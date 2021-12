Norefjell: Nord-Europas største fallhøyde

Denne artikklen ble først publisert i Kapital 19.11.2020

Det skal ikke mer til enn en kjøretur på 1,5 timer fra hovedstaden før man befinner seg i Norefjells vakre fjellnatur. Den relativt korte bilturen fra Oslo gjør stedet ypperlig for en dags- eller helgetur, for både store og små skientusiaster.

Her finner man alt fra flate bakker, ideelt for nybegynnere og de som vil ta det rolig i svingene, til stupbratte utforkjøringer for ekspertene som vil teste grenser.

Slalåm eller telemark, snowboard eller offpiste – her finnes noe for enhver, med Nord-Europas høyeste fjellvegg med en fallhøyde i heisanlegget på 1.010 meter.

En fornøyelsespark på snø

Norefjell Skisenter består av 14 heiser som bringer skiglade gjester opp en av de 30 nedfartsløypene, og byr på et bredt utvalg av vintereventyr for liten som stor, forteller salgs- og markedsdirektør i Norefjell Ski & Spa, Kenneth Larsen.

– På Norefjell tilbyr vi morsomme aktiviteter og store opplevelser for hele familien. Skiutleierne og skishoppene bugner av kvalitetsutstyr, mens skiskolen hjelper dere til å bli bedre skikjørere – uansett alder og nivå, reklamerer Larsen.

Men skikjøring kan være langt mer enn bare å kjøre utfor en bakke, for så å ta heisen opp igjen, om og om igjen.

– På Norefjell jobber vi for å skape de virkelig gode opplevelsene – vi vil rett og slett være en fornøyelsespark på snø. Derfor har vi lagt stor vekt på å skape arenaer der hele familien kan være sammen om å leke, samhandle og utvikle seg på ski, sier Larsen.

Skisenteret har lagt et stort fokus på barnefamilier, og i bakkene kan barna møte Nore Rein, som er Norefjells egen maskot.

Han elsker å stå på ski med barn og trives best i de barnevennlige bakkene, informerer Norefjells markedsdirektør.

DNT-HYTTE: Den sjarmerende turisthytta på Høgevarde i Norefjell. Foto: Høgevarde

Påskestemning på solsiden

På solsiden av Norefjell finner man rundt 200 kilometer med langrennsløyper i kupert terreng. Løypene er varierte og strekker seg både over og under tregrensen. Flere av sporene er også tilpasset for skøyting.

– Langrennsløypene ligger på solsiden av Norefjell, så her kans dere få påskestemning store deler av vinteren. På fine dager på senvinteren anbefaler vi en tur til Høgevarde. Veien opp er tung, men belønningen på toppen er fantastisk utsikt innover fjellet og utover Østlandet. Vel fremme kan dere nyte en nystekt vaffel på Høgevarde Turisthytte, anbefaler markedssjefen.

Beliggende på Norefjellsryggen, 1.400 meter over havet, har turisthytta den villeste utsikten i Sør-Norge nest etter Gaustadtoppen. På en klar dag kan man se nærmere 40.000 kvadratkilometer, med massive fjell i alle himmelretninger.

Hytta ble åpnet for første gang i 1893, som Drammen og omegns første betjente DNT-hytte. I høst- og vintersesongen, samt i feriene, er kafeen vanligvis åpen med servering mellom klokken 11 og 16. Det er mulig å overnatte på en av hyttas fem soverom med totalt 23 sengeplasser. På grunn av den pågående coronapandemien må alle DNT-hytter bookes i forkant.

Miljøvennlig luksus

For en mer luksuriøs overnatting er Norefjell Ski og Spa et populært valg. Den prisvinnende resorten har 244 eksklusive rom, fordelt på dobbeltrom og leiligheter, og ligger kun noen stavtak unna alpinbakkene.

Det er ikke uten grunn at fjellhotellet ble kåret til Norway’s Leading Resort i 2019 av World Travel Awards. Her kan man nyte utsikt over fjellene, mens man rekreerer i spaavdelingen med både innen- og utendørsanlegg.

Nipp i deg bobler i det utendørs boblebadet mens du trekker inn den friske fjelluften, eller unn deg en av spaavdelingens mange behandlinger. I restauranten Fjellet som i spaavdelingen er sunne og friske råvarer i fokus. Før eller etter middag kan lobbybaren friste med en drink på terrassen, og i vinterhalvåret blir stedet til en nattklubb i helgene.

Hotellet er forsynt med fornybar varme som for det meste kommer fra kortreist biobrensel – nemlig trær som er felt og bearbeidet til pellets i Hallingdal, rundt 10 mil fra hotellet.

SPA DEG NED I TIDE: Finn din indre zen: Prisvinnende Norefjell Ski & Spa har et bredt utvalg av yoga-opplevelser med noen av de beste instruktørene. Foto: Norefjell Ski og Spa

Rikt utvalg av mat og drikke

Norefjells gode skimuligheter har skapt en sterk turistnæring, noe som har gitt liv til en rekke spisesteder. Stå på skiene nærmest rett inn i en av de seks restaurantene i tilknytning til Norefjell Skisenter.

Norefjellhytta, som ligger midt i bakken, er kjent for sin suppelunsj og gourmetmiddager. Her serveres hjemmelagde retter basert på råvarer fra nærområdet. Hytta har spiseplass til 40 gjester, og byr på lunsj og en femretters meny på kvelden presentert av kokken selv. Stedet tilbyr også overnatting, og ble kåret til Buskeruds beste hotell og restaurant for et par år siden.

Et annet smakfullt alternativ er den sjarmerende Krøderen Kro, som ligger idyllisk til ved Krøderfjorden.

Tempelseter Fjellstue kan friste med lokal mat og drikke i et nydelig fjellterreng, 925 meter over havet. I tillegg til kafedrift står konserter, quiz, festivaler og ølsmaking på menyen fra tid til annen.

Mye mer enn ski