St. Regis Downtown, Dubai

Midt i hjertet av Dubais finansdistrikt Business Bay har St. Regis Downtown Dubai åpnet nå. Hotellet lever opp til kjedens stolte arv og tradisjoner og tilbyr på sin eksklusive adresse alt en kresen gjest kan forvente, inkludert merkevarens butlerservice.

Hotellet ligger strategisk til i hjertet av den ikoniske palmeformede øya Palm Jumeirah - perfekt plassert for de som ønsker å slappe av på stranden og nyte utsikten over Dubais skyline. Hotellet har 264 rom og 26 suiter, alle med store vinduer og utsikt over Palm Jumeirah og Dubai. I tillegg har The St. Regis Dubai, The Palm fire restauranter. Som gjest kan du for eksempel slappe av i hotellets gigantiske svømmebasseng med utsikt over Dubai Water Canal, skjemme deg bort i spaet eller trene i det toppmoderne treningsstudioet. St Regis Hotels & Resorts er en del av Marriott International, heter det i en pressemelding fra Dubai Tourism.

Raffles the Palm Dubai

I oktober tok ørkenmetropolen også imot Raffles the Palm Dubai, som er et luksuriøst feriested ved siden av stranden og med fantastisk havutsikt. Her får gjestene et rolig og privat feriested, kun en kort kjøretur fra byens pulserende attraksjoner.

Feriestedet har 389 rom, inkludert suiter og separate villaer. Fasilitetene inkluderer åtte restauranter og et spa med 23 behandlingsrom og to private spasuiter - samt byens største innendørsbasseng, står det skrevet i pressemeldingen utstedt av Dubai Tourism.

Raffles the Palm i Dubai. Foto: Dubai Tourism

Centara Mirage Beach Resort Dubai

Reiser dere til Dubai som familie, bør dere se nærmere på Centara Mirage Beach Resort Dubai, som ligger på Deira Islands. Innredningen er inspirert av thailandske og arabiske myter og har 607 rom og suiter. Noen rom har barnerom med køyesenger, mens andre er større suiter med to soverom.

Feriestedets badeland har både en rolig «elv», en lekeplass med vannsklier og et kildeområde. Centara Mirage Beach Resort Dubai har også et barnespa der familiens yngste kan skjemmes bort. I tillegg er det familievennlige innsjekkingsskranker på Mirage Family Lounge og tre barneklubber, opplyses det i pressemeldingen.

Centara Mirage Beach Resort i Dubai. Foto: Dubai Tourism

Hyde Dubai Business Bay

Det amerikanske merket Hyde Hotels, Resorts & Residences åpner sitt første Hyde Hotel utenfor USA senere i år - Hyde Hotel Dubai Business Bay. Det femstjerners hotellet vil ha 276 rom, alle med balkonger med utsikt over Dubai-kanalen, byens silhuett og den ikoniske Burj Khalifa.

Gjestene på hotellet kan velge mellom tre unike kulinariske opplevelser: Middelhavskonseptet Cleo Mediterráneo, moderne japansk på Katsuya eller håndlagde burgere på Hudson Tavern.