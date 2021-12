Geilo: Skiparadis for hele familien

Denne artikkelen ble først publisert av Kapital Reise 19.11.2020

Midt mellom nasjonalparkene Hardangervidda og Hallingskarvet finner man den sjarmerende fjellandsbyen Geilo. Beliggende 800 meter over havet byr stedet på nærmest uendelig med skimuligheter. I fjor ble Geilo kåret til “Norges beste skisted” i prestisjefylte World Ski Awards, etter at Trysil hadde vunnet seks år på rad – og det er ikke uten grunn. Med 46 bakker fordelt på to dalsider kan Geilo skilte med et av Norges største skianlegg.

Vintersesongen setter i gang 21. november og er en hvit drøm for alt fra nybakte skielskere til ihuga pudderjegere frem til sesongavslutning den 18. april. Med fire barneområder og tre terrengparker finnes det bakker for store og små, i alle vanskelighetsgrader. Alpinanlegget har gjennomgått en utrolig opprustning de siste årene, og har nå 21 heiser som bringer deg opp de snøkledde bakkene.

Fantastiske offpiste-muligheter

For de som foretrekker fart og spenning, kan Hallingskarvet Skisenter by på fantastiske offpiste-muligheter. Stedet har i alle år vært leke- og treningsområdet til en rekke av Norges beste fjelltelemark- og freerideutøvere. Stå ned de brede, velpreparerte bakkene på opptil tre kilometer, med en høydeforskjell på 510 meter.

For familier og nybegynnere kan Slaatta, Havsdalen, Vestlia og Kikut anbefales. Mens for de noe mer erfarne er kanskje utsiktspunktet øverst i Fjellheisen i Havsdalen mer aktuell. Toppen befinner seg over tregrensen med en utrolig utsikt til Hallingskarvet.

Skisenteret er også et ideelt utgangspunkt for å utforske de 110 kilometerne med langrennsløyper i nærområdet.

SKIPARADIS: Ca. midt mellom Norges to største byer, Oslo og Bergen, befinner det idylliske fjellandsbyen Geilo seg, kjent for sine mange skibakker. Foto: Geilo

550 kilometer med langrennsspor

For selv om alpinbakkene er Geilos store trekkplaster, finnes det utallige turmuligheter dersom man foretrekker bortoverski. Her er det bare å spenne på seg skiene og begi seg ut på langrennssporene som strekker seg over totalt 550 kilometer.

Ta deg en pustepause og matbit på den tradisjonsrike stølkafeen Prestholtseter som ligger på 1.242 høydemeter over havet, helt oppunder Hallingskarvet. Stedet kan friste med blant annet nystekte vafler, boller, spekemat og rømmegrøt.

Prestholtseter ble satt opp i 1904 og drives i dag av Uthus-familiens fjerde generasjon. På vinterstid åpner stedet normalt i uke syv, og dørene holdes åpne hver dag frem til Skarverennet i midten av april. Dette er kun en av Geilos mange serverings- og turisthytter som varter opp med lokale godbiter.

Vafler verdt over 200.000 kr

Tuva Turisthytte er en annen familiedrevet, privateid hytte som byr på mat og overnatting på Hardangervidda. Stedet drives i dag av fjerdegenerasjons vertskap, med ekteparet Mailiza og Sigbjørn i spissen.

Folk kommer fra fjernt og nært til hytta, som befinner seg 1.200 meter over havet, for å spise Tuvas vafler. De serveres uten noe til “fordi vaflene er så gode i seg selv”.

Dersom man ønsker oppskriften vil man bli skuffet, for den gis ikke bort til noen. Selv ikke et bud på 200.000 kroner var nok til å friste eierne til å gi fra seg den hemmelige røren.

Dersom man på død og liv vil vite ingrediensene i vaffelrøren, må man nesten bryte seg inn i banken på Geilo, for den ettertraktede oppskriften befinner seg i en bankboks der.

