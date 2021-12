Reiselivet i Trysil går nok en jul- og nyttår med restriksjoner i møte. Dette er kritisk for mange aktører i Trysil. Men til tross for restriksjoner gjør man seg nå klare for å ta i mot julegjestene.

Trysil har nå god erfaring i forhold til smittevern, og de følger til enhver tid regler, råd og anbefalinger fra myndighetene.

- Nå gleder vi oss til å ønske julegjestene våre velkommen til Trysil. Vi tror at mange setter pris på å komme seg på fjellet nå, og være ute. Utendørsaktiviteter ses på som trygt, og ikke minst det er godt for folkehelsen, sier Olve Norderhaug, konstituert daglig leder i Destinasjon Trysil i en pressemelding.

- Vi gjør vår jobb med å sørge for å holde godt smittevern, og så forventer vi at gjestene våre gjør sitt med å holde avstand, bruke munnbind og holde seg hjemme hvis de blir syke, sier Norderhaug.