– Nå er vi på vei inn i den mørkeste, og for mange tyngste,

delen av året. Når dagene blir kortere, kan det fort bli mer innetid. Da er det viktig å huske på at bare det å komme seg en kort tur ut, gjerne sammen med andre, kan gjøre mye for både humøret og energinivået, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

For deg som synes det er vanskelig å motivere deg til å komme seg ut nå i mørketida, har hun et konkret tips: Lag turavtaler med venner og kjente, og legg inn planlagt utetid i kalenderen.

- Prøv en fast turavtale



– Når noen forventer at du møter opp til noe, er det ikke like enkelt å bli liggende på sofaen. Hva med å legge inn en fast turavtale i uka med en god venn eller partneren? Avtaler med seg selv teller også. Bare det å sette av tiden i kalenderen, kan gjøre det enklere å komme seg ut i frisk luft.

I følge en Ipsos-undersøkelse initiert av Norsk Friluftsliv, opplever ni av ti nordmenn at de føler seg mindre bekymret etter en tur i naturen. Dette underbygges også av forskning.

– En amerikansk studie fra 2020 viste at så lite som ti minutter i naturen har en

positiv effekt på den mentale helsen vår. Med andre ord, du trenger ikke å legge opp til noen komplisert ekspedisjon for å nyte godt av friluftslivet i høst, sier Lier.

Her kommer noen tips fra Norsk Friluftsliv til utendørs aktiviteter som kan gi etterlengtet energipåfyll i den mørke måneden vi har foran oss.

Seks tips for å gjøre mørketida lysere

Utnytt dagslyset: Har du mulighet til å ta deg en rusletur ut på dagtid, for eksempel i forbindelse med lunsj, så gjør det.

Lær deg noe nytt: Det er bevist at livslang læring gir økt livskvalitet. Hver gang vi lærer oss noe nytt, dannes det nye koblinger i hjernen. Hva med å ta DNTs digitale kurs i sporløs ferdsel , ta brattkort for klatring eller lære deg kart og kompass?

Tenn et bål: Ikke bare lyser det opp, men forskning viser at bål har en beroligende effekt på oss. Et varmende bål fungerer også som et flott sosialt samlingspunkt i høstmørket.

La apper inspirere deg: Enten du er på utkikk etter turforslag, vil ha morsomme aktiviteter for barna eller lære nye fuglelyder, finnes det mange apper som kan motivere deg til å ta turen ut.

Ta en tur for nærmiljøet: Hva med å ta en tur i nærområdet og plukke med deg litt søppel før snøen kommer? Ikke bare får du frisk luft og mosjon, men du gjør også noe fint for både kloden og naboene dine, noe som i seg selv er bevist å gjøre oss gladere.

Ta et måltid ute: Mat må du uansett ha, så hvorfor ikke gjøre noe ekstra ut av det, og invitere noen med på et måltid i det fri. Det trenger slettes ikke å gjøres komplisert. Er du lei av pølser og pinnebrød, finner du inspirerende oppskrifter fra alle verdenshjørner hos prosjektet Turmat fra hele verden.