EN UKJENT PERLE: Geilo Mountain Lodge er en mindre kjent perle med over 100 år med pensjonathistoire for de som vil ha noe utenom det vanlige. Foto: Geilo Mountain Lodge

En av de eldste alpindestinasjonene

Geilo sentrum har også blitt oppgradert over de siste årene, og byr på en drøss av aktivitetstilbud, kombinert med shopping, kultur og førsteklasses mat.

– Her går alpinbakkene helt ned til sentrum fra begge sider av dalen – med ren snø, og klar vinterluft. Luften på Geilo er så klar at den omtales faktisk som Champagne-luft. Som en av de eldste alpindestinasjonene i Norge er vi som bor her fostret opp til å vise en genuin, ekte og varm gjestfrihet. Vi ønsker at du skal føle deg hjemme hos oss. Dette, sammen med mangfoldet av tilbud, kultur, opplevelser og aktiviteter, er det som gjør Geilo unikt, sier Unni Nymoen Forselv Moen, salgs- og bookingsjef i Geilo Skisenter.

Om man ønsker avslappende naturopplevelser eller pirrende adrenalinkick, så har Geilo noe for enhver. Skli over den hvitkledde Ustedalsfjorden eller Hardangervidda i en slede trukket av ivrige huskyer, eller dra på elgsafari fra en snøscooter.

Over 16.000 senger

Fjellandsbyen som befinner seg cirka midt mellom Norges to største byer, Oslo og Bergen, har vært vertskap for både nasjonal og internasjonal turisme siden 1880. Det har resultert i et veldig godt utbygd og etablert overnattingstilbud med over 16.000 sengeplasser fordelt på hoteller, hytter og i leiligheter.

De fleste overnattingsstedene befinner seg i ski in/ski out til alpinbakkene med gratis skibuss-service som enkelt frakter besøkende rundt på Geilo, samt ut i skianlegget. Her finnes noe for enhver.

For historisk sus besøk Dr. Holms – et flott og ærverdig hotell med lang og spennende historie. For familier anbefaler Moen lodgehotellet Vestlia Resort, som ligger rett ved alpinbakkene og langrennsløypene. Stedet byr på flere aktiviteter for store og små, med bowlinghall, shuffleboard og badeland. I tillegg kan hotellet friste med et eksklusivt spa etter en lang dag i skibakkene.

Historisk prakt

For den eldre garde kan Bardøla Høyfjellshotell anbefales – et tradisjonelt høyfjellshotell med fokus på god mat og drikke.

Mens for vennegjengen kan leiligheter og hytter med selvhushold være en god idé. Da har bookingsjefen i Geilo Skisenter følgende favoritter: Ustedalen Resort, Geilolia Hyttetun og Havsdalsgrenda.

En liten mindre kjent perle er også Geilo Mountain Lodge, som har over 100 år med pensjonathistorie. Det grønnmalte praktbygget befinner seg nær hjertet av Geilo sentrum og er et fantastisk sted for de som vil ha noe litt utenom det vanlige.

LAD OPP: Slapp av med et bad på Vestlia Resort etter en lang dag på ski. Foto: Vestlia Resort

Et matmekka

Når det gjelder Geilos kulinariske opplevelser, finnes det en rekke gode spisesteder. Her er kortreist et nøkkelord hva råvarer angår; med viltkjøtt fra Hardangervidda og ost produsert hos “naboen”. Det markedsføres under merkenavnet Ostebygda, og består av totalt åtte lokale produsenter.

Blant restaurantene må absolutt Hallingstuene nevnes, en restaurant som TV-kokken Frode Aga og hans kone Berit Kongsvik har driftet i over 25 år. Den er helt klart på to-do-listen når man besøker Geilo, ifølge Moen.

Sofias Bar & Kafe er også en klassiker, og har blitt kåret til Norges sjette beste spisested i “Spis her”, en guide til Norges beste spisesteder.

– Ellers kan fjellandsbyen Geilo skilte med mat for alle ganer, uansett om du har lyst på kinesisk, japansk, tyrkisk, pizza, street food eller ferske bakevarer fra bakeriet, sier bookingsjefen.