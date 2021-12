Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



– Det beste med New York er at jeg daglig blir eksponert for alle verdens kulturer, språk og mennesker. Mange av dem har kommet hit og trosset alle odds, fordi de er sultne på muligheter og et bedre liv. Den følelsen kjenner man på det sekundet man lander her, og det ville jeg aldri vært foruten, sier Vaishali Lara Kathuria.

Etter studier på Norges Handelshøyskole, og Columbia University i New York, har hun gjort lynkarriere i den amerikanske storbyen.

Først hos Oljefondet, hvor hun jobbet som analytiker i fire år, og nå hos forvaltningsselskapet Schafer Cullen Capital Management.

En "New Yorker": Vaishali Lara Kathuria har bodd i New York i nærmere syv år. Foto: Privat

Spiller fotballkamp på søndager



I august var det syv år siden 33-åringen bosatte seg i byen.