og til Berlin og Nevlunghavn i Norge?

– Jeg er en slags nomade og har flyttet rundt mye. Jeg har bodd i utlandet i nesten 28 år. Jeg har alltid vært ambisiøs og prøvd mange retninger, alle som kommer godt med i kunstverdenen på en eller annen måte. Jeg har jobbet med alt fra å være eiendomsmegler til skuespiller, forteller hun.

Det hele har blitt større enn hun så for seg:

– Jeg skulle drive på den sikre siden og ikke utvide, haha. Det er noe som driver en som man kan nesten ikke forklare. Det har vært beintøft, og det tok flere år før jeg tok ut lønning. Nå begynner det å bli skikkelig gøy, sier hun.

Afrikansk kunst

Omtrent halvparten av de 38 kunstnerne som Kristin Hjellegjerde Gallery representerer har nådd et etablert nivå i løp av de siste årene med lange ventelister.

– Det er bare å holde dem alle aktive hele tiden. Jeg er nok best kjent for å bringe kunstnere opp fra scratch til internasjonale karrierer. Mine faste samlere kjøper gjerne fort når jeg har oppdaget et nytt talent. Jeg har også vært utrolig heldig med å ha jobbet med afrikansk kunst siden oppstarten. Det er noe av det hotteste på kunstscenen akkurat nå, sier hun.

Det var Hjellegjerde som stod bak utstillingen med afrikansk kunst på Vestfossen Kunstlaboratorium i 2019, som drives av kunstner og samler Morten Viskum. Det var året før Astrup Fearnley Museet viste afrikansk kunst.

– Vi har noen av de beste afrikanske kunstnerne i vår gallerifamilie, mener Hjellegjerde.

Tidligere i år hadde hun en utstilling med norske Sverre Mallings tegninger, som Kapital omtalte, og hvor investor Christen Sveaas kjøpte hovedverket på utstillingen.

Da prins William og hertuginne Catherine var på besøk i Norge i 2018, ble Hjellegjerde invitert til gallamiddag på Slottet.

Silkepysjamaser, gin og scones

Det er kanskje ikke overraskende at det nettopp er kunst Hjellegjerde trekker frem som det hun mener man bør gå i dybden på i London.

Men hun er ikke helt “artoman”:

– Få med deg Fortnum & Mason mat- og piknikkurver, Libertys silkepysjamaser, Sipsmith London Dry Gin og scones, tipser hun.

– Hvordan har London endret seg siden du ble kjent med byen?

– Det har gått fra toast og chips til gourmetrestauranter, og “it”-stedene er ikke lenger Portobello Market og Camden Town, men heller for eksempel Shoreditch og Bermondsey, sier hun.

Disse områdene anbefaler hun å bo i hvis man besøker London, uten barn vel å merke.

Sove i London



Skal man bo i London med barn, mener galleristen man bør sjekke ut Hampstead Heath eller sørvest-London. Selv bor hun bor i Wandsworth:

– Her er det mange parker og bra bomiljø.

Unge uten barn bør bo i Shoreditch eller Bermondsey.

For hotell anbefaler Hjellegjerde Soho House, Shangri-la at the Shard, The Mandrake eller The Ham Yard.

– På budsjett er det få “opplevelser” å oppdage på hotellsiden, da ville jeg heller gått for en praktisk location som er i nærheten av de stedene du planlegger å besøke.

Shoreditch, London, England. Foto: Shutterstock/NTB

Spise i London



– The River Cafe i Hammersmith er min favorittrestaurant, vinter og sommer, bursdager og etter hver lockdown har jeg booket the first table.

Hjellegjerde anbefaler også Din Tay Fung for Dim Sum, “high tea eller middag” hos Wolseley og Petersham Nursery i Richmond, “early evening cocktails” på taket av Shard, samt “late night” i Soho House.

Oppleve i London



– Som familie liker vi å prøve Escape Rooms og benytte de mange museumsmulighetene. Kew Garden-lysshow før jul, skøyting på Somerset House og båtturer nedover elven er morsomme opplevelser.

Galleristen anbefaler også et besøk til Shakespeares Globe Theatre, en tur med pedalbåter etter et besøk på Serpentine Gallery i Hyde Park eller Hampton Court Palace.

– Ta også en løpetur langs Themsen, se på rådyrene i Richmond Park eller besøk Barnes Farmers Market på lørdager.

Shoppe i London



Hjellegjerde foretrekker selv å shoppe på Liberty eller Harvey Nichols, og hun anbefaler en tur på Savile Row for håndsydde dresser og skjorter.

– Jeg liker å handle delikatesser på Borough Market før helgemiddagen.