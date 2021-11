Tradisjonen med julemarkeder sies å ha sitt opphav i Europa og strekker seg tilbake til 1400-tallet. Opplevelsen av å vandre omkring i en julepyntet by, kjenne på stemningen som et julemarked gir legger rammene for skikkelig julefølelse.

Julemarkedet på Tivoli i København er regnet for å være et av Europas beste, og en reise hit er for mange blitt en årlig tradisjon.

London

I metropolen London finnes det flere julemarkeder å velge mellom. Noen av de mest populære er Soutbank Centre Winter Market, Leicester Square Christmas Market samt Hyde Park Winter Wonderland.

Edinburgh

I Edinburgh feirer hele byen førjulstiden fra slutten av november og ut desember med blant annet et julenisseland, karuseller og mye godt å spise. I tillegg til en koselig og pyntet juleby er det mange som også legger nyttårsfeiringen til Edinburgh. Hogmaney, som det kalles, er en legendarisk feiring av overgangen til et nytt år.

Berlin

I Berlin er julemarkedet ved “The Red Town Hall” det mest anerkjente og historiske. I tillegg til den store skøytebanen og et 50 meter høyt parishjul, er markedet kjent for sine teaterforestillinger og dyktige gatekunstnere. Nyt tysk julegløgg fra en av de klassiske salgsbodene, eller la barna hils på nissen som kommer på besøk tre ganger om dagen.

Wien

Også i Wien er det sterk tradisjon for julemarkeder, og fra midten av november myldrer det med salgsboder mat og drikke på markedet. Julepresangene handler man i Mariahilferstraße i den østeriske hovedstaden.