Ayuntamiento de Calvià er en ideell organisasjon som består av en rekke offentlige og private aktører som jobber for å fremme interessen for Calvià kommune. Her er sju byer organisasjonen i en pressemelding anbefaler å sette på listen for neste Mallorca-tur:

Santa Ponca. Foto: Ayuntamiento de Calvià

1. Santa Ponça

Santa Ponça ligger bare 25 minutters kjøring fra Palma og er spesielt kjent for sin barnevennlige strand som er over en halv kilometer lang. Santa Ponça har også en koselig marina samt to populære golfbaner. Byen byr også på butikker og over 100 spisesteder.

2. Cala Fornells og Peguera

Med sin beliggenhet i ly av Tramuntana-fjellene har kystbyen Cala Fornells milde temperaturer hele året og egner seg derfor spesielt godt til bading og friluftsaktiviteter om høsten. Du kan for eksempel utforske områdets store furuskog langs vannet, der du støter på små bukter som Caló de ses Llises og Caló d'es Monjo. Like ved Cala Fornells ligger nabobyen Peguera, som byr på sjarmerende strandpromenader, brede bulevarder og en innbydende matscene med kjøkken fra flere verdenshjørner.



3. Portals Nous

I Portals Nous finner du, i tillegg til hvite sandstrender og spansk byliv, den godt besøkte marinaen Puerto Portals, der du kan beundre utallige yachter og store seilskuter langs den eksklusive havnepromenaden. I tillegg har byen flere skjulte viker og strender som man kan være heldig å ha helt for seg selv på en lun høstdag.

4. Palma Nova

Palma Nova. Foto: Ayuntamiento de Calvià

20 minutter fra Palma ligger Palma Nova, som med sin sentrale beliggenhet sør på øya er et godt utgangspunkt for å utforske resten av Mallorca. Det er et stort utvalg av aktiviteter i og rundt byen. Opplev for eksempel Mallorcas mest populære show, Pirates Adventure, hvor dans og akrobatikk kombineres i en underholdende forestilling. Byen har også en marina og idrettsmuligheter som fotball og tennis.

5. Bendinat

Er du mer opptatt av ro og avslapning bør du besøke Bendinat, som byr på små og rolige bukter med fin sand og turkisblått hav, hvor du kan nyte en vakker solnedgang. Du kan også besøke det majestetiske Bendinat-slottet, hvis historie går tilbake til Spanias gjenerobring av Mallorca i 1229. I tillegg kan golfelskere tar turen innom Real Club de Golf Bendinat - en 18-hulls bane med flott utsikt over Palma-bukten.

6. El Toro

El Toro er en liten havneby i den sørvestligste delen av Calvià. Byens strand er omgitt av vakre røde steiner, og spesielt dykkere er fornøyde med vannet rundt El Toro, som byr på noe av Spanias beste dykking. El Toro er også kjent for havnen i Port Adriano, full av appetittvekkende spisesteder og shopping.

Magaluf. Foto: Ayuntamiento de Calvià

7. Magaluf

Magaluf er en populær by for besøkende i alle aldre, blant annet på grunn av de mange ulike overnattingsmulighetene, restaurantene og attraksjonene. Her finner du et festlig natteliv med en rekke barer og diskoteker. Men det mange ikke vet, er at Magaluf også har et bredt utvalg av både spanske og internasjonale restauranter, som serverer alt fra spansk tapas til asiatisk fine dining. Magaluf har også flere idrettsmuligheter, og treningsglade som oppholder seg i byen om høsten, kan blant annet boltre seg på friidretts- og golfbaner i verdensklasse.