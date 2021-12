Klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt har gått gjennom 87 værstasjoner som har komplette målinger av snødybden på julaften.

For å se på utviklingen over tid har vi sammenliknet perioden 1961-1990 og perioden 1991-2020. Det er altså snakk om hvordan snøforholdene har vært på julaften gjennom 60 år.

Nord-Norge er nærmest sikret hvit jul

Står hvit jul høyt på ønskelisten er det lurt å dra nordover eller på fjellet. Bor du i nord er du statistisk sett nærmest garantert hvit jul.

– I Tromsø er det hele 87 prosent sjanse for at julen blir hvit, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Men også i Innlandet er det flere steder som nærmest er garantert hvit jul. Tynset, Røros og Vågå er eksempler på steder som har hatt snø på julaften hver eneste år de siste seksti årene.

Ål i Viken og Vinje i Vestfold og Telemark kan også glede seg over snø på julaften.

Røros får nesten garantert hvit jul også i år. Foto: Monica Overvoll / monicaovervoll, Instagram

Stadig mindre sjanse for snø på Østlandet

– Hvis du bor i Oslo, er det 60 prosent sannsynlighet for at du får snø på julaften. Tidligere var det 80 prosent sannsynlighet for snø på julaften. Lignende endringer ser vi også for andre byer og tettsteder på Øst- og Sørlandet, sier Tajet.

Årsaken er at temperaturen øker, noe som gir hyppigere mildvær og mer regn i julen.

– Du må derfor lenger inn i landet eller lenger opp i høyden for å oppleve snø, Den gjennomsnittlige snøgrensen har derfor krøpet innover i landet og oppover i høyden, sier Tajet.

Her blir hvit jul stadig sjeldnere

Vi finner eksempler på steder som har fått betydelig lavere sjanse for hvit jul de siste tretti årene i hele landet.

Aller størst er nedgangen i Notodden i Vestfold og Telemark og på Bakke i Flekkefjord. Begge disse stedene har sannsynligheten for hvit jul sunket med 37 prosentpoeng, til henholdsvis 60 prosent og 33 prosent .

I Ørje i Viken har sannsynligheten for snø på julaften sunket med 27 prosentpoeng til 47 prosent. Også i Sauda i Rogaland og i Kristiansand er nedgangen i snøsikkerhet på 27 prosentpoeng. Sauda har likevel 50 prosent sjanse for å få hvit jul, mens Kristiansand har 40 prosent sjanse.

På Snåsa i Trøndelag har sjansen for hvit jul gått fra 97 til 77 prosent de siste tretti årene. Også i Øksnes i Vesterålen i Nordland er nedgangen merkbar på 17 prosent de siste tretti årene. Øksnes har nå 67 prosent sjanse for å få hvit jul.