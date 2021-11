Uansett når på året du besøker Mallorca, kan du finne et marked

i en av øyas landsbyer, som vanligvis har en eller flere faste markedsdager.

Her kan du handle alt fra tekstiler og motetilbehør til lokalt håndverk og lokalt produserte spesialiteter.

- Hver uke arrangeres det over 200 markeder på øya, forteller Fundació Mallorca Turisme, Mallorcas turistråd, i en pressemelding.

De mange markedene på Mallorca er faste møteplasser for lokalbefolkningen, som kommer hit hver uke for å selge eller kjøpe lokale produkter. Til sammen er det mer enn 200 markeder på øya hver uke. Noen av dem kan besøkes daglig, slik som El Olivar, Santa Calina og Pere Garau i Palma, samt Inca-markedet.

I tillegg er det ukentlige markeder der bodeierne står i forskjellige byer hver ukedag for å selge ferske råvarer.

Mallorcas turistråd har laget denne listen over noen av de ukentlige markedene du kan besøke på Mallorca:

Mallorcas eldste marked i Sineu

Hver onsdag er det marked i byen Sineu sentralt på Mallorca - en tradisjon som kan dateres tilbake til middelalderen.

Markedet er over 700 år gammelt og et av Mallorcas eldste. Her kan du handle lokale spesialiteter som ost, den tradisjonelle smørpølsen sobrasada, olje og vin samt frukt og grønnsaker.

Det finnes også boder med tradisjonelt mallorcansk fottøy, tekstiler og lærvarer samt verktøy.

Et av Mallorcas eldste markeder i Felanitx

Hver søndag kl 9-14 kan du handle rykende ferske bakervarer,

mandler, frukt, grønnsaker, keramikk og tekstiler på det store markedet i byen Felanitx.

På grunn av størrelsen er det et av Mallorcas mest besøkte.

Markedet holdes i sentrum og ved torgene Plaza España, Plaza Pax og Plaza Rei Jaume II - og langs Calle Major og Sant Miquel-kirken.

Man finner alltid noe godt å bite i på markedene på Mallorca. Foto: Fundació Mallorca Turisme

Økologi og brukt i Santa María del Camí

Markedet i Santa María del Camí sentralt på Mallorca er kjent for sitt store utvalg av økologiske produkter og brukte varer.

Her kan du hver søndag utforske over 500 boder. Noen av dem byr på håndverk, andre på noe å spise.

Formiddag-shopping i Santanyí

I Santanyí kan du hver onsdag og lørdag kl 9-14 kjøper ferske råvarer og lokalt håndverk.

Markedet arrangeres i gatene i sentrum - og med de mange andre butikkene i byen er det et opplagt utfluktsmål for en morgen med shopping.

Bønder og kunstnere på markedet i Pollenç

På den nordlige delen av øya er det marked i Pollença hver søndag kl 8-13.30.

Da fylles sentrum av håndverkere, bønder og kunstnere som kommer for å selge produktene sine.

Markedet er sentrert rundt Plaza Mayor og gatene som utgår derfra.