Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.

At den regionale business-huben også troner i verdenstoppen på livskvalitet, kom som en hyggelig bonus.

Historien om Venture Capital-fondet Antler er litt unorsk. Den handler om tre nordmenn, to av dem med utdannelse fra Harvard, som reiste til Singapore med en ambisiøs plan.

– Vi startet Antler ut fra Singapore for noen år tilbake for å være med på å støtte eksepsjonelle entreprenører i Sørøst-Asia, og bidra til å bygge innovative teknologiselskaper.

Reiseglade: Fridtjof Berge og hans kone, Marita Reiersen, reise ofte utenfor Singapores landegrenser. Øystaten har svært gode forbindelser til andre reisedestinasjoner i Asia. Foto: Privat

Singapore kombinerer business med livskvalitet



På under tre år har selskapet samlet inn over halvannen milliard kroner, og investert i drøye 200 oppstarter. I dag har selskapet kontorer i 14 ulike byer, i alle verdensdelene, men fortsatt er hovedsetet i Singapore.

Det var landets (som også er en øy- og bystat) posisjon som Asias forretningshovedstad som lokket nordmennene dit.

– Det beste med Singapore er for meg hvordan landet kombinerer det å være en stor regional forretnings-hub med en svært god livskvalitet. Flere store selskaper har Singapore som sin base for forretningsvirksomhet i Sørøst-Asia, og det er en populær by for expats fra hele verden.

Helgeaktivitet: Spennende ferieutflukter



Det var samtidig neppe noen ulempe at landet har sydenklima – ikke bare året rundt – men også døgnet rundt:

– Landet nyter et behagelig klima (25 til 34 grader hele dagen, hele året), og en geografisk posisjonering som gjør reiser til spennende feriesteder til populære helgeaktiviteter. Min kone og jeg er begge glade i å reise. Vi utforsker hyppig Bali, som ligger i Indonesia og er en 2,5 timers flytur unna Singapore. I tillegg til andre spennende reisemål i regionen. Jeg er også glad i golf og tennis, og det er et bra klima og mange baner for å drive med begge deler i Singapore.

Det er også svært rent i Singapore, flere store grøntarealer, lav kriminalitet og svært god offentlig transport.

Verdenskjent hotell: På luksushotellet Raffles Hotel kan du nyte den berømte drinken Singapore Sling. Foto: Privat

Sove i Singapore



Det er flere svært gode hoteller i Singapore, som blant annet Fullerton Hotel og Fullerton Bay Hotel. Disse ligger meget sentralt i sentrum rundt Marina Bay, men det finnes en rekke andre gode hoteller i kort avstand fra dette området, for eksempel ikoniske Raffles Hotel.

Six Senses Duxton i Chinatown får som regel svært gode tilbakemeldinger fra gjestene. Hotel Andaz ligger like ved Arab Street og har god utsikt mot Marina Bay, med en fin bar på toppen – Mr. Stork – hvor vi ofte nyter en te eller drink i solnedgangen.

Singapore er generelt et trygt sted, og det er korte avstander slik at man kan bo i de fleste områder. AirBnB er for øvrig ikke lovlig i Singapore.

Spise i Singapore



Tiffin Room ved fantastiske Raffles Hotel serverer mat fra Nord-India og kombinerer god mat med et fantastisk lokale. Her anbefaler jeg en “Tiffin Box”. Open Farm Community ligger like ved Botanical Gardens, og er en liten restaurant som serverer bærekraftig mat i et hyggelig område med egen hage hvor de dyrker mye av maten de serverer. For “contemporary” kinesisk er Restaurant Ibid et godt valg, med MasterChef Asia-vinner Woo Wai Leong. Restauranten ligger sentralt, i kort avstand fra Marina Bay. Duxton Hill og Dempsey Hill er områder med mange ulike restauranter og en trivelig atmosfære. Vi går ofte hit for middager med venner og kolleger.

Det er også en rekke “hawker-sentre” i Singapore, hvor man finner billig og god streetfood fra Indonesia, India, Kina, Vietnam, Midtøsten og flere andre regioner.

Disse finner man flere steder, for eksempel på Lau Pa Sat, like ved Raffles Place. Selv om maten her er billig, blir den også godt mottatt av flere kritikere. Flere av de små serveringsstedene på disse hawker-sentrene har fått Michelin-stjerner, så du kan spise et Michelinstjerne-måltid for mindre enn 50 kroner ved noen av disse sentrene, for eksempel ved Hawker Chan som holder til i Chinatown Food Complex.

Drikke i Singapore



Club Street som ligger ved Chinatown er et populært sted for å ta en drink, med flere titalls barer som ligger tett i tett. I området der jeg bor, like ved Haji Lane, finner man Atlas Bar, som har verdens største utvalg av gin. Bygget er spektakulært utsmykket både innendørs og utendørs, og er verdt et besøk, enten det er for en gin & tonic eller en afternoon tea.

Ved nyrenoverte Raffles Hotel anbefales det å prøve en “Singapore Sling”, en populær gin-basert cocktail. 28 HongKong Street og Employees Only er også cocktail-barer med god atmosfære som vi ofte besøker med venner og kjente.

Ikonisk: Singapore er kjent for hotellet Marina Bay Sands, som har verdens lengste takbasseng (150 meter langt) på toppen. Foto: Privat

Shoppe i Singapore



Singapore omtales som “the land of shopping malls” grunnet det høye antallet kjøpesentre. Orchard Road er Singapores største handlegate, og her finner man blant annet det store kjøpesenteret ION Orchard. Det kan være lurt å styre unna de største sentrene på ettermiddagene i helgene, da det kan være svært folksomt. Kjøpesentrene er ofte populære møtesteder for lokalbefolkningen som vil ta seg en matbit, shoppe eller slappe av i air-conditioning på dagtid.

Andre spennende områder for shopping inkluderer Haji Lane. I denne kunstneriske gaten finner du hippe trender og små nisjebutikker. Det blir ofte kalt for hipster-nabolaget i Singapore.

Det kjente bygningskomplekset Marina Bay Sands er nok aller mest kjent for sitt svømmebasseng med enestående utsikt over byen. Men her finner du også et av de mest eksklusive kjøpesentrene i Singapore, et hotell (hvor man må bo for å få tilgang til svømmebassenget på toppen) og en rekke gode restauranter, samt et stort kasino.

Asias sørligste punkt: På øya Sentosa kan man få et avbrekk fra Singapores hektiske byliv. Foto: Privat

Oppleve i Singapore



Marina Bay Sands (MBS) har blitt nevnt flere ganger, men området er et “must-see”, særlig på kveldstid. Utenfor MBS kan man hver kveld oppleve et fantastisk lysshow, og her går vi ofte kveldsturer. Bak MBS ligger Garden by the Bay som også har lysshow og fine hager. Her har vi ved flere anledninger sett oterfamilier som koser seg.

Sentosa er et populært sted å besøke, særlig for barnefamilier. Sentosa er lokalisert sør for Singapore og er en egen øy, men det er kort avstand til sentrum; 15–20 minutter med bil. Her finner man blant annet Universal Studios, Singapore akvarium (SEA Aquarium) og flere beach-klubber, som for eksempel Tanjong Beach, som vi ofte besøker. På Sentosa finner man også det mest sørlige punktet på kontinental-Asia.

Singapore er et lite land, men vi tar ofte en gåtur rundt MacRitchie Reservoir for å oppleve mer av jungelen. Her har vi støtt på apekatter, varaner, skilpadder, slanger og andre eksotiske dyr. Er man interessert i golf, er Marina Bay Golf Course en bra bane hvor man ikke behøver å være medlem, og her spiller jeg golf med fin panoramautsikt over Singapore.