Havila Kystruten planlegger seilas fra Bergen 1. desember, og

presenterer nå matkonseptet med stor variasjon og valgfrihet samtidig som maten fremhever landskapet du reiser i.

Hvor du er langs kysten avgjør hva som står på menyen.

Hotelldirektør i Havila Kystruten, Camilla Løvlien, og OL-mester i kokkekunst og coach for Norges lag i Bocuse d’Or, Gunnar Hvarnes, sjøsetter nå et konsept der de har delt opp kysten i fire strekninger. Hver strekning har sitt særpreg og hver strekning er et eget matunivers om bord.

- Nytt og godt hver dag



- På denne måten løfter vi frem alle de gode råvarene i vårt langstrakte land samtidig som vi gir de som reiser med oss stor bredde og valgfrihet. Du skal både kunne spise noe nytt og spise godt hver eneste dag. Vi skal gi deg en reise i gode smaker.

Løvlien og Hvarnes sier at med det store utvalget av gode, rene råvarer i hele det langstrakte Norge i tillegg til Havila Kystruten som norsk, familieeid rederi med røtter på kysten, så var det å løfte frem bredden i de norske smakene et helt naturlig valg.

Havila Kystruten lover matseilas langs norskekysten. Foto: Havila

Navn fra kyst og hav

Om bord i de nye og miljøvennlige til Havila Kystruten er det flere steder for mat og drikke i tillegg til Kystrutens ta-med-meny.

Hovedrestauranten om bord har fått navnet «Havrand», det faste punktet om bord. Kafeen heter «Havly», et kjent navn for folk langs kysten og stedet for ujålete mat basert på tradisjonsrike råvarer. Fine dining-restauranten blir kalt «Hildring», et drømmeland du opplever på de vakreste dagene.

Havila har tre ulike restauranttilbud ombord Foto: Tom Haga / Havila Kystruten

Mat fra kyst og land

På Havrand Restaurant er menyen farget av kysten man seiler gjennom. Seilasen er delt inn i fire strekninger; fjordene, polarlandet, Arktis og øyriket, noe som gir en ny meny hver tredje dag.

- Slik kan du gå på oppdagelsesferd i menyen og spise noe nytt hver dag, og uansett er det bygd på de beste råvarene fra land og verdens beste sjømat fra det rene, kalde Norskehavet.

Camilla Løvlien og Gunnar Hvarnes sier at så god mat skal du ha tid til å nyte. Havila Kystrutens skip har ikke buffet med store ansamlinger av folk, kø og smittefare. I stedet blir det personlig service ved hvert bord der du bygger din egen buffet. Også til frokost.

Bestill din egen frokostbuffet til bordet. Foto: Tom Haga / Havila Kystruten

Din personlige bord-buffet

- Vi har et stort utvalg av oster, syltetøy, kjøttpålegg, grønsaker og frukt i tillegg til en lang rekke bakervarer og varme retter. Du bestiller det du vil ha med så mange retter du vil ha, så får du din egen buffet på bordet som kan du nyte i fred og ro mens du får servert både varme og kalde drikker.

Den samme valgfriheten legger Havila Kystruten opp til når

det gjelder lunsj og middag. Til lunsj anbefales to eller tre småretter for å bli mett. Til middag velger du om du vil ha 1,- 2, eller 3-retters middag. Om ikke det er nok å velge i, har du også «Hildring», fine dining-restauranten med sin faste 5-retters middag med eksklusive råvarer og Havila Gold som gir det gylne drysset over reisen med ekstra utvalg og variasjon.

- Vi har så mange gode råvarer og retter å by på i Norge, og maten skal bli minst halvparten av grunnen til å reise med Havila Kystruten. Nå gleder jeg meg til å smake meg langs kysten.