Kasakhstan byr på et bredt utvalg av områder og resorten for vinterglade turister. Vakker natur, flotte løyper og bakker for de skiinteresserte og spa -og velvære for de som ønsker det.

En av de mest populære skidestinasjonene i landet, er Shymbulak Mountain Resort. Skiområdet er også den største ski-destinasjonen i hele Sentral-Asia. Det opplyser den kasakhstanske ambassade i Norge i en pressemelding.

Zerenda, Akmola-regionen

Zerenda i Akmola-regionen. Foto: Kokshetau.online

Et annet sted som trekkes frem er Zerenda Resort. Stedet er en del av Kokshetau Nature Park, og tiltrekker seg tusenvis av turister hvert eneste år. Zerenka er kjent for både fine langresløyper og gode forhold for alpint. Her finnes det et stort utvalg aktiviteter for hele familien, og en rekke overnattingsmuligheter.

Zerenda ligger 50 kilometer fra byen Kokshetau, og er kjent for sin fantastiske utsikt, fjellandskap, vakre skoger og innsjøer. Stedet har også en sterk kulturell historie, og ifølge mytene skal det ligge en helt spesiell kjærlighetshistorie bak den vakre naturen i området.

Øst-Kasakhstan

Markakol, Øst-Kasakhstan. Foto: Kasakhstans utenriksdepartement

Dette er regionen for deg som liker aktive ferier, og byr blant annet på gode forhold for fjellklatring. Den sørvestlige delen av Altai-fjellene har mange likhetstrekk med Alpene. Både når det kommer til utsikten, men også den rike vegetasjonen. Altai Alps er også den mest populære skidestinasjonen i området. Stedet ligger 30-40 kilometer fra byen Ust-Kamenogorsk.

Altai Alps har et stort utvalg skibakker, og passer både for nybegynnere og de litt mer erfarne. Destinasjonen er også kjent for gode spa- og velværefasiliteter.

Karkaraly, Karaganda-regionen

Karkaraly ligger rundt 220 kilometer fra byen Karaganda, og er kjent for sine bratte fjell, grotter og innsjøer. Regionen, som er en del av Karkakaly Naturpark, har de siste årene utviklet seg til å bli et godt besøkt ferieområdet. Stedet er kjent for et rikt plante- og dyreliv.

Hvert år kommer besøkende fra hele Kasakhstan til området for å tilbringe tid på et av de mange overnattingsstedene. De fleste turistene tar seg tid til å besøke den spektakulære Shatan Lake, hvor vannstanden aldri endres eller fryser til is. Innsjøen Bessein er et annet populært turistmål i området. Innsjøen er formet som en rektangulær bolle og minner om et basseng. Området har også en rik kulturarv, og regnes av mange for å være hellig grunn